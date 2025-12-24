Мінрозвитку оголосило про обовʼязкову евакуацію дітей з 19 населених пунктів Донеччини

Під головуванням віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби відбулося розширене засідання Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення. Про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку, пише УНН.

У звʼязку з безпековою ситуацією ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з 19 населених пунктів Донецької області - йдеться у повідомленні.

Також ухвалено рішення про евакуацію близько 200 маломобільних осіб з інтернатних закладів Запорізької області до Чернівецької області. Міністерству соціальної політики, сім’ї та єдності спільно з Міністерством фінансів доручено опрацювати виділення фінансування для належного облаштування та забезпечення комфортних і безпечних умов перебування евакуйованих у приймаючої сторони.

Після проведення евакуації люди прибувають до спеціально створених транзитних центрів. Там вони отримують комплексну допомогу. Їм допомагають відновити документи, оформити виплати та соціальні послуги, а також отримати фінансову підтримку від держави та гуманітарних організацій.

Наразі в Україні функціонують 17 транзитних центрів для прийому евакуйованих громадян. Найбільше людей приймають Центри, що знаходяться у Павлограді та Волоському Дніпропетровської області, а також у місті Лозова Харківської області та Харкові.

Всього з 1 червня з прифронтових територій до більш безпечних областей евакуйовано більше 147 тисяч людей, серед них понад 17 тисяч дітей та більше 5 тисяч осіб з обмеженою мобільністю. З Донецької області евакуйовано близько 93 тис. людей, Дніпропетровської – майже 35 тис. людей, із Сумської – понад 4,4 тис. людей, з Херсонської області евакуйовано понад 3,7 тис. людей, з Харківської - понад 8,5 тис. людей, Запорізької – понад 2, 7 тисячі людей.

У місцях тимчасового проживання внутрішньо-переміщених осіб загальна кількість ліжко-місць для тимчасового розміщення сягає понад 80,5 тисяч, з яких понад 7,3 тисяч – залишаються вільними для поселення. Обласні військові адміністрації розгортають додаткові ліжко-місця для евакуйованого населення. Станом на 22 грудня додатково розгорнуто понад 15,3 тисяч нових ліжко-місць, включаючи близько 396 для маломобільних осіб.

Гаряча лінія з кризових питань 15–48 продовжує працювати у цілодобовому режимі. Вона надає інформацію щодо порядку евакуації, переліку територій, де ведуться або велися бойові дії, умов тимчасового проживання, отримання статусу та допомоги для внутрішньо переміщених осіб, а також фіксує звернення у разі порушення прав громадян.

