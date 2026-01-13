Под непрерывные взрывы: 11 человек, включая 6 детей, эвакуированы из Запорожской области
Киев • УНН
Офицеры ГСЧС вывезли 11 человек, среди которых две семьи с четырьмя маленькими детьми, из-под обстрелов Преображенской общины в Запорожье. Эвакуация происходила под непрерывные взрывы, семьи передали волонтерам и социальным службам.
11 человек, среди них – две семьи с четырьмя маленькими детьми в возрасте от 3 до 12 лет, супружеская пара с двумя сыновьями, а также женщина, были вывезены из-под обстрелов Преображенской общины в Запорожье офицерами ГСЧС. Об этом сообщается в Telegram-канале службы, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что люди покидали родные дома с самым необходимым: кто-то с дорожными сумками, а кто-то – обнимая домашних питомцев. При этом эвакуация происходила под непрерывное эхо взрывов.
Наш дом разрушен. Но мы живы и должны спасти детей. Выезд стал нашим единственным шансом, потому что мы хотим жить, а наши дети имеют право на будущее без страха
Другая женщина, покидая родное село, призналась, что ежедневные обстрелы превратили жизнь в ожидание неизбежного. Она приняла трудное решение переехать к сыну, понимая, что разрушение ее дома – лишь вопрос времени.
После прибытия в транзитный хаб семьи передали волонтерам и представителям социальных служб
В ГСЧС в очередной раз призвали жителей прифронтовых регионов не ждать критического момента и эвакуироваться.
Напомним
Спасатели ГСЧС эвакуировали последнюю жительницу села Новокриворожье Криворожской общины в Донецкой области. Женщину 1956 года рождения вывезли вместе с ее домашними питомцами.
