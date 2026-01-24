Мощный шторм начинает бушевать в США: чрезвычайное положение как минимум в 16 штатах и Вашингтоне, более 9000 рейсов отменены

Мощный зимний шторм в США уже в самом разгаре, и последствия от снегопада и гололеда будут усиливаться в течение дня, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

В начале ледяного шторма стало известно о ледяном дожде в Техасе, Арканзасе и Луизиане. По данным poweroutage.us, в северо-восточном Техасе начинают учащаться отключения электроэнергии.

К северу от районов, где ледяной дождь, идет снег. В центральном Канзасе выпало не менее 15 см снега. В нескольких городах прогнозируется наибольшее количество снега за последние годы.

Авиаперелеты приостановлены: в субботу и воскресенье было отменено более 9000 рейсов. По данным FlightAware, в субботу было отменено более 3250 рейсов, а в воскресенье - еще более 5900. С вечера пятницы количество отмененных рейсов увеличилось на тысячи. Отмена в воскресенье – это самый высокий показатель за один день за последний год.

По меньшей мере 16 штатов и округ Колумбия объявили чрезвычайное положение накануне шторма, чтобы высвободить и мобилизовать ресурсы для реагирования и подготовки к нему. В список входят Делавэр, Миссури, Арканзас, Луизиана, Миссисипи, Теннесси, Алабама, Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина, Вирджиния, Нью-Йорк, Кентукки, Мэриленд, Нью-Джерси и Канзас. Другие штаты, такие как Техас и Пенсильвания, также издали аналогичные заявления. Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер также объявила в пятницу чрезвычайное положение в столице страны.

Жители южных штатов, которые менее привыкли к зимней погоде и не готовы к ней, опустошили полки продуктовых супермаркетов, купив воду, хлеб, яйца и другие товары первой необходимости, на фоне того, как синоптики предупреждают, что они могут застрять на несколько дней.

