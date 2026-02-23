Атака дронів на Одесу призвела до загибелі двох людей та значних руйнувань інфраструктури міста – ОВА
Київ • УНН
Вночі 23 лютого рф атакувала Одещину дронами, цілячись у промислові та енергетичні об'єкти. Загинуло двоє людей, троє поранені, є значні пошкодження інфраструктури.
У ніч на 23 лютого збройні сили рф здійснили масований наліт ударними безпілотниками на Одеську область, цілячись у промислові та енергетичні об’єкти. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ворожого удару двоє мешканців загинули, а ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це пише УНН.
Деталі
Вночі ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об’єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. На жаль, загинуло двоє людей
Внаслідок атаки зафіксовано суттєві пошкодження виробничих цехів, складських приміщень, адміністративних будівель та автомагазину. Один із ворожих дронів влучив у квартиру в багатоповерховому житловому будинку, проте бойова частина апарату не здетонувала, що дозволило уникнути більшої кількості жертв. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували всі пожежі, що виникли на місцях влучань, а психологи служби надали необхідну допомогу мешканцям пошкодженої висотки.
На місцях подій продовжують працювати комунальні та екстрені служби, які розчищають завали та відновлюють пошкоджені комунікації. Правоохоронні органи проводять огляди територій та збирають докази чергових воєнних злочинів країни-агресора проти мирного населення.
