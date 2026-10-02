Посольства можуть евакуювати з Києва до Львова або Польщі - ЗМІ назвали умову

Якщо росія почне цілеспрямовано атакувати іноземні представництва у Києві - посольства можуть перенести до Львова або східної Польщі. Про це The Guardian повідомили двоє високопоставлених дипломатів, передає УНН.

Деталі

Видання наголошує, що західні дипломати публічно заявляють про намір залишатися в Києві, усвідомлюючи, що від’їзд став би пропагандистською перемогою для москви та міг би створити враження, ніби Україну покинули напризволяще.

Водночас у приватних розмовах двоє високопоставлених дипломатів повідомили, що розробляються плани на випадок надзвичайних ситуацій, які передбачають перенесення посольств до Львова або східної Польщі, якщо росія почне цілеспрямовано атакувати іноземні представництва.

"Ситуація, вочевидь, стрімко погіршується", — сказав дипломат.

Зеленський повідомив, що путін зняв обмеження на удари, і рф посилила атаки на цивільні цілі - FT

Додамо

У матеріалі The Guardian зазначено, що Київ вступає в найскладніший період від початку вторгнення: посилення російських атак змінює повсякденне життя столиці, яку москва прагне занурити в темряву.

Протягом кількох тижнів головним побоюванням у столиці була прийдешня зима, коли, як очікується, росія знову спробує занурити Україну в темряву й холод. Однак через різку ескалацію російських атак у багатьох мешканців склалося враження, що частина тих випробувань, до яких вони готувалися, вже настала.

У Києві визначили "режим роботи" мостів: де під час тривог рух перекривають, а де - ні