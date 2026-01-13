Под непрерывные взрывы: 11 человек, включая 6 детей, эвакуированы из Запорожской области

11 человек, среди них – две семьи с четырьмя маленькими детьми в возрасте от 3 до 12 лет, супружеская пара с двумя сыновьями, а также женщина, были вывезены из-под обстрелов Преображенской общины в Запорожье офицерами ГСЧС. Об этом сообщается в Telegram-канале службы, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что люди покидали родные дома с самым необходимым: кто-то с дорожными сумками, а кто-то – обнимая домашних питомцев. При этом эвакуация происходила под непрерывное эхо взрывов.

Наш дом разрушен. Но мы живы и должны спасти детей. Выезд стал нашим единственным шансом, потому что мы хотим жить, а наши дети имеют право на будущее без страха - рассказала одна из эвакуированных матерей.

Другая женщина, покидая родное село, призналась, что ежедневные обстрелы превратили жизнь в ожидание неизбежного. Она приняла трудное решение переехать к сыну, понимая, что разрушение ее дома – лишь вопрос времени.

После прибытия в транзитный хаб семьи передали волонтерам и представителям социальных служб - говорится в сообщении.

В ГСЧС в очередной раз призвали жителей прифронтовых регионов не ждать критического момента и эвакуироваться.

Напомним

Спасатели ГСЧС эвакуировали последнюю жительницу села Новокриворожье Криворожской общины в Донецкой области. Женщину 1956 года рождения вывезли вместе с ее домашними питомцами.

Эвакуация героев длилась две недели: пограничники «Пастор» и «Корея» 131 день держали позиции без ротации