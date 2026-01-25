Понад 13 000 рейсів скасовано в США через зимовий шторм

$43.170.00
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
11:02 • 10986 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 11296 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 13352 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 24945 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 42858 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 34522 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 42247 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 39730 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 49885 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
У Києві 1676 будинків залишаються без опалення після російської атаки 24 січня - Кличко25 січня, 06:57 • 5350 перегляди
Президент України Володимир Зеленський святкує 48-річчя25 січня, 07:00 • 6448 перегляди
рф атакувала Україну 2 ракетами і 102 БПЛА: ППО збила 87 дронівPhoto25 січня, 07:19 • 4496 перегляди
Іран заявив про готовність до дій проти США - ЗМІ25 січня, 07:39 • 7046 перегляди
Нетаньягу відхилив прохання Білого дому щодо участі президента Ізраїлю Герцога в Раді миру - Axios25 січня, 08:17 • 3912 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 81320 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 94612 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 105425 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 99110 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 100035 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Михайло Федоров
Олег Синєгубов
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Село
Білорусь
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 18700 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 18937 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 35535 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 36038 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 48963 перегляди
Техніка
Опалення
Шахед-136
Соціальна мережа
Fox News

Понад 13 000 рейсів скасовано в США через зимовий шторм

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Авіакомпанії скасували понад 13 000 рейсів по США на вихідні через потужний зимовий шторм. Це найбільша кількість скасованих рейсів за один день з початку пандемії COVID.

Понад 13 000 рейсів скасовано в США через зимовий шторм

Авіакомпанії скасували понад 13 000 рейсів по США на суботу та неділю, оскільки прогнозується, що потужний зимовий шторм принесе поєднання льоду, снігу та морозу в багато частин країни цими вихідними, передає УНН із посиланням на CBS News.

Деталі

За даними служби відстеження рейсів FlightAware, авіакомпанії скасували понад 4000 рейсів на суботу, тоді як кількість скасованих рейсів на неділю зросла до понад 9400 — найбільша кількість скасованих рейсів за один день з початку пандемії COVID у березні 2020 року.

В Оклахома-Сіті всі суботні рейси в Міжнародному аеропорту імені Вілла Роджерса були скасовані. Також були скасовані всі недільні ранкові рейси.

Міжнародний аеропорт Даллас-Форт-Ворт, Міжнародний аеропорт Нашвілла та Міжнародний аеропорт Шарлотт Дуглас були серед аеропортів, які найбільше постраждали.

Компанія Delta Air Lines заявила пізно в четвер, що скасування рейсів було "необхідним у вибраних аеропортах Північного Техасу, Оклахоми, Арканзасу, Луїзіани та Теннессі, щоб забезпечити безпеку наших клієнтів та людей".

Додамо

Представники аеропорту Далласа опублікували попередження про зимову погоду, закликаючи мандрівників, які пролітають через хаб, стежити за дорожніми умовами, перевіряти статус своїх рейсів у авіакомпанії перед вильотом та стежити за оновленнями облікового запису аеропорту на X.

Великі авіакомпанії США видавали відмови від подорожей напередодні шторму, дозволяючи клієнтам змінювати свої плани без штрафних санкцій.

Delta заявила, що видала відмови від подорожей для східної частини США, включаючи Бостон, Нью-Йорк та Філадельфію, на додаток до попередньої відмови, що поширювалася на частини центральних та південно-східних штатів США. Ці відмови дозволяють мандрівникам перебронювати свої рейси, з урахуванням деяких обмежень.

У середу авіакомпанія American Airlines заявила, що пасажири, які летять до, через або з 34 аеропортів США, можуть безкоштовно змінити свої рейси, якщо вони придбали квитки до 19 січня та забронювали рейси з 23 по 25 січня. Клієнти, які відповідають вимогам, не можуть змінювати міста відправлення або призначення та повинні внести будь-які зміни до 25 січня.

Потужний шторм починає вирувати у США: надзвичайний стан у щонайменше у 16 ​​штатах та Вашингтоні, понад 9000 рейсів скасовано24.01.26, 14:45 • 4900 переглядiв

Антоніна Туманова

