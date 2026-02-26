Ворог атакував Запоріжжя та область дронами: перші подробиці
Київ • УНН
В ніч на 26 лютого ворог атакував Запоріжжя та область з повітря, про що повідомили Повітряні сили ЗСУ та начальник ОВА Іван Федоров. Були зафіксовані вибухи та рух кількох БпЛА у напрямку обласного центру.
Ворог в ніч на четвер, 26 лютого, атакував Запоріжжя та область з повітря. Про це повідомляє УНН із посиланням на начальника ОВА Івана Федорова та Повітряні сили ЗСУ (ПС).
Деталі
О 2:58 ПС попередили про ворожі БпЛА на Запоріжжі у напрямку міста з південного сходу. Незабаром Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області.
Працює наша ППО. ... До відбою залишайтеся у безпечних місцях
Згодом він попередив про кілька БпЛА в напрямку Дніпровського, Шевченківського, Вознесенського та Заводського районів Запоріжжя.
Нагадаємо
Протягом доби 24 лютого окупанти атакували 32 населені пункти Запорізької області, внаслідок чого четверо людей загинули та двоє отримали поранення.
