Более 13 000 рейсов отменены в США из-за зимнего шторма

$43.170.00
50.520.00
ukenru
12:24 • 6460 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
11:02 • 10939 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 11258 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 13316 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 24920 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 42837 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 34515 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 42244 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 39729 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 49881 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1м/с
83%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Сдержать Россию": НАТО создает роботизированную зону на границах с РФ и Беларусью25 января, 06:15 • 7542 просмотра
В Киеве 1676 домов остаются без отопления после российской атаки 24 января - Кличко25 января, 06:57 • 5244 просмотра
Президент Украины Владимир Зеленский празднует 48-летие25 января, 07:00 • 6330 просмотра
рф атаковала Украину 2 ракетами и 102 БПЛА: ПВО сбила 87 дроновPhoto25 января, 07:19 • 4416 просмотра
Иран заявил о готовности к действиям против США - СМИ25 января, 07:39 • 6924 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 81291 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 94578 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 105404 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 99083 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 100005 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Михаил Федоров
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Село
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 18687 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 18927 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 35523 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 36025 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 48949 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
Социальная сеть
Фокс Ньюс

Более 13 000 рейсов отменены в США из-за зимнего шторма

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Авиакомпании отменили более 13 000 рейсов по США на выходные из-за мощного зимнего шторма. Это самое большое количество отмененных рейсов за один день с начала пандемии COVID.

Более 13 000 рейсов отменены в США из-за зимнего шторма

Авиакомпании отменили более 13 000 рейсов по США на субботу и воскресенье, поскольку, по прогнозам, мощный зимний шторм принесет сочетание льда, снега и мороза во многие части страны в эти выходные, передает УНН со ссылкой на CBS News.

Подробности

По данным службы отслеживания рейсов FlightAware, авиакомпании отменили более 4000 рейсов на субботу, тогда как количество отмененных рейсов на воскресенье возросло до более чем 9400 — наибольшее количество отмененных рейсов за один день с начала пандемии COVID в марте 2020 года.

В Оклахома-Сити все субботние рейсы в Международном аэропорту имени Уилла Роджерса были отменены. Также были отменены все воскресные утренние рейсы.

Международный аэропорт Даллас-Форт-Уэрт, Международный аэропорт Нэшвилла и Международный аэропорт Шарлотт Дуглас были среди наиболее пострадавших аэропортов.

Компания Delta Air Lines заявила поздно в четверг, что отмена рейсов была "необходимой в выбранных аэропортах Северного Техаса, Оклахомы, Арканзаса, Луизианы и Теннесси, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов и людей".

Добавим

Представители аэропорта Далласа опубликовали предупреждение о зимней погоде, призывая путешественников, пролетающих через хаб, следить за дорожными условиями, проверять статус своих рейсов у авиакомпании перед вылетом и следить за обновлениями учетной записи аэропорта на X.

Крупные авиакомпании США выдавали отказы от путешествий накануне шторма, позволяя клиентам менять свои планы без штрафных санкций.

Delta заявила, что выдала отказы от путешествий для восточной части США, включая Бостон, Нью-Йорк и Филадельфию, в дополнение к предыдущему отказу, распространявшемуся на части центральных и юго-восточных штатов США. Эти отказы позволяют путешественникам перебронировать свои рейсы, с учетом некоторых ограничений.

В среду авиакомпания American Airlines заявила, что пассажиры, летящие в, через или из 34 аэропортов США, могут бесплатно изменить свои рейсы, если они приобрели билеты до 19 января и забронировали рейсы с 23 по 25 января. Клиенты, которые соответствуют требованиям, не могут менять города отправления или назначения и должны внести любые изменения до 25 января.

Мощный шторм начинает бушевать в США: чрезвычайное положение как минимум в 16 штатах и Вашингтоне, более 9000 рейсов отменены24.01.26, 14:45 • 4900 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Ураган в США
Луизиана
Теннесси
Арканзас
Оклахома
Техас
Нью-Йорк
Соединённые Штаты