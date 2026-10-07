Кріста Пайк прийшла до тями після невдалої спроби страти - адвокати

У США засуджена до смертної кари Кріста Пайк прийшла до тями після невдалої спроби Теннессі стратити її за допомогою смертельної ін'єкції минулого тижня. Її адвокати мають намір звернутися до суду в середу, 7 жовтня, щоб отримати більше інформації про те, що пішло не так. Про це УНН пише з посиланням на AP.

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50-річна Пайк пережила дві дози пентобарбіталу, коли кати намагалися стратити її 30 вересня за побиття та вбивство її однокласниці Коллін Слеммер у 1995 році. Вважається, що Пайк є єдиною людиною, яка вижила після введення смертельних ін'єкцій.

Адвокати Пайк мають з'явитися в суді в середу, щоб отримати більше інформації від Департаменту виправних установ Теннессі. Суддя Канцлерського суду І'Ашіа Майлз призначила попереднє слухання справи в середу в Нешвіллі.

"Всупереч усім очікуванням, Кріста Пайк перебуває у свідомості, розмовляє та продовжує отримувати критичну медичну допомогу", – йдеться у заяві адвокатів Пайк. Прогноз Пайк залишається неясним, і, як мінімум, їй загрожує тривале одужання, заявили адвокати. Вони сказали, що руки Пайк були обпечені та вкриті пухирями після спроби смертельної ін'єкції, і що вона прикута кайданками до лікарняного ліжка.

Адвокати Пайк домагаються судового наказу, який зобов'язує тюремну систему зберегти інформацію про спробу страти, включаючи номери партій препаратів, голки, протоколи страти та іншу інформацію.

Юристи з офісу генерального прокурора Теннессі написали у вівторковому судовому документі, що судова постанова не є необхідною, оскільки тюремна система "зобов'язана зберігати ці докази в інших справах і повинна забезпечити їх збереження". Вони сказали, що посадовці штату вжили "необхідних заходів для надання медичної допомоги для Пайк та з'ясування того, що сталося".

Губернатор-республіканець Білл Лі назвав те, що сталося, "глибоко тривожним" і наказав провести "всебічну перевірку третьою стороною, щоб точно визначити, що сталося". Губернатор відклав єдину іншу страту штату, заплановану на цей рік.

Експерти з медичних та смертельних ін'єкцій зосередилися на можливості того, що проблема з внутрішньовенним катетером призвела до накопичення препарату в її тканинах, а не до потрапляння в кровотік. Адвокати Пайк написали у своїх судових документах, що "мабуть, жоден член команди, яка проводила страту, не усвідомлював, що внутрішньовенні катетери були встановлені неправильно або що вени розірвалися".

Спроба страти розпочалася близько 19:30 за місцевим часом 30 вересня, коли Пайк надали можливість зробити останню заяву. Приблизно через п'ять хвилин Пайк підняла голову та сказала, що в неї болить рука. У якийсь момент вона, здавалося, втратила свідомість, але було чути її дихання, поки о 20:53 представників ЗМІ не вивели з кімнати для свідків. О 21:14 до в'язниці прибула машина швидкої допомоги, щоб відвезти Пайк до лікарні.

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