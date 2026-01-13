З села Новокриворіжжя на Донеччині евакуювали останню мешканку
Київ • УНН
Рятувальники ДСНС евакуювали останню мешканку села Новокриворіжжя Криворізької громади на Донеччині. Жінку 1956 року народження вивезли разом з її домашніми улюбленцями.
Рятувальники ДСНС евакуаційної групи "Фенікс" евакуювали останню мешканку села Новокриворіжжя Криворізької громади у Донецькій області. Про це повідомила пресслужба ДСНС, пише УНН.
Деталі
Крім жінки 1956 року народження рятувальники евакуювали її домашніх улюбленців – собак, маленьких цуценят та свійську птицю.
"Важливо було вберегти кожне життя, щоб жодна жива душа не залишилася під ворожим вогнем", - наголосили в ДСНС.
Нагадаємо
У грудні 2025 року Мінрозвитку ухвалило рішення про обов'язкову евакуацію дітей з 19 населених пунктів Донецької області. Також евакуюють близько 200 маломобільних осіб із Запорізької області.