Окупанти прицільно атакували цивільний евакуаційний автомобіль на Сумщині: є травмовані
Київ • УНН
На Сумщині російський дрон атакував цивільний евакуаційний автомобіль поліції "Білий янгол", який евакуював людей з прикордонної території Шосткинського району. Поліцейські отримали незначні травми, а евакуйовані люди не постраждали завдяки бронюванню транспорту.
На Сумщині росіяни здійснили прицільну атаку по цивільному евакуаційному автомобілю, поліцейські отримали незначні травми. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.
Під час евакуації людей із прикордонної території Шосткинського району ворожий дрон атакував автомобіль спеціального підрозділу поліції "Білий янгол". Транспорт цивільний і добре відомий мешканцям прикордонного регіону. "Білі янголи" щоденно евакуюють людей із небезпечних територій. За кожним таким виїздом – конкретні людські історії та врятовані життя
За його словами, автівка зазнала значних пошкоджень. Саме через бронювання транспорту люди, яких евакуйовували, не постраждали, хоча пережили сильний стрес. Поліцейські з незначними травмами наразі проходять обстеження.
Завдяки професійним діям і координації "Білих янголів" евакуацію вдалося завершити, а людей – доправити в безпечніше місце. Дякую поліцейським за витримку, професіоналізм і щоденний ризик заради порятунку людей
Голова Сумської ОВА також наголосив, що чим раніше люди ухвалюють рішення про евакуацію з прикордонних територій, тим безпечніше це і для них самих, і для тих, хто щодня їде туди, де небезпека не зникає.
