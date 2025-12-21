Лубінець закликав ухвалити закон про примусову евакуацію дітей із зон бойових дій
Київ • УНН
Омбудсман України Дмитро Лубінець закликав до законодавчого врегулювання примусової евакуації, особливо дітей, з небезпечних територій. Він наголосив на ризиках перебування цивільних у зоні бойових дій.
Омбудсман України Дмитро Лубінець заявив про небезпеку перебування цивільних у зоні бойових дій та закликав до законодавчого врегулювання питання евакуації, передає УНН.
Деталі
Лубінець звернувся до мешканців прифронтових територій із застереженням щодо ризиків перебування в зоні бойових дій.
Залишитися в зоні бойових дій - це небезпечно. Евакуація - це шанс зберегти себе і своїх близьких
Омбудсман, також, заявив про необхідність ухвалення окремого закону щодо примусової евакуації.
Потрібно прийняти закон про примусову евакуацію, щонайменше дітей, із територій, де існує безпосередня загроза їхньому життю та свободі
Нагадаємо
Військовослужбовці Збройних сил рф примусово вивезли на свою територію близько 50 громадян України з Сумщини. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вже звернувся до своєї колеги в рф з вимогою надати інформацію про місце перебування незаконно депортованих громадян України, а також направив лист до МКЧХ.