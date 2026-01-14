Окупанти прицільно атакували цивільний евакуаційний автомобіль на Сумщині: є травмовані

На Сумщині росіяни здійснили прицільну атаку по цивільному евакуаційному автомобілю, поліцейські отримали незначні травми. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Під час евакуації людей із прикордонної території Шосткинського району ворожий дрон атакував автомобіль спеціального підрозділу поліції "Білий янгол". Транспорт цивільний і добре відомий мешканцям прикордонного регіону. "Білі янголи" щоденно евакуюють людей із небезпечних територій. За кожним таким виїздом – конкретні людські історії та врятовані життя

За його словами, автівка зазнала значних пошкоджень. Саме через бронювання транспорту люди, яких евакуйовували, не постраждали, хоча пережили сильний стрес. Поліцейські з незначними травмами наразі проходять обстеження.

Завдяки професійним діям і координації "Білих янголів" евакуацію вдалося завершити, а людей – доправити в безпечніше місце. Дякую поліцейським за витримку, професіоналізм і щоденний ризик заради порятунку людей