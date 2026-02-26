Враг атаковал Запорожье и область дронами: первые подробности
В ночь на 26 февраля враг атаковал Запорожье и область с воздуха, о чем сообщили Воздушные силы ВСУ и начальник ОВА Иван Федоров. Были зафиксированы взрывы и движение нескольких БПЛА в направлении областного центра.
В ночь на четверг, 26 февраля, враг атаковал Запорожье и область с воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника ОВА Ивана Федорова и Воздушные силы ВСУ (ВС).
Детали
В 2:58 ВС предупредили о вражеских БПЛА в Запорожье в направлении города с юго-востока. Вскоре Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области.
Работает наша ПВО. ... До отбоя оставайтесь в безопасных местах
Впоследствии он предупредил о нескольких БПЛА в направлении Днепровского, Шевченковского, Вознесенского и Заводского районов Запорожья.
Напомним
В течение суток 24 февраля оккупанты атаковали 32 населенных пункта Запорожской области, в результате чего четыре человека погибли и двое получили ранения.
