Из села Новокриворожье Донецкой области эвакуировали последнюю жительницу
Киев • УНН
Спасатели ГСЧС эвакуировали последнюю жительницу села Новокриворожье Криворожской общины Донецкой области. Женщину 1956 года рождения вывезли вместе с ее домашними любимцами.
Спасатели ГСЧС эвакуационной группы "Феникс" эвакуировали последнюю жительницу села Новокриворожье Криворожской общины в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, пишет УНН.
Детали
Кроме женщины 1956 года рождения спасатели эвакуировали ее домашних любимцев – собак, маленьких щенков и домашнюю птицу.
"Важно было уберечь каждую жизнь, чтобы ни одна живая душа не осталась под вражеским огнем", - подчеркнули в ГСЧС.
Напомним
В декабре 2025 года Минразвития приняло решение об обязательной эвакуации детей из 19 населенных пунктов Донецкой области. Также эвакуируют около 200 маломобильных лиц из Запорожской области.