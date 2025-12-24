Можливість виїзду з прикордоння Сумщини може ускладнюватися, але до 4 тис. жителів відмовляються від евакуації - ОВА

$42.100.05
23 грудня, 15:52 • 18175 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 35303 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 44938 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 53460 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 36317 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 42069 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 21130 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 18788 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 24297 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 39720 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Мелоні: минулий рік був важким, але не хвилюйтеся - наступний буде ще гіршим23 грудня, 23:00 • 7558 перегляди
Рятувальники показали кадри наслідків дронової атаки рф на ЧернігівVideo24 грудня, 00:39 • 14852 перегляди
У москві загинули двоє поліцейських після вибуху автомобіля - ЗМІVideo24 грудня, 01:12 • 10350 перегляди
Нарощування військової потужності Китаєм робить США вразливими - Пентагон24 грудня, 01:46 • 4522 перегляди
Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рфVideo04:30 • 11013 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 44938 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 29666 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 53460 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 42069 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 98620 перегляди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Лев XIV
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Китай
Венесуела
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo06:59 • 1802 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 27257 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 25410 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 28800 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 30783 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Фільм

Можливість виїзду з прикордоння Сумщини може ускладнюватися, але до 4 тис. жителів відмовляються від евакуації - ОВА

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Голова ОВА Григоров повідомив, що 4 тисячі мешканців Сумщини відмовляються евакуюватися з прикордонної зони. Евакуація триває з 2023 року як превентивний захід для збереження життя цивільного населення.

Можливість виїзду з прикордоння Сумщини може ускладнюватися, але до 4 тис. жителів відмовляються від евакуації - ОВА

Можливість безпечного виїзд з прикордоння Сумщини може ускладнюватися на тлі динамічної ситуації, але близько 4 тисяч жителів відмовляються від евакуації, повідомив у середу голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

На територіях поблизу кордону безпекова ситуація динамічна – можливість безпечного виїзду може ускладнюватися. Тому рішення про евакуацію з прикордоння життєво важливо ухвалювати вчасно

- написав Григоров.

Він вказав, що евакуація з прикордонних громад Сумщини триває з 2023 року "як системний і превентивний захід для збереження життя цивільного населення".

Із 5-кілометрової прикордонної зони Сумщини евакуації підлягало понад 16 тисяч мешканців. Більшість із них ухвалили рішення виїхати. Водночас на цих територіях ще залишаються близько 4 тисяч людей, відмовляючись евакуюватися. Найбільша частка мешканців, які досі не наважилися на евакуацію з найближчих до кордону територій, – у громадах Шосткинського району

- повідомив Григоров.

З його слів, із головами прикордонних громад Сумського та Шосткинського районів обговорили порядок дій у громадах, де люди відкладають рішення про евакуацію, попри збереження безпекових загроз. "Основний акцент – на чітких алгоритмах дій і готовності служб працювати в умовах зміни ситуації", - зазначив посадовець.

"Безпекову ситуацію в прикордонних громадах оцінюють військові. Відповідні рекомендації щодо евакуації через органи місцевого самоврядування доводяться до мешканців. Їх важливо враховувати під час ухвалення рішення про виїзд", - наголосив Григоров.

Близько ста росіян увійшло до села, тривають бої: Трегубов про ситуацію у Грабовському на Сумщині 23.12.25, 14:44 • 2452 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Сумська область