Окупанти прицільно атакували цивільний евакуаційний автомобіль на Сумщині: є травмовані

12:14 • 2178 перегляди
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
10:47 • 3318 перегляди
Федоров став новим міністром оборони: ВР ухвалила рішення
Ексклюзив
10:05 • 6708 перегляди
Правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує скандальна клініка Odrex - Офіс Генпрокурора
09:09 • 10654 перегляди
Справа Тимошенко: НАБУ і САП підтвердили повідомлення про підозру керівниці фракції ВР і виклали записVideo
08:52 • 11404 перегляди
Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg
06:55 • 13553 перегляди
Сенатори США запропонували закон для заборони військовим окупувати території НАТО
13 січня, 19:36 • 40713 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 37888 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 33908 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 34903 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Лідери G7 у Давосі спробують переконати Трампа підтримати гарантії безпеки для України - FT14 січня, 03:01 • 4496 перегляди
На фронті за добу відбулося 141 бойове зіткнення, знищено багато техніки і військових ворога - ГенштабPhoto06:53 • 6344 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?07:00 • 20791 перегляди
У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалийVideo07:43 • 13453 перегляди
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК09:19 • 8690 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo11:32 • 3520 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?07:00 • 20899 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 40708 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 55612 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 46696 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 20205 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 55074 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 48118 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 52969 перегляди
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 54424 перегляди
Окупанти прицільно атакували цивільний евакуаційний автомобіль на Сумщині: є травмовані

Київ • УНН

 • 518 перегляди

На Сумщині російський дрон атакував цивільний евакуаційний автомобіль поліції "Білий янгол", який евакуював людей з прикордонної території Шосткинського району. Поліцейські отримали незначні травми, а евакуйовані люди не постраждали завдяки бронюванню транспорту.

Окупанти прицільно атакували цивільний евакуаційний автомобіль на Сумщині: є травмовані

На Сумщині росіяни здійснили прицільну атаку по цивільному евакуаційному автомобілю, поліцейські отримали незначні травми. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Під час евакуації людей із прикордонної території Шосткинського району ворожий дрон атакував автомобіль спеціального підрозділу поліції "Білий янгол". Транспорт цивільний і добре відомий мешканцям прикордонного регіону. "Білі янголи" щоденно евакуюють людей із небезпечних територій. За кожним таким виїздом – конкретні людські історії та врятовані життя 

- повідомив Григоров.

За його словами, автівка зазнала значних пошкоджень. Саме через бронювання транспорту люди, яких евакуйовували, не постраждали, хоча пережили сильний стрес. Поліцейські з незначними травмами наразі проходять обстеження.

Завдяки професійним діям і координації "Білих янголів" евакуацію вдалося завершити, а людей – доправити в безпечніше місце. Дякую поліцейським за витримку, професіоналізм і щоденний ризик заради порятунку людей 

- додав Григоров.

Голова Сумської ОВА також наголосив, що чим раніше люди ухвалюють рішення про евакуацію з прикордонних територій, тим безпечніше це і для них самих, і для тих, хто щодня їде туди, де небезпека не зникає.

Бої у Запорізькій області: влада оголосила обов'язкову евакуацію дітей з п'яти населених пунктів14.01.26, 11:48 • 2584 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал та НП
Війна в Україні
Державний кордон України
Національна поліція України
Сумська область