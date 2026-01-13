Під безперервні вибухи: 11 людей, включаючи 6 дітей, евакуйовано із Запорізької області
Київ • УНН
Офіцери ДСНС вивезли 11 людей, серед яких дві родини з чотирма маленькими дітьми, з-під обстрілів Преображенської громади на Запоріжжі. Евакуація відбувалася під безперервні вибухи, сім'ї передали волонтерам та соціальним службам.
11 людей, серед них – дві родини з чотирма маленькими дітьми віком від 3 до 12 років, подружжя з двома синами, а також жінка, вивезли з-під обстрілів Преображенської громади на Запоріжжі офіцери ДСНС. Про це повідомляється у Telegram-каналі служби, ігнформує УНН.
Деталі
Зазначається, що люди покидали рідні оселі з найнеобхіднішим: хтось із дорожніми сумками, а хтось – обіймаючи домашніх улюбленців. При цьому евакуація відбувалася під безперервне відлуння вибухів.
Наш будинок зруйнований. Але ми живі й мусимо врятувати дітей. Виїзд став нашим єдиним шансом, бо ми хочемо жити, а наші діти мають право на майбутнє без страху
Інша жінка, залишаючи рідне село, зізналася, що щоденні обстріли перетворили життя на очікування неминучого. Вона прийняла важке рішення переїхати до сина, розуміючи, що руйнування її оселі – лише питання часу.
Після прибуття до транзитного хабу сім’ї передали волонтерам та представникам соціальних служб
У ДСНС вкотре закликали мешканців прифронтових регіонів не чекати критичного моменту та евакуюватися.
Нагадаємо
Рятувальники ДСНС евакуювали останню мешканку села Новокриворіжжя Криворізької громади на Донеччині. Жінку 1956 року народження вивезли разом з її домашніми улюбленцями.
Евакуація героїв тривала два тижні: прикордонники “Пастор” і “Корея” 131 день тримали позиції без ротації09.01.26, 15:57 • 14852 перегляди