Более 13 000 рейсов отменены в США из-за зимнего шторма

Авиакомпании отменили более 13 000 рейсов по США на субботу и воскресенье, поскольку, по прогнозам, мощный зимний шторм принесет сочетание льда, снега и мороза во многие части страны в эти выходные, передает УНН со ссылкой на CBS News.

Подробности

По данным службы отслеживания рейсов FlightAware, авиакомпании отменили более 4000 рейсов на субботу, тогда как количество отмененных рейсов на воскресенье возросло до более чем 9400 — наибольшее количество отмененных рейсов за один день с начала пандемии COVID в марте 2020 года.

В Оклахома-Сити все субботние рейсы в Международном аэропорту имени Уилла Роджерса были отменены. Также были отменены все воскресные утренние рейсы.

Международный аэропорт Даллас-Форт-Уэрт, Международный аэропорт Нэшвилла и Международный аэропорт Шарлотт Дуглас были среди наиболее пострадавших аэропортов.

Компания Delta Air Lines заявила поздно в четверг, что отмена рейсов была "необходимой в выбранных аэропортах Северного Техаса, Оклахомы, Арканзаса, Луизианы и Теннесси, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов и людей".

Добавим

Представители аэропорта Далласа опубликовали предупреждение о зимней погоде, призывая путешественников, пролетающих через хаб, следить за дорожными условиями, проверять статус своих рейсов у авиакомпании перед вылетом и следить за обновлениями учетной записи аэропорта на X.

Крупные авиакомпании США выдавали отказы от путешествий накануне шторма, позволяя клиентам менять свои планы без штрафных санкций.

Delta заявила, что выдала отказы от путешествий для восточной части США, включая Бостон, Нью-Йорк и Филадельфию, в дополнение к предыдущему отказу, распространявшемуся на части центральных и юго-восточных штатов США. Эти отказы позволяют путешественникам перебронировать свои рейсы, с учетом некоторых ограничений.

В среду авиакомпания American Airlines заявила, что пассажиры, летящие в, через или из 34 аэропортов США, могут бесплатно изменить свои рейсы, если они приобрели билеты до 19 января и забронировали рейсы с 23 по 25 января. Клиенты, которые соответствуют требованиям, не могут менять города отправления или назначения и должны внести любые изменения до 25 января.

