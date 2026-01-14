Бої у Запорізькій області: влада оголосила обов'язкову евакуацію дітей з п'яти населених пунктів

$43.180.08
50.320.20
ukenru
08:52 • 2860 перегляди
Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg
06:55 • 6440 перегляди
Сенатори США запропонували закон для заборони військовим окупувати території НАТО
13 січня, 19:36 • 31548 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 34231 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 31126 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 33280 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 50489 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 28355 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 31601 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 36409 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1м/с
83%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Бухарест готовий до об'єднання з Молдовою, якщо Кишинів цього забажає - радник президента Румунії14 січня, 00:09 • 11217 перегляди
російський ростов атаковано дронами: під атакою резервуари нафтопродуктів, місцева ППО уразила житлові будинки - ЗМІPhotoVideo14 січня, 01:53 • 19338 перегляди
У ЦПД попередили про нові схеми зламу акаунтів у Telegram через особисті повідомлення14 січня, 02:27 • 9490 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?07:00 • 11998 перегляди
У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалийVideo07:43 • 7404 перегляди
Публікації
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?07:00 • 12279 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 31566 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 50502 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 42421 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 75096 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Олексій Гончаренко
Кір Стармер
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Венесуела
Кривий Ріг
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 18110 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 53146 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 46369 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 51297 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 52809 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Financial Times
Соціальна мережа
Дипломатка

Бої у Запорізькій області: влада оголосила обов'язкову евакуацію дітей з п'яти населених пунктів

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Влада оголосила обов'язкову евакуацію дітей з п'яти населених пунктів Запорізької області. Рішення стосується 40 дітей з 26 родин, яких розмістять у Черкаській області.

Бої у Запорізькій області: влада оголосила обов'язкову евакуацію дітей з п'яти населених пунктів

Влада оголосила про обовʼязкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з п’яти населених пунктів Запорізької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Деталі

Рішення було ухвалене під час чергового засідання Координаційного штабу з питань евакуації. Йдеться про 40 дітей з 26 родин у двох громадах. Для їхнього приймання та розміщення визначено Черкаську область.

Обовʼязкова евакуація - завжди важкий крок. Але в умовах постійних обстрілів - це єдиний відповідальний спосіб зберегти життя, насамперед - дітей

- заявив Кулеба.

Він додав: разом із Міністерством соціальної політики, Міністерством внутрішніх справ, місцевою владою та всіма залученими службами забезпечуються чітка координація дій, безпечний маршрут евакуації та необхідна підтримка для кожної родини на всіх етапах.

Нагадаємо

Співробітники ДСНС вивезли 11 людей, серед яких дві родини з чотирма маленькими дітьми, з-під обстрілів Преображенської громади Запорізької області.

Також рятувальники ДСНС евакуювали останню мешканку села Новокриворіжжя Криворізької громади на Донеччині. Жінку 1956 року народження вивезли разом з її домашніми улюбленцями.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Село
Тварини
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Черкаська область
Міністерство соціальної політики України
Запорізька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міністерство внутрішніх справ України