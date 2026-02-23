Запорожье подверглось дроновой атаке РФ, есть погибший и повреждения промышленной инфраструктуры
Киев • УНН
Россияне атаковали Запорожье БПЛА, повредив объект промышленной инфраструктуры. В результате удара погиб 33-летний мужчина, 45-летний мужчина получил ранения.
Российский удар по Запорожью унес жизнь человека, еще один человек ранен, поврежден объект промышленной инфраструктуры, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Подробности
"Один человек погиб, один получил ранения. Враг нанес удар по Запорожью", - написал Федоров.
По его словам, россияне атаковали город БпЛА.
"Поврежден объект промышленной инфраструктуры. Погиб 33-летний мужчина, ранен мужчина 45 лет", - отметил глава ОВА.
