Бої у Запорізькій області: влада оголосила обов'язкову евакуацію дітей з п'яти населених пунктів

Влада оголосила про обовʼязкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з п’яти населених пунктів Запорізької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Деталі

Рішення було ухвалене під час чергового засідання Координаційного штабу з питань евакуації. Йдеться про 40 дітей з 26 родин у двох громадах. Для їхнього приймання та розміщення визначено Черкаську область.

Обовʼязкова евакуація - завжди важкий крок. Але в умовах постійних обстрілів - це єдиний відповідальний спосіб зберегти життя, насамперед - дітей - заявив Кулеба.

Він додав: разом із Міністерством соціальної політики, Міністерством внутрішніх справ, місцевою владою та всіма залученими службами забезпечуються чітка координація дій, безпечний маршрут евакуації та необхідна підтримка для кожної родини на всіх етапах.

Нагадаємо

Співробітники ДСНС вивезли 11 людей, серед яких дві родини з чотирма маленькими дітьми, з-під обстрілів Преображенської громади Запорізької області.

Також рятувальники ДСНС евакуювали останню мешканку села Новокриворіжжя Криворізької громади на Донеччині. Жінку 1956 року народження вивезли разом з її домашніми улюбленцями.