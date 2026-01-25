Понад 13 000 рейсів скасовано в США через зимовий шторм

Авіакомпанії скасували понад 13 000 рейсів по США на суботу та неділю, оскільки прогнозується, що потужний зимовий шторм принесе поєднання льоду, снігу та морозу в багато частин країни цими вихідними, передає УНН із посиланням на CBS News.

Деталі

За даними служби відстеження рейсів FlightAware, авіакомпанії скасували понад 4000 рейсів на суботу, тоді як кількість скасованих рейсів на неділю зросла до понад 9400 — найбільша кількість скасованих рейсів за один день з початку пандемії COVID у березні 2020 року.

В Оклахома-Сіті всі суботні рейси в Міжнародному аеропорту імені Вілла Роджерса були скасовані. Також були скасовані всі недільні ранкові рейси.

Міжнародний аеропорт Даллас-Форт-Ворт, Міжнародний аеропорт Нашвілла та Міжнародний аеропорт Шарлотт Дуглас були серед аеропортів, які найбільше постраждали.

Компанія Delta Air Lines заявила пізно в четвер, що скасування рейсів було "необхідним у вибраних аеропортах Північного Техасу, Оклахоми, Арканзасу, Луїзіани та Теннессі, щоб забезпечити безпеку наших клієнтів та людей".

Додамо

Представники аеропорту Далласа опублікували попередження про зимову погоду, закликаючи мандрівників, які пролітають через хаб, стежити за дорожніми умовами, перевіряти статус своїх рейсів у авіакомпанії перед вильотом та стежити за оновленнями облікового запису аеропорту на X.

Великі авіакомпанії США видавали відмови від подорожей напередодні шторму, дозволяючи клієнтам змінювати свої плани без штрафних санкцій.

Delta заявила, що видала відмови від подорожей для східної частини США, включаючи Бостон, Нью-Йорк та Філадельфію, на додаток до попередньої відмови, що поширювалася на частини центральних та південно-східних штатів США. Ці відмови дозволяють мандрівникам перебронювати свої рейси, з урахуванням деяких обмежень.

У середу авіакомпанія American Airlines заявила, що пасажири, які летять до, через або з 34 аеропортів США, можуть безкоштовно змінити свої рейси, якщо вони придбали квитки до 19 січня та забронювали рейси з 23 по 25 січня. Клієнти, які відповідають вимогам, не можуть змінювати міста відправлення або призначення та повинні внести будь-які зміни до 25 січня.

