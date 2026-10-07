Криста Пайк пришла в себя после неудачной попытки казни — адвокаты

В США приговорённая к смертной казни Криста Пайк пришла в сознание после неудачной попытки штата Теннесси казнить её с помощью смертельной инъекции на прошлой неделе. Её адвокаты намерены обратиться в суд в среду, 7 октября, чтобы получить больше информации о том, что пошло не так. Об этом УНН пишет со ссылкой на AP.

Детали

50-летняя Пайк пережила две дозы пентобарбитала, когда палачи пытались казнить её 30 сентября за избиение и убийство её одноклассницы Коллин Слеммер в 1995 году. Считается, что Пайк — единственный человек, выживший после введения смертельной инъекции.

Адвокаты Пайк должны явиться в суд в среду, чтобы получить больше информации от Департамента исправительных учреждений Теннесси. Судья Канцлерского суда И'Ашиа Майлз назначила предварительное слушание по делу на среду в Нэшвилле.

"Вопреки всем ожиданиям, Криста Пайк находится в сознании, разговаривает и продолжает получать критически важную медицинскую помощь", — говорится в заявлении адвокатов Пайк. Прогноз для Пайк остаётся неясным, и, как минимум, ей грозит длительное восстановление, заявили адвокаты. Они сказали, что после попытки смертельной инъекции руки Пайк были обожжены и покрылись волдырями, а сама она прикована наручниками к больничной койке.

Адвокаты Пайк добиваются судебного приказа, обязывающего тюремную систему сохранить информацию о попытке казни, включая номера партий препаратов, иглы, протоколы казни и другие сведения.

Юристы из офиса генерального прокурора Теннесси написали в судебном документе, поданном во вторник, что постановление суда не является необходимым, поскольку тюремная система "обязана сохранять эти доказательства в других делах и должна обеспечить их сохранность". Они заявили, что представители штата приняли "необходимые меры для оказания Пайк медицинской помощи и выяснения того, что произошло".

Губернатор-республиканец Билл Ли назвал произошедшее "глубоко тревожным" и распорядился провести "всестороннюю проверку третьей стороной, чтобы точно определить, что произошло". Губернатор отложил единственную другую казнь в штате, запланированную на этот год.

Эксперты по медицинским вопросам и смертельным инъекциям сосредоточились на вероятности того, что проблема с внутривенным катетером привела к накоплению препарата в её тканях, а не к его попаданию в кровоток. Адвокаты Пайк написали в своих судебных документах, что "вероятно, ни один член команды, проводившей казнь, не осознавал, что внутривенные катетеры были установлены неправильно или что вены разорвались".

Попытка казни началась около 19:30 по местному времени 30 сентября, когда Пайк предоставили возможность сделать последнее заявление. Примерно через пять минут Пайк подняла голову и сказала, что у неё болит рука. В какой-то момент, казалось, она потеряла сознание, однако её дыхание было слышно, пока в 20:53 представителей СМИ не вывели из комнаты для свидетелей. В 21:14 к тюрьме прибыла машина скорой помощи, чтобы отвезти Пайк в больницу.

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