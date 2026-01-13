Под непрерывные взрывы: 11 человек, включая 6 детей, эвакуированы из Запорожской области

$43.260.18
50.530.38
ukenru
19:36 • 7300 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
17:19 • 10470 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 15638 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 18796 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 28454 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 22818 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 26360 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 33639 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 49690 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 37497 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
0м/с
91%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Военный преступник с позывным "Алтай" получил пожизненное за казнь украинских защитников - ГенпрокурорVideo13 января, 11:43 • 4708 просмотра
Удар рф по почтовому терминалу Харькова 13 января: озвучены имена погибших сотрудниковPhoto13 января, 14:28 • 13779 просмотра
Германия и Франция расходятся во мнениях по поводу закупки американского оружия за счет €90 млрд кредита ЕС для Украины - Politico13 января, 14:32 • 2990 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 10087 просмотра
Завтра свет будут выключать по всей Украине16:58 • 6820 просмотра
публикации
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto19:36 • 7290 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 28448 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 31330 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 64992 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 59853 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Юлия Свириденко
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Испания
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 10183 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 47348 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 41206 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 46310 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 47996 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Отопление
Старлинк

Под непрерывные взрывы: 11 человек, включая 6 детей, эвакуированы из Запорожской области

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Офицеры ГСЧС вывезли 11 человек, среди которых две семьи с четырьмя маленькими детьми, из-под обстрелов Преображенской общины в Запорожье. Эвакуация происходила под непрерывные взрывы, семьи передали волонтерам и социальным службам.

Под непрерывные взрывы: 11 человек, включая 6 детей, эвакуированы из Запорожской области

11 человек, среди них – две семьи с четырьмя маленькими детьми в возрасте от 3 до 12 лет, супружеская пара с двумя сыновьями, а также женщина, были вывезены из-под обстрелов Преображенской общины в Запорожье офицерами ГСЧС. Об этом сообщается в Telegram-канале службы, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что люди покидали родные дома с самым необходимым: кто-то с дорожными сумками, а кто-то – обнимая домашних питомцев. При этом эвакуация происходила под непрерывное эхо взрывов.

Наш дом разрушен. Но мы живы и должны спасти детей. Выезд стал нашим единственным шансом, потому что мы хотим жить, а наши дети имеют право на будущее без страха

- рассказала одна из эвакуированных матерей.

Другая женщина, покидая родное село, призналась, что ежедневные обстрелы превратили жизнь в ожидание неизбежного. Она приняла трудное решение переехать к сыну, понимая, что разрушение ее дома – лишь вопрос времени.

После прибытия в транзитный хаб семьи передали волонтерам и представителям социальных служб

- говорится в сообщении.

В ГСЧС в очередной раз призвали жителей прифронтовых регионов не ждать критического момента и эвакуироваться.

Напомним

Спасатели ГСЧС эвакуировали последнюю жительницу села Новокриворожье Криворожской общины в Донецкой области. Женщину 1956 года рождения вывезли вместе с ее домашними питомцами.

Эвакуация героев длилась две недели: пограничники «Пастор» и «Корея» 131 день держали позиции без ротации09.01.26, 15:57 • 14852 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Запорожская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям