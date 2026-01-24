Потужний шторм починає вирувати у США: надзвичайний стан у щонайменше у 16 ​​штатах та Вашингтоні, понад 9000 рейсів скасовано

$43.170.01
50.520.15
ukenru
Ексклюзив
10:00 • 6894 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 14321 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 20735 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 36765 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 36277 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 31248 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 27147 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 54016 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 48836 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 22158 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ціни на нафту злетіли на 3% через американську "армаду" та нові санкції проти Ірану24 січня, 03:49 • 5386 перегляди
Іспанія закрила справу проти Хуліо Іглесіаса щодо сексуального насильства24 січня, 04:11 • 3794 перегляди
Саміт у Вашингтоні: США збирають військових лідерів 34 країн для реалізації "доктрини Трампа"24 січня, 06:01 • 8804 перегляди
12-річний хлопчик помер у лікарні від травм після нападу акули в Австралії24 січня, 06:59 • 4770 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo08:56 • 4866 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 54016 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 70452 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 88064 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 83427 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 84693 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Ігор Терехов
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Харківська область
Київська область
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ11:07 • 2910 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo08:56 • 4960 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 28566 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 28230 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 42353 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Х-101

Потужний шторм починає вирувати у США: надзвичайний стан у щонайменше у 16 ​​штатах та Вашингтоні, понад 9000 рейсів скасовано

Київ • УНН

 • 1016 перегляди

Потужний зимовий шторм охопив США, спричинивши снігопади, ожеледицю та відключення електроенергії. Скасовано понад 9000 авіарейсів, 16 штатів оголосили надзвичайний стан.

Потужний шторм починає вирувати у США: надзвичайний стан у щонайменше у 16 ​​штатах та Вашингтоні, понад 9000 рейсів скасовано

Потужний зимовий шторм у США уже у самому розпалі, і наслідки від снігопаду і ожеледиці посилюватимуться протягом дня, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

На початку крижаного шторму стало відомо про крижаний дощ у Техасі, Арканзасі та Луїзіані. За даними poweroutage.us, у північно-східному Техасі починають частішати відключення електроенергії.

На північ від районів, де льодовий дощ, йде сніг. У центральному Канзасі випало щонайменше 15 см снігу. У кількох містах прогнозується найбільша кількість снігу за останні роки.

Авіаперельоти призупинено: у суботу та неділю було скасовано понад 9000 рейсів. За даними FlightAware, у суботу було скасовано понад 3250 рейсів, а в неділю - ще понад 5900. З вечора п'ятниці кількість скасованих рейсів побільшало на тисячі. Скасування у неділю – це найвищий показник за один день за останній рік.

Щонайменше 16 штатів та округ Колумбія оголосили надзвичайний стан напередодні шторму, щоб вивільнити та мобілізувати ресурси для реагування та підготовки до нього. До списку входять Делавер, Міссурі, Арканзас, Луїзіана, Міссісіпі, Теннессі, Алабама, Джорджія, Північна Кароліна, Південна Кароліна, Вірджинія, Нью-Йорк, Кентуккі, Меріленд, Нью-Джерсі та Канзас. Інші штати, такі як Техас та Пенсільванія, також видали аналогічні заяви. Мер Вашингтона Мюріель Боузер також оголосила у п'ятницю надзвичайний стан у столиці країни.

Жителі південних штатів, які менш звикли до зимової погоди і не готові до неї, спустошили полиці продуктових супермаркетів, купивши воду, хліб, яйця та інші товари першої необхідності, на тлі того, як синоптики попереджають, що вони можуть застрягти на кілька днів.

США готуються до "катастрофічного" зимового шторму "Ферн"20.01.26, 22:25 • 5166 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуПодії
Ураган в США
Відключення світла
Електроенергія
Луїзіана
Джорджія (штат США)
Канзас
Нью-Джерсі
Кентуккі
Теннессі
Арканзас
Міссурі (штат)
Пенсільванія
Південна Кароліна
Алабама
Нью-Йорк (штат)
Делавер
Вірджинія
Вашингтон
Техас
Сполучені Штати Америки