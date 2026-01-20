США готуються до "катастрофічного" зимового шторму "Ферн"

Синоптики попередили про наближення потужного зимового шторму, який цими вихідними охопить територію від Техасу до Кароліни. За прогнозами Національної метеорологічної служби, шторм, що отримав назву "Ферн", може спричинити "потенційно катастрофічне" обледеніння, що призведе до масових відключень електроенергії та руйнування інфраструктури. Про це пише УНН.

Деталі

Колишній головний науковий співробітник NOAA Раян Мау зазначив, що поєднання арктичного повітря з вологою з Мексиканської затоки створить умови для сильних крижаних дощів. Фахівці застерігають: накопичення льоду завтовшки від 1,5 до 2,5 см може стати критичним для дерев та ліній електропередач.

Очікується, що негода розпочнеться у п'ятницю, 23 січня, в Оклахомі та Арканзасі, після чого зміститься на південний схід – до Далласа, Мемфіса та Кароліни. Крім ожеледі, прогнозують значні снігопади та сніг із дощем. Представники енергетичних компаній вже готуються до аварійних робіт, а влада закликає жителів південних штатів обмежити поїздки та зробити запаси необхідних речей.

