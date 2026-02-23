$43.270.00
22 лютого, 19:57 • 13577 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 28045 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 31323 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 38312 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 37471 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 47247 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 52951 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 42444 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 68751 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 74876 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Атака дронів на Одесу призвела до загибелі двох людей та значних руйнувань інфраструктури міста – ОВА

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Вночі 23 лютого рф атакувала Одещину дронами, цілячись у промислові та енергетичні об'єкти. Загинуло двоє людей, троє поранені, є значні пошкодження інфраструктури.

Атака дронів на Одесу призвела до загибелі двох людей та значних руйнувань інфраструктури міста – ОВА

У ніч на 23 лютого збройні сили рф здійснили масований наліт ударними безпілотниками на Одеську область, цілячись у промислові та енергетичні об’єкти. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ворожого удару двоє мешканців загинули, а ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це пише УНН.

Деталі

Вночі ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об’єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. На жаль, загинуло двоє людей

– зазначив очільник області.

Внаслідок атаки зафіксовано суттєві пошкодження виробничих цехів, складських приміщень, адміністративних будівель та автомагазину. Один із ворожих дронів влучив у квартиру в багатоповерховому житловому будинку, проте бойова частина апарату не здетонувала, що дозволило уникнути більшої кількості жертв. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували всі пожежі, що виникли на місцях влучань, а психологи служби надали необхідну допомогу мешканцям пошкодженої висотки.

На місцях подій продовжують працювати комунальні та екстрені служби, які розчищають завали та відновлюють пошкоджені комунікації. Правоохоронні органи проводять огляди територій та збирають докази чергових воєнних злочинів країни-агресора проти мирного населення.

Зеленський доручив Міноборони посилити захист від дронів у прикордонних районах22.02.26, 22:20 • 4202 перегляди

Степан Гафтко

