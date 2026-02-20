Російський безпілотник атакував авто "Білих Янголів" на Харківщині, загинули двоє поліцейських

Ворожий безпілотник атакував евакуаційний підрозділ "Білі Янголи" на Харківщині, загинули двоє поліцейських, ще один отримав ушкодження, передає УНН із посиланням на поліцію Харківської області.

Деталі

Як повідомили у поліції, cпецпризначенці підрозділу "Білі Янголи" сьогодні вирушили для проведення евакуації мирного населення. Поблизу села Середній Бурлук броньований автомобіль правоохоронців був атакований ворожим БпЛА типу "Ланцет". Унаслідок удару двоє поліцейських отримали смертельні поранення та загинули на місці.

Юлія Келеберда та Євген Калган долучилися до підрозділу "Білі Янголи" з моменту його створення. За їхніми плечима - численні виїзди до найнебезпечніших населених пунктів, десятки врятованих родин, евакуйованих дітей, літніх людей та осіб з інвалідністю. Вони неодноразово ризикували власним життям заради порятунку інших. На жаль, ця евакуація стала для них останньою. Юлії було лише 23 роки. У неї залишилися батьки. Євгену було 39 років. Без чоловіка й батька залишилися дружина, мати, 16-річний син та 7-річна донька - повідомили правоохоронці.

Керівництво та особовий склад поліції Харківської області висловлюють глибокі та щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

