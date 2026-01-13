$43.260.18
Эксклюзив
17:19 • 3294 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
14:15 • 11837 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07 • 15149 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 23135 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 21150 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 24910 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 32857 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 49187 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 37116 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 34426 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Из села Новокриворожье Донецкой области эвакуировали последнюю жительницу

Киев • УНН

 • 312 просмотра

Спасатели ГСЧС эвакуировали последнюю жительницу села Новокриворожье Криворожской общины Донецкой области. Женщину 1956 года рождения вывезли вместе с ее домашними любимцами.

Из села Новокриворожье Донецкой области эвакуировали последнюю жительницу

Спасатели ГСЧС эвакуационной группы "Феникс" эвакуировали последнюю жительницу села Новокриворожье Криворожской общины в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Кроме женщины 1956 года рождения спасатели эвакуировали ее домашних любимцев – собак, маленьких щенков и домашнюю птицу. 

"Важно было уберечь каждую жизнь, чтобы ни одна живая душа не осталась под вражеским огнем", - подчеркнули в ГСЧС.

Напомним

В декабре 2025 года Минразвития приняло решение об обязательной эвакуации детей из 19 населенных пунктов Донецкой области. Также эвакуируют около 200 маломобильных лиц из Запорожской области.

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Село
Животные
Война в Украине
Донецкая область
Запорожская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям