Запорожье подверглось дроновой атаке РФ, есть погибший и повреждения промышленной инфраструктуры

Российский удар по Запорожью унес жизнь человека, еще один человек ранен, поврежден объект промышленной инфраструктуры, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Подробности

"Один человек погиб, один получил ранения. Враг нанес удар по Запорожью", - написал Федоров.

По его словам, россияне атаковали город БпЛА.

"Поврежден объект промышленной инфраструктуры. Погиб 33-летний мужчина, ранен мужчина 45 лет", - отметил глава ОВА.

Атака дронов на Одессу привела к гибели двух человек и значительным разрушениям инфраструктуры города – ОВА