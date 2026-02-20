Російський безпілотник атакував авто "Білих Янголів" на Харківщині, загинули двоє поліцейських

$43.270.03
50.920.34
ukenru
13:29 • 1170 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 3316 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 6320 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
10:00 • 16988 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
09:43 • 8216 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 17205 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 48117 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 81281 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 50664 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 86302 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.5м/с
60%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 26507 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 28712 перегляди
США та Канада перехопили 5 російських літаків біля Аляски 19 лютого - NORAD20 лютого, 07:52 • 15085 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo08:31 • 23053 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto11:49 • 9564 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість13:32 • 1500 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto11:49 • 9594 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
10:00 • 16988 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 51501 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 86302 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Сергій Лисак
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Одеса
Село
Реклама
УНН Lite
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни13:28 • 762 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo08:31 • 23069 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 28726 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 26521 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 25480 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Іскандер (ОТРК)
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Російський безпілотник атакував авто "Білих Янголів" на Харківщині, загинули двоє поліцейських

Київ • УНН

 • 80 перегляди

На Харківщині ворожий БпЛА типу "Ланцет" атакував евакуаційний підрозділ "Білі Янголи". Двоє поліцейських загинули, ще один отримав поранення.

Російський безпілотник атакував авто "Білих Янголів" на Харківщині, загинули двоє поліцейських

Ворожий безпілотник атакував евакуаційний підрозділ "Білі Янголи" на Харківщині, загинули двоє поліцейських, ще один отримав ушкодження, передає УНН із посиланням на поліцію Харківської області.

Деталі

Як повідомили у поліції, cпецпризначенці підрозділу "Білі Янголи" сьогодні вирушили для проведення евакуації мирного населення. Поблизу села Середній Бурлук броньований автомобіль правоохоронців був атакований ворожим БпЛА типу "Ланцет". Унаслідок удару двоє поліцейських отримали смертельні поранення та загинули на місці.

Юлія Келеберда та Євген Калган долучилися до підрозділу "Білі Янголи" з моменту його створення. За їхніми плечима - численні виїзди до найнебезпечніших населених пунктів, десятки врятованих родин, евакуйованих дітей, літніх людей та осіб з інвалідністю. Вони неодноразово ризикували власним життям заради порятунку інших. На жаль, ця евакуація стала для них останньою. Юлії було лише 23 роки. У неї залишилися батьки. Євгену було 39 років. Без чоловіка й батька залишилися дружина, мати, 16-річний син та 7-річна донька 

- повідомили правоохоронці.

Керівництво та особовий склад поліції Харківської області висловлюють глибокі та щирі співчуття рідним і близьким загиблих. 

Окупанти прицільно атакували цивільний евакуаційний автомобіль на Сумщині: є травмовані14.01.26, 14:21 • 3959 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Село
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Ланцет (баражуючий боєприпас)
Національна поліція України
Харківська область