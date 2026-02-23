Атака дронов на Одессу привела к гибели двух человек и значительным разрушениям инфраструктуры города – ОВА

В ночь на 23 февраля вооруженные силы РФ совершили массированный налет ударными беспилотниками на Одесскую область, целясь в промышленные и энергетические объекты. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате вражеского удара двое жителей погибли, а еще трое получили ранения разной степени тяжести. Об этом пишет УНН.

Детали

Ночью враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. К сожалению, погибли два человека – отметил глава области.

В результате атаки зафиксированы существенные повреждения производственных цехов, складских помещений, административных зданий и автомагазина. Один из вражеских дронов попал в квартиру в многоэтажном жилом доме, однако боевая часть аппарата не сдетонировала, что позволило избежать большего количества жертв. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали все пожары, возникшие на местах попаданий, а психологи службы оказали необходимую помощь жильцам поврежденной высотки.

На местах происшествий продолжают работать коммунальные и экстренные службы, которые расчищают завалы и восстанавливают поврежденные коммуникации. Правоохранительные органы проводят осмотры территорий и собирают доказательства очередных военных преступлений страны-агрессора против мирного населения.

Зеленский поручил Минобороны усилить защиту от дронов в приграничных районах