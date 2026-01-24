$43.170.01
50.520.15
ukenru
Эксклюзив
10:00 • 6630 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 14070 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 20580 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 36601 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 36132 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 31183 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 27107 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 53873 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 48733 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 22139 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Мощный шторм начинает бушевать в США: чрезвычайное положение как минимум в 16 штатах и Вашингтоне, более 9000 рейсов отменены

Киев • УНН

 • 824 просмотра

Мощный зимний шторм охватил США, вызвав снегопады, гололедицу и отключения электроэнергии. Отменено более 9000 авиарейсов, 16 штатов объявили чрезвычайное положение.

Мощный шторм начинает бушевать в США: чрезвычайное положение как минимум в 16 штатах и Вашингтоне, более 9000 рейсов отменены

Мощный зимний шторм в США уже в самом разгаре, и последствия от снегопада и гололеда будут усиливаться в течение дня, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

В начале ледяного шторма стало известно о ледяном дожде в Техасе, Арканзасе и Луизиане. По данным poweroutage.us, в северо-восточном Техасе начинают учащаться отключения электроэнергии.

К северу от районов, где ледяной дождь, идет снег. В центральном Канзасе выпало не менее 15 см снега. В нескольких городах прогнозируется наибольшее количество снега за последние годы.

Авиаперелеты приостановлены: в субботу и воскресенье было отменено более 9000 рейсов. По данным FlightAware, в субботу было отменено более 3250 рейсов, а в воскресенье - еще более 5900. С вечера пятницы количество отмененных рейсов увеличилось на тысячи. Отмена в воскресенье – это самый высокий показатель за один день за последний год.

По меньшей мере 16 штатов и округ Колумбия объявили чрезвычайное положение накануне шторма, чтобы высвободить и мобилизовать ресурсы для реагирования и подготовки к нему. В список входят Делавэр, Миссури, Арканзас, Луизиана, Миссисипи, Теннесси, Алабама, Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина, Вирджиния, Нью-Йорк, Кентукки, Мэриленд, Нью-Джерси и Канзас. Другие штаты, такие как Техас и Пенсильвания, также издали аналогичные заявления. Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер также объявила в пятницу чрезвычайное положение в столице страны.

Жители южных штатов, которые менее привыкли к зимней погоде и не готовы к ней, опустошили полки продуктовых супермаркетов, купив воду, хлеб, яйца и другие товары первой необходимости, на фоне того, как синоптики предупреждают, что они могут застрять на несколько дней.

США готовятся к "катастрофическому" зимнему шторму "Ферн"20.01.26, 22:25 • 5166 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираПроисшествия
Ураган в США
Отключение света
Электроэнергия
Луизиана
Джорджия (штат США)
Канзас
Нью-Джерси
Кентукки
Теннесси
Арканзас
Миссури
Пенсильвания
Южная Каролина
Алабама
Нью-Йорк (штат)
Делавэр
Вирджиния
Вашингтон
Техас
Соединённые Штаты