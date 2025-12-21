$42.340.00
Лубінець закликав ухвалити закон про примусову евакуацію дітей із зон бойових дій

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Омбудсман України Дмитро Лубінець закликав до законодавчого врегулювання примусової евакуації, особливо дітей, з небезпечних територій. Він наголосив на ризиках перебування цивільних у зоні бойових дій.

Лубінець закликав ухвалити закон про примусову евакуацію дітей із зон бойових дій

Омбудсман України Дмитро Лубінець заявив про небезпеку перебування цивільних у зоні бойових дій та закликав до законодавчого врегулювання питання евакуації, передає УНН.

Деталі

Лубінець звернувся до мешканців прифронтових територій із застереженням щодо ризиків перебування в зоні бойових дій.

Залишитися в зоні бойових дій - це небезпечно. Евакуація - це шанс зберегти себе і своїх близьких 

– наголосив посадовець.

Омбудсман, також, заявив про необхідність ухвалення окремого закону щодо примусової евакуації.

Потрібно прийняти закон про примусову евакуацію, щонайменше дітей, із територій, де існує безпосередня загроза їхньому життю та свободі 

- заявив Лубінець.

Нагадаємо

Військовослужбовці Збройних сил рф примусово вивезли на свою територію близько 50 громадян України з Сумщини. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вже звернувся до своєї колеги в рф з вимогою надати інформацію про місце перебування незаконно депортованих громадян України, а також направив лист до МКЧХ.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Міжнародний комітет Червоного Хреста
Верховна Рада України
Україна