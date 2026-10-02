Россия в очередной раз нанесла удар по Южному мосту в Киеве, есть попадание — мэр
Киев • УНН
Российские войска снова попали в Южный мост столицы. Мост закрыт для транспорта и метро, на место направляются экстренные службы.
Армия рф вновь атаковала Южный мост в Киеве, есть попадание. Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, на место направляются экстренные службы, передает УНН.
Снова попадание в Южный мост. Напомню, мост после нескольких атак врага в настоящее время закрыт для движения автотранспорта и метро
По его словам, экстренные службы направляются на место.
Метрополитен готов возобновить движение по Южному мосту во время «желтой» тревоги — мэр Киева назвал условие02.10.26, 15:14 • 16461 просмотр
Последствия новой атаки рф на Южный мост. Фото: Insider UA
Напомним
Накануне вражеский БпЛА повредил опору, отбойник, дорожное полотно и ограждение метро на Южном мосту. Движение метро и транспорта остановили.
Кроме того, сегодня в Киеве фиксировали километровые пробки после ночного удара по Южному мосту, вследствие чего его полностью перекрыли. На мосту Патона движение транспорта с правого на левый берег было полностью ограничено. Мост Метро был перекрыт в направлении правого берега.