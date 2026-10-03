Скандал после неудачной казни Кристы Пайк в США набирает обороты — руководитель тюрьмы подал в отставку

Глава пенитенциарной системы штата Теннесси Фрэнк Страда подал в отставку после скандала вокруг неудачной казни Кристы Пайк. Тем временем семья убитой ею Коллин Слеммер резко раскритиковала власти штата из-за проваленной процедуры, сообщают американские СМИ, пишет УНН.

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Об отставке Страды объявил губернатор Теннесси Билл Ли. Решение было принято на фоне расследования обстоятельств казни Пайк, которая выжила после введения двух смертельных доз пентобарбитала.

Фрэнк Страда

Губернатор уже распорядился провести независимую проверку и приостановил исполнение смертных приговоров в штате до конца года.

"Вы облажались"

Особенно остро на инцидент отреагировала семья 19-летней Коллин Слеммер, за убийство которой Пайк была приговорена к смертной казни.

Мать погибшей Мэй Мартинес заявила, что присутствовала во время процедуры и видела, как после введения препарата Пайк продолжала двигаться. Она обвинила власти в том, что те не смогли должным образом привести приговор в исполнение.

Вы облажались! – обратилась Мартинес к губернатору Теннесси и генеральному прокурору.

Казнь, которая не завершилась

По ее словам, семья десятилетиями ждала исполнения приговора, однако после неудачной процедуры она не почувствовала, что ее дочь получила справедливость. Семья также требует от властей штата извинений.

Пайк была приговорена к смертной казни за жестокое убийство Слеммер в 1995 году. 1 октября она должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет, однако пережила смертельную инъекцию и в настоящее время находится в критическом состоянии.

После неудачной казни Криста Пайк находится без сознания, подключённая к аппарату ИВЛ, в критическом состоянии