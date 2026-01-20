США готуються до "катастрофічного" зимового шторму "Ферн"

$43.180.08
50.320.20
ukenru
20:12 • 628 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
19:42 • 2276 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
18:44 • 8354 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
15:45 • 19257 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 18732 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 30977 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 21491 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 27439 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 24816 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 24801 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Блогер Володимир Петров звільнений з Національного військового меморіального кладовища20 січня, 10:30 • 18089 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 31950 перегляди
Тіна Кароль вибачилася перед українцями після хвилі обговорень пісні про світло і теплоPhotoVideo20 січня, 13:02 • 10508 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором14:32 • 12843 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo14:39 • 14048 перегляди
Публікації
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути19:12 • 4122 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 15:45 • 19265 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність20 січня, 13:28 • 30986 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 32196 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 45062 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Ґренландія
Європа
Реклама
УНН Lite
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках17:49 • 3624 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей17:16 • 4852 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount16:21 • 5052 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo14:39 • 14230 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором14:32 • 13027 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Золото

США готуються до "катастрофічного" зимового шторму "Ферн"

Київ • УНН

 • 12 перегляди

У США готуються до масивного зимового шторму на вихідних, який може зачепити одразу кілька штатів.

США готуються до "катастрофічного" зимового шторму "Ферн"

Синоптики попередили про наближення потужного зимового шторму, який цими вихідними охопить територію від Техасу до Кароліни. За прогнозами Національної метеорологічної служби, шторм, що отримав назву "Ферн", може спричинити "потенційно катастрофічне" обледеніння, що призведе до масових відключень електроенергії та руйнування інфраструктури. Про це пише УНН.

Деталі

Колишній головний науковий співробітник NOAA Раян Мау зазначив, що поєднання арктичного повітря з вологою з Мексиканської затоки створить умови для сильних крижаних дощів. Фахівці застерігають: накопичення льоду завтовшки від 1,5 до 2,5 см може стати критичним для дерев та ліній електропередач.

Очікується, що негода розпочнеться у п'ятницю, 23 січня, в Оклахомі та Арканзасі, після чого зміститься на південний схід – до Далласа, Мемфіса та Кароліни. Крім ожеледі, прогнозують значні снігопади та сніг із дощем. Представники енергетичних компаній вже готуються до аварійних робіт, а влада закликає жителів південних штатів обмежити поїздки та зробити запаси необхідних речей.

Найсильніші за 60 років потужні снігопади та арктичний холод паралізували рух в Азії20.01.26, 21:55 • 926 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуПогода та довкілля
Ураган в США
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Арканзас
Оклахома
Техас
Сполучені Штати Америки