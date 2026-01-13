Під безперервні вибухи: 11 людей, включаючи 6 дітей, евакуйовано із Запорізької області

$43.260.18
50.530.38
ukenru
19:36 • 6632 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
17:19 • 10172 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 15410 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 18577 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 28114 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 22752 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 26295 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 33608 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 49659 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 37479 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
0.7м/с
85%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Воєнний злочинець із позивним "Алтай" отримав довічне за страту українських захисників - ГенпрокурорVideo13 січня, 11:43 • 4456 перегляди
Удар рф по поштовому терміналу Харкова 13 січня: озвучені імена загиблих працівниківPhoto13 січня, 14:28 • 13651 перегляди
Німеччина і Франція розходяться щодо закупівлі американської зброї за рахунок €90 млрд кредиту ЄС для України - Politico13 січня, 14:32 • 2890 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 9792 перегляди
Завтра світло вимикатимуть по всій Україні16:58 • 6558 перегляди
Публікації
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo19:36 • 6640 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 28121 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 31164 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 64850 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 59703 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ґренландія
Європа
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 9892 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 47268 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 41131 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 46238 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 47927 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Опалення
Фільм

Під безперервні вибухи: 11 людей, включаючи 6 дітей, евакуйовано із Запорізької області

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Офіцери ДСНС вивезли 11 людей, серед яких дві родини з чотирма маленькими дітьми, з-під обстрілів Преображенської громади на Запоріжжі. Евакуація відбувалася під безперервні вибухи, сім'ї передали волонтерам та соціальним службам.

Під безперервні вибухи: 11 людей, включаючи 6 дітей, евакуйовано із Запорізької області

11 людей, серед них – дві родини з чотирма маленькими дітьми віком від 3 до 12 років, подружжя з двома синами, а також жінка, вивезли з-під обстрілів Преображенської громади на Запоріжжі офіцери ДСНС. Про це повідомляється у Telegram-каналі служби, ігнформує УНН.

Деталі

Зазначається, що люди покидали рідні оселі з найнеобхіднішим: хтось із дорожніми сумками, а хтось – обіймаючи домашніх улюбленців. При цьому евакуація відбувалася під безперервне відлуння вибухів.

Наш будинок зруйнований. Але ми живі й мусимо врятувати дітей. Виїзд став нашим єдиним шансом, бо ми хочемо жити, а наші діти мають право на майбутнє без страху

- розповіла одна з евакуйованих матерів.

Інша жінка, залишаючи рідне село, зізналася, що щоденні обстріли перетворили життя на очікування неминучого. Вона прийняла важке рішення переїхати до сина, розуміючи, що руйнування її оселі – лише питання часу.

Після прибуття до транзитного хабу сім’ї передали волонтерам та представникам соціальних служб

- йдеться у повідомленні.

У ДСНС вкотре закликали мешканців прифронтових регіонів не чекати критичного моменту та евакуюватися.

Нагадаємо

Рятувальники ДСНС евакуювали останню мешканку села Новокриворіжжя Криворізької громади на Донеччині. Жінку 1956 року народження вивезли разом з її домашніми улюбленцями.

Евакуація героїв тривала два тижні: прикордонники “Пастор” і “Корея” 131 день тримали позиції без ротації09.01.26, 15:57 • 14852 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Запорізька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій