Зеленський доручив Міноборони посилити захист від дронів у прикордонних районах
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський доручив Міноборони посилити захист від російських дронів у прикордонних районах. Це пов'язано зі зростанням атак проти цивільних, рятувальників та ремонтних бригад.
Міністерство оборони України разом з військовими мають посилити також захист від російських дронів у прикордонних районах, де стає більше і більше атак проти цивільних машин, проти рятувальників, проти наших ремонтних бригад. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Протиповітряна оборона, Міністерство оборони, урядові структури теж отримали необхідні завдання. Розраховую, що на всіх рівнях робота буде спільною і справді оперативною. Міністерство оборони України разом з нашими військовими мають посилити також захист від російських дронів у прикордонних районах, де стає більше і більше атак проти цивільних машин, проти рятувальників, проти наших ремонтних бригад
За його словами, досвід прифронтових регіонів має бути цілком ефективно поширений і в Сумській області, а також на Чернігівщині.
Крім того, за словами Президента, cьогодні на селекторі вже не вперше проговорили з представниками областей нову російську тактику масованих ударів. Коли мішенями все частіше стають об’єкти логістики, передусім це залізниця, також об’єкти, які працюють на водопостачання. І дуже важливо, щоб на місцях таку загрозу всі усвідомлювали й відповідно працювали по захисту.
