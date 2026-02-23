$43.270.00
22 февраля, 19:57 • 14040 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 29143 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 31897 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 38870 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 37885 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 47481 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 53163 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 42543 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 68836 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 74970 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Атака дронов на Одессу привела к гибели двух человек и значительным разрушениям инфраструктуры города – ОВА

Киев • УНН

 • 390 просмотра

Ночью 23 февраля РФ атаковала Одесскую область дронами, целясь в промышленные и энергетические объекты. Погибли два человека, трое ранены, есть значительные повреждения инфраструктуры.

Атака дронов на Одессу привела к гибели двух человек и значительным разрушениям инфраструктуры города – ОВА

В ночь на 23 февраля вооруженные силы РФ совершили массированный налет ударными беспилотниками на Одесскую область, целясь в промышленные и энергетические объекты. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате вражеского удара двое жителей погибли, а еще трое получили ранения разной степени тяжести. Об этом пишет УНН.

Детали

Ночью враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. К сожалению, погибли два человека

– отметил глава области.

В результате атаки зафиксированы существенные повреждения производственных цехов, складских помещений, административных зданий и автомагазина. Один из вражеских дронов попал в квартиру в многоэтажном жилом доме, однако боевая часть аппарата не сдетонировала, что позволило избежать большего количества жертв. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали все пожары, возникшие на местах попаданий, а психологи службы оказали необходимую помощь жильцам поврежденной высотки.

На местах происшествий продолжают работать коммунальные и экстренные службы, которые расчищают завалы и восстанавливают поврежденные коммуникации. Правоохранительные органы проводят осмотры территорий и собирают доказательства очередных военных преступлений страны-агрессора против мирного населения.

Зеленский поручил Минобороны усилить защиту от дронов в приграничных районах22.02.26, 22:20 • 4394 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Недвижимость
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Одесская область
Одесса