Враг атаковал Запорожье и область дронами: первые подробности

$43.260.03
50.970.04
ukenru
25 февраля, 19:42 • 7284 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 14449 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 16554 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 15886 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 15326 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 14419 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 26728 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 18247 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 17585 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 33884 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3.5м/с
83%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Орбан объявил о размещении военных у электростанций из-за остановки поставок нефти25 февраля, 15:51 • 10019 просмотра
САП и НАБУ разоблачили новую схему завладения государственными средствами в Минюсте25 февраля, 18:00 • 6140 просмотра
Переговоры по войне в Украине оказались сложнее, чем ожидали в США - Вэнс25 февраля, 18:05 • 4108 просмотра
Украина вышла из ряда соглашений СНГ, включая объединенную систему ПВО25 февраля, 18:56 • 11725 просмотра
Орбан усилил антиукраинскую риторику накануне выборов и блокирует помощь ЕС Киеву21:05 • 3782 просмотра
публикации
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 26726 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 33883 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 55129 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 64675 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 82702 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Рустем Умеров
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Женева
Словакия
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 23821 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 27572 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 30597 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 33520 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 41628 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
The New York Times

Враг атаковал Запорожье и область дронами: первые подробности

Киев • УНН

 • 448 просмотра

В ночь на 26 февраля враг атаковал Запорожье и область с воздуха, о чем сообщили Воздушные силы ВСУ и начальник ОВА Иван Федоров. Были зафиксированы взрывы и движение нескольких БПЛА в направлении областного центра.

Враг атаковал Запорожье и область дронами: первые подробности

В ночь на четверг, 26 февраля, враг атаковал Запорожье и область с воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника ОВА Ивана Федорова и Воздушные силы ВСУ (ВС).

Детали

В 2:58 ВС предупредили о вражеских БПЛА в Запорожье в направлении города с юго-востока. Вскоре Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области.

Работает наша ПВО. ... До отбоя оставайтесь в безопасных местах

- призвал глава ОВА.

Впоследствии он предупредил о нескольких БПЛА в направлении Днепровского, Шевченковского, Вознесенского и Заводского районов Запорожья.

Напомним

В течение суток 24 февраля оккупанты атаковали 32 населенных пункта Запорожской области, в результате чего четыре человека погибли и двое получили ранения.

Запорожье подверглось дроновой атаке рф, есть погибший и повреждения промышленной инфраструктуры23.02.26, 08:54 • 4452 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине