07:26 • 748 просмотра
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
06:24 • 2484 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57 • 17380 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 36769 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 36805 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 43374 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 41405 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 49112 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 54532 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 43099 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
Запорожье подверглось дроновой атаке РФ, есть погибший и повреждения промышленной инфраструктуры

Киев • УНН

 • 1528 просмотра

Россияне атаковали Запорожье БПЛА, повредив объект промышленной инфраструктуры. В результате удара погиб 33-летний мужчина, 45-летний мужчина получил ранения.

Запорожье подверглось дроновой атаке РФ, есть погибший и повреждения промышленной инфраструктуры

Российский удар по Запорожью унес жизнь человека, еще один человек ранен, поврежден объект промышленной инфраструктуры, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Подробности

"Один человек погиб, один получил ранения. Враг нанес удар по Запорожью", - написал Федоров.

По его словам, россияне атаковали город БпЛА.

"Поврежден объект промышленной инфраструктуры. Погиб 33-летний мужчина, ранен мужчина 45 лет", - отметил глава ОВА.

Атака дронов на Одессу привела к гибели двух человек и значительным разрушениям инфраструктуры города – ОВА23.02.26, 07:50 • 2002 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Запорожье