Можливість виїзду з прикордоння Сумщини може ускладнюватися, але до 4 тис. жителів відмовляються від евакуації - ОВА
Київ • УНН
Голова ОВА Григоров повідомив, що 4 тисячі мешканців Сумщини відмовляються евакуюватися з прикордонної зони. Евакуація триває з 2023 року як превентивний захід для збереження життя цивільного населення.
Можливість безпечного виїзд з прикордоння Сумщини може ускладнюватися на тлі динамічної ситуації, але близько 4 тисяч жителів відмовляються від евакуації, повідомив у середу голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.
На територіях поблизу кордону безпекова ситуація динамічна – можливість безпечного виїзду може ускладнюватися. Тому рішення про евакуацію з прикордоння життєво важливо ухвалювати вчасно
Він вказав, що евакуація з прикордонних громад Сумщини триває з 2023 року "як системний і превентивний захід для збереження життя цивільного населення".
Із 5-кілометрової прикордонної зони Сумщини евакуації підлягало понад 16 тисяч мешканців. Більшість із них ухвалили рішення виїхати. Водночас на цих територіях ще залишаються близько 4 тисяч людей, відмовляючись евакуюватися. Найбільша частка мешканців, які досі не наважилися на евакуацію з найближчих до кордону територій, – у громадах Шосткинського району
З його слів, із головами прикордонних громад Сумського та Шосткинського районів обговорили порядок дій у громадах, де люди відкладають рішення про евакуацію, попри збереження безпекових загроз. "Основний акцент – на чітких алгоритмах дій і готовності служб працювати в умовах зміни ситуації", - зазначив посадовець.
"Безпекову ситуацію в прикордонних громадах оцінюють військові. Відповідні рекомендації щодо евакуації через органи місцевого самоврядування доводяться до мешканців. Їх важливо враховувати під час ухвалення рішення про виїзд", - наголосив Григоров.
