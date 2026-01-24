Потужний шторм починає вирувати у США: надзвичайний стан у щонайменше у 16 ​​штатах та Вашингтоні, понад 9000 рейсів скасовано

Потужний зимовий шторм у США уже у самому розпалі, і наслідки від снігопаду і ожеледиці посилюватимуться протягом дня, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

На початку крижаного шторму стало відомо про крижаний дощ у Техасі, Арканзасі та Луїзіані. За даними poweroutage.us, у північно-східному Техасі починають частішати відключення електроенергії.

На північ від районів, де льодовий дощ, йде сніг. У центральному Канзасі випало щонайменше 15 см снігу. У кількох містах прогнозується найбільша кількість снігу за останні роки.

Авіаперельоти призупинено: у суботу та неділю було скасовано понад 9000 рейсів. За даними FlightAware, у суботу було скасовано понад 3250 рейсів, а в неділю - ще понад 5900. З вечора п'ятниці кількість скасованих рейсів побільшало на тисячі. Скасування у неділю – це найвищий показник за один день за останній рік.

Щонайменше 16 штатів та округ Колумбія оголосили надзвичайний стан напередодні шторму, щоб вивільнити та мобілізувати ресурси для реагування та підготовки до нього. До списку входять Делавер, Міссурі, Арканзас, Луїзіана, Міссісіпі, Теннессі, Алабама, Джорджія, Північна Кароліна, Південна Кароліна, Вірджинія, Нью-Йорк, Кентуккі, Меріленд, Нью-Джерсі та Канзас. Інші штати, такі як Техас та Пенсільванія, також видали аналогічні заяви. Мер Вашингтона Мюріель Боузер також оголосила у п'ятницю надзвичайний стан у столиці країни.

Жителі південних штатів, які менш звикли до зимової погоди і не готові до неї, спустошили полиці продуктових супермаркетів, купивши воду, хліб, яйця та інші товари першої необхідності, на тлі того, як синоптики попереджають, що вони можуть застрягти на кілька днів.

