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Россия в очередной раз нанесла удар по Южному мосту в Киеве, есть попадание — мэр

Киев • УНН

 • 6922 просмотра

Российские войска снова попали в Южный мост столицы. Мост закрыт для транспорта и метро, на место направляются экстренные службы.

Россия в очередной раз нанесла удар по Южному мосту в Киеве, есть попадание — мэр
Южный мост. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Армия рф вновь атаковала Южный мост в Киеве, есть попадание. Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко,  на место направляются экстренные службы, передает УНН.

Снова попадание в Южный мост. Напомню, мост после нескольких атак врага в настоящее время закрыт для движения автотранспорта и метро 

- сообщил Кличко. 

По его словам, экстренные службы направляются на место.

Метрополитен готов возобновить движение по Южному мосту во время «желтой» тревоги — мэр Киева назвал условие02.10.26, 15:14 • 16461 просмотр

Последствия новой атаки рф на Южный мост. Фото: Insider UA

Напомним

Накануне вражеский БпЛА повредил опору, отбойник, дорожное полотно и ограждение метро на Южном мосту. Движение метро и транспорта остановили.

Кроме того, сегодня в Киеве фиксировали километровые пробки после ночного удара по Южному мосту, вследствие чего его полностью перекрыли. На мосту Патона движение транспорта с правого на левый берег было полностью ограничено. Мост Метро был перекрыт в направлении правого берега.

Антонина Туманова

Война в Украине
Взрывы
Мост Патона (Киев)
Южный мост (Киев)
Война в Украине
Мост Метро (Киев)
Виталий Кличко
Киев