З села Новокриворіжжя на Донеччині евакуювали останню мешканку

$43.260.18
50.530.38
ukenru
Ексклюзив
17:19 • 2836 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
14:15 • 11329 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 14706 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 22506 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 20798 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 24694 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 32702 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 49139 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 37056 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 34404 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Популярнi новини
Ліга Чемпіонів УЄФА: Adidas представила офіційний ігровий м’яч на честь 25-річчя співпраці з турніромVideo13 січня, 09:05 • 3296 перегляди
Аварійні відключення світла після нічної атаки рф на Київщину у трьох районах - ОВАPhoto13 січня, 09:49 • 4168 перегляди
Бійці "Птахів Мадяра" завдали чутливих втрат рф на Донбасі: знищено склад і ще кілька об'єктівVideo13 січня, 09:50 • 3612 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 27120 перегляди
Удар рф по поштовому терміналу Харкова 13 січня: озвучені імена загиблих працівниківPhoto14:28 • 10661 перегляди
Публікації
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 22510 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 27169 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 62584 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 57248 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 62323 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Швейцарія
Іран
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix15:09 • 3050 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 45829 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 40103 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 45237 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 46970 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Дипломатка
Техніка

З села Новокриворіжжя на Донеччині евакуювали останню мешканку

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Рятувальники ДСНС евакуювали останню мешканку села Новокриворіжжя Криворізької громади на Донеччині. Жінку 1956 року народження вивезли разом з її домашніми улюбленцями.

З села Новокриворіжжя на Донеччині евакуювали останню мешканку

Рятувальники ДСНС евакуаційної групи "Фенікс" евакуювали останню мешканку села Новокриворіжжя Криворізької громади у Донецькій області. Про це повідомила пресслужба ДСНС, пише УНН.

Деталі

Крім жінки 1956 року народження рятувальники евакуювали її домашніх улюбленців – собак, маленьких цуценят та свійську птицю. 

"Важливо було вберегти кожне життя, щоб жодна жива душа не залишилася під ворожим вогнем", - наголосили в ДСНС.

Нагадаємо

У грудні 2025 року Мінрозвитку ухвалило рішення про обов'язкову евакуацію дітей з 19 населених пунктів Донецької області. Також евакуюють близько 200 маломобільних осіб із Запорізької області.

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Село
Тварини
Війна в Україні
Донецька область
Запорізька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій