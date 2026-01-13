Під безперервні вибухи: 11 людей, включаючи 6 дітей, евакуйовано із Запорізької області

11 людей, серед них – дві родини з чотирма маленькими дітьми віком від 3 до 12 років, подружжя з двома синами, а також жінка, вивезли з-під обстрілів Преображенської громади на Запоріжжі офіцери ДСНС. Про це повідомляється у Telegram-каналі служби, ігнформує УНН.

Зазначається, що люди покидали рідні оселі з найнеобхіднішим: хтось із дорожніми сумками, а хтось – обіймаючи домашніх улюбленців. При цьому евакуація відбувалася під безперервне відлуння вибухів.

- розповіла одна з евакуйованих матерів.

Наш будинок зруйнований. Але ми живі й мусимо врятувати дітей. Виїзд став нашим єдиним шансом, бо ми хочемо жити, а наші діти мають право на майбутнє без страху

Інша жінка, залишаючи рідне село, зізналася, що щоденні обстріли перетворили життя на очікування неминучого. Вона прийняла важке рішення переїхати до сина, розуміючи, що руйнування її оселі – лише питання часу.

Після прибуття до транзитного хабу сім’ї передали волонтерам та представникам соціальних служб