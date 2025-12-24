$42.100.05
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22 • 7468 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 25967 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 43222 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 57626 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 65084 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 40567 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 49755 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 22089 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 19265 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Мінрозвитку оголосило про обовʼязкову евакуацію дітей з 19 населених пунктів Донеччини

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Мінрозвитку ухвалило рішення про обов'язкову евакуацію дітей з 19 населених пунктів Донецької області. Також евакуюють близько 200 маломобільних осіб із Запорізької області.

Мінрозвитку оголосило про обовʼязкову евакуацію дітей з 19 населених пунктів Донеччини

Під головуванням віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби відбулося розширене засідання Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення. Про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку, пише УНН.

У звʼязку з безпековою ситуацією ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з 19 населених пунктів Донецької області

- йдеться у повідомленні.

Також ухвалено рішення про евакуацію близько 200 маломобільних осіб з інтернатних закладів Запорізької області до Чернівецької області. Міністерству соціальної політики, сім’ї та єдності спільно з Міністерством фінансів доручено опрацювати виділення фінансування для належного облаштування та забезпечення комфортних і безпечних умов перебування евакуйованих у приймаючої сторони.

Після проведення евакуації люди прибувають до спеціально створених транзитних центрів. Там вони отримують комплексну допомогу. Їм допомагають відновити документи, оформити виплати та соціальні послуги, а також отримати фінансову підтримку від держави та гуманітарних організацій.

Наразі в Україні функціонують 17 транзитних центрів для прийому евакуйованих громадян. Найбільше людей приймають Центри, що знаходяться у Павлограді та Волоському Дніпропетровської області, а також у місті Лозова Харківської області та Харкові.

Наразі в Україні функціонують 17 транзитних центрів для прийому евакуйованих громадян. Найбільше людей приймають Центри, що знаходяться у Павлограді та Волоському Дніпропетровської області, а також у місті Лозова Харківської області та Харкові

- додали у Мінрозвитку.

Всього з 1 червня з прифронтових територій до більш безпечних областей евакуйовано більше 147 тисяч людей, серед них понад 17 тисяч дітей та більше 5 тисяч осіб з обмеженою мобільністю. З Донецької області евакуйовано близько 93 тис. людей, Дніпропетровської – майже 35 тис. людей, із Сумської – понад 4,4 тис. людей, з Херсонської області евакуйовано понад 3,7 тис. людей, з Харківської - понад 8,5 тис. людей, Запорізької – понад 2, 7 тисячі людей.

У місцях тимчасового проживання внутрішньо-переміщених осіб загальна кількість ліжко-місць для тимчасового розміщення сягає понад 80,5 тисяч, з яких понад 7,3 тисяч – залишаються вільними для поселення. Обласні військові адміністрації розгортають додаткові ліжко-місця для евакуйованого населення. Станом на 22 грудня додатково розгорнуто понад 15,3 тисяч нових ліжко-місць, включаючи близько 396 для маломобільних осіб.

Гаряча лінія з кризових питань 15–48 продовжує працювати у цілодобовому режимі. Вона надає інформацію щодо порядку евакуації, переліку територій, де ведуться або велися бойові дії, умов тимчасового проживання, отримання статусу та допомоги для внутрішньо переміщених осіб, а також фіксує звернення у разі порушення прав громадян.

Ольга Розгон

