Кріста Пайк прийшла до тями після невдалої спроби страти - адвокати

$45.060.0750.480.05
ukenru
07:40 • 146 перегляди
"російська армія "подарувала" путіну знищення будинку в Прилуках", атакувала енергетику - Зеленський про обстріл рфPhoto
06:18 • 8714 перегляди
5 балістичних і 39 крилатих ракет знешкодили під час масованої атаки рф - деталі від ПС ЗСУ
03:30 • 20310 перегляди
Нічна атака на Київ забрала життя двох людей у Дарницькому районі
01:53 • 22027 перегляди
Роналду розкрив причину відходу з тренувального збору Португалії
7 жовтня, 00:26 • 22334 перегляди
росія атакує Київ балістикою
6 жовтня, 21:20 • 24809 перегляди
У середу посли ЄС схвалять найбільший пакет санкцій проти росії з 2022 року - Reuters
6 жовтня, 19:54 • 25832 перегляди
Повітряні сили зафіксували зліт трьох ворожих бомбардувальників Ту-160
6 жовтня, 19:24 • 21805 перегляди
Українські військові "відмінусували" на Покровському напрямку 47 окупантів - Генштаб
6 жовтня, 18:06 • 23448 перегляди
В Україну скоро повернуться дощі - скільки сонячних днів попереду
6 жовтня, 17:45 • 20582 перегляди
До проєкту Держбюджету-2027 подали 5236 поправок - у Раді заявили про рекорд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.1м/с
58%
750мм
Популярнi новини
МВС пояснило, як діяти під час атаки в дорозі та де ховатисяPhoto6 жовтня, 21:51 • 13006 перегляди
Батьки першокласників ще можуть отримати 5000 гривень від держави - як це зробити6 жовтня, 22:53 • 7194 перегляди
У Європарламенті встановили оголену статую ТрампаPhoto6 жовтня, 23:55 • 16932 перегляди
На окупованій Херсонщині світло подають лише на 20–30 хвилин - ЦНС7 жовтня, 00:57 • 9864 перегляди
Ракетна атака на Київ: уражено чотири райони столиці7 жовтня, 01:28 • 14167 перегляди
Публікації
Загиблий пілот винищувача Марат Мамбетов - Герой України: що відомо про командира "Привидів Києва"Photo6 жовтня, 16:54 • 37067 перегляди
У Німеччині 7 жовтня стартує Франкфуртський книжковий ярмарок - Україну представлять 44 видавництва6 жовтня, 13:38 • 40718 перегляди
Авіалізинг і міжнародні угоди: нове трактування БЕБ загрожує галузі
Ексклюзив
6 жовтня, 13:03 • 35787 перегляди
Найбільше гравців з Іспанії - оголошено 25 номінантів на нагороду Golden BoyPhoto5 жовтня, 18:57 • 87949 перегляди
ЗСУ отримають роботизований комплекс Varkhan - технічні характеристики та сильні сторони на полі бою5 жовтня, 16:18 • 84084 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Кріштіану Роналду
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Київська область
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Сірша Ронан відреагувала на чутки про свого чоловіка в ролі нового Джеймса Бонда07:09 • 1396 перегляди
Секретний гонорар і майже 18 млн доларів з бюджету: у Грузії спробували підрахувати вартість концерту Каньє Веста6 жовтня, 17:34 • 22666 перегляди
"Ніби втратив здатність формулювати слова" - нобелівський лауреат з медицини Дейссерот розповів, як дізнався про перемогу6 жовтня, 16:20 • 22063 перегляди
Лінію електропередач планують збудувати між Румунією і Молдовою, її назвуть на честь Трампа6 жовтня, 15:35 • 24020 перегляди
У США проти McDonald's подали колективний позов - у чому звинувачують та яка позиція компанії6 жовтня, 13:46 • 25401 перегляди
Актуальне
P-800 Oniks
Фільм
Х-101
Іскандер (ОТРК)
«Калібр» (сімейство ракет)

Кріста Пайк прийшла до тями після невдалої спроби страти - адвокати

Київ • УНН

 • 1600 перегляди

Кріста Пайк пережила спробу страти в Теннессі та перебуває в лікарні. Її адвокати вимагають зберегти докази й з'ясувати причини збою.

Кріста Пайк прийшла до тями після невдалої спроби страти - адвокати

У США засуджена до смертної кари Кріста Пайк прийшла до тями після невдалої спроби Теннессі стратити її за допомогою смертельної ін'єкції минулого тижня. Її адвокати мають намір звернутися до суду в середу, 7 жовтня, щоб отримати більше інформації про те, що пішло не так. Про це УНН пише з посиланням на AP.

Деталі

50-річна Пайк пережила дві дози пентобарбіталу, коли кати намагалися стратити її 30 вересня за побиття та вбивство її однокласниці Коллін Слеммер у 1995 році. Вважається, що Пайк є єдиною людиною, яка вижила після введення смертельних ін'єкцій.

Адвокати Пайк мають з'явитися в суді в середу, щоб отримати більше інформації від Департаменту виправних установ Теннессі. Суддя Канцлерського суду І'Ашіа Майлз призначила попереднє слухання справи в середу в Нешвіллі.

"Всупереч усім очікуванням, Кріста Пайк перебуває у свідомості, розмовляє та продовжує отримувати критичну медичну допомогу", – йдеться у заяві адвокатів Пайк. Прогноз Пайк залишається неясним, і, як мінімум, їй загрожує тривале одужання, заявили адвокати. Вони сказали, що руки Пайк були обпечені та вкриті пухирями після спроби смертельної ін'єкції, і що вона прикута кайданками до лікарняного ліжка.

Адвокати Пайк домагаються судового наказу, який зобов'язує тюремну систему зберегти інформацію про спробу страти, включаючи номери партій препаратів, голки, протоколи страти та іншу інформацію.

Юристи з офісу генерального прокурора Теннессі написали у вівторковому судовому документі, що судова постанова не є необхідною, оскільки тюремна система "зобов'язана зберігати ці докази в інших справах і повинна забезпечити їх збереження". Вони сказали, що посадовці штату вжили "необхідних заходів для надання медичної допомоги для Пайк та з'ясування того, що сталося".

Губернатор-республіканець Білл Лі назвав те, що сталося, "глибоко тривожним" і наказав провести "всебічну перевірку третьою стороною, щоб точно визначити, що сталося". Губернатор відклав єдину іншу страту штату, заплановану на цей рік.

Експерти з медичних та смертельних ін'єкцій зосередилися на можливості того, що проблема з внутрішньовенним катетером призвела до накопичення препарату в її тканинах, а не до потрапляння в кровотік. Адвокати Пайк написали у своїх судових документах, що "мабуть, жоден член команди, яка проводила страту, не усвідомлював, що внутрішньовенні катетери були встановлені неправильно або що вени розірвалися".

Спроба страти розпочалася близько 19:30 за місцевим часом 30 вересня, коли Пайк надали можливість зробити останню заяву. Приблизно через п'ять хвилин Пайк підняла голову та сказала, що в неї болить рука. У якийсь момент вона, здавалося, втратила свідомість, але було чути її дихання, поки о 20:53 представників ЗМІ не вивели з кімнати для свідків. О 21:14 до в'язниці прибула машина швидкої допомоги, щоб відвезти Пайк до лікарні.

Що буде з Крістою Пайк після невдалої страти, досі невідомо – адвокат розповів про її стан05.10.26, 00:56 • 5925 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ
Теннессі
Сполучені Штати Америки