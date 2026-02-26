Ворог атакував Запоріжжя та область дронами: перші подробиці

$43.260.03
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 14116 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 16332 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 15700 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 15226 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 14367 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 26581 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 18220 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 17573 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 33761 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Загибель чоловіка у Дніпрі і затримання підозрюваних з ТЦК - озвучені нові деталі
Орбан оголосив розгортання військових біля електростанцій через зупинку постачання нафти
САП та НАБУ викрили нову схему заволодіння державними коштами в Мін'юсті
Переговори щодо війни в Україні виявилися складнішими, ніж очікували у США - Венс
Україна вийшла з низки угод СНД, включаючи об'єднану систему ППО
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 26581 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 33762 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 55016 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 64576 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 82594 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 23764 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 27506 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 30527 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 33457 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 41567 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя та область дронами: перші подробиці

Київ • УНН

 • 32 перегляди

В ніч на 26 лютого ворог атакував Запоріжжя та область з повітря, про що повідомили Повітряні сили ЗСУ та начальник ОВА Іван Федоров. Були зафіксовані вибухи та рух кількох БпЛА у напрямку обласного центру.

Ворог атакував Запоріжжя та область дронами: перші подробиці

Ворог в ніч на четвер, 26 лютого, атакував Запоріжжя та область з повітря. Про це повідомляє УНН із посиланням на начальника ОВА Івана Федорова та Повітряні сили ЗСУ (ПС).

Деталі

О 2:58 ПС попередили про ворожі БпЛА на Запоріжжі у напрямку міста з південного сходу. Незабаром Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області.

Працює наша ППО. ... До відбою залишайтеся у безпечних місцях

- закликав очільник ОВА.

Згодом він попередив про кілька БпЛА в напрямку Дніпровського, Шевченківського, Вознесенського та Заводського районів Запоріжжя.

Нагадаємо

Протягом доби 24 лютого окупанти атакували 32 населені пункти Запорізької області, внаслідок чого четверо людей загинули та двоє отримали поранення.

Вадим Хлюдзинський

