Возможность выезда из приграничья Сумщины может усложняться, но до 4 тыс. жителей отказываются от эвакуации - ОВА
Киев • УНН
Глава ОВА Григоров сообщил, что 4 тысячи жителей Сумщины отказываются эвакуироваться из приграничной зоны. Эвакуация продолжается с 2023 года как превентивная мера для сохранения жизни гражданского населения.
Возможность безопасного выезда из приграничья Сумской области может осложняться на фоне динамичной ситуации, но около 4 тысяч жителей отказываются от эвакуации, сообщил в среду глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.
На территориях вблизи границы ситуация с безопасностью динамична – возможность безопасного выезда может осложняться. Поэтому решение об эвакуации из приграничья жизненно важно принимать вовремя
Он указал, что эвакуация из приграничных общин Сумщины продолжается с 2023 года "как системная и превентивная мера для сохранения жизни гражданского населения".
Из 5-километровой приграничной зоны Сумщины эвакуации подлежало более 16 тысяч жителей. Большинство из них приняли решение уехать. В то же время на этих территориях еще остаются около 4 тысяч человек, отказываясь эвакуироваться. Наибольшая доля жителей, которые до сих пор не решились на эвакуацию из ближайших к границе территорий, – в общинах Шосткинского района
По его словам, с главами приграничных общин Сумского и Шосткинского районов обсудили порядок действий в общинах, где люди откладывают решение об эвакуации, несмотря на сохранение угроз безопасности. "Основной акцент – на четких алгоритмах действий и готовности служб работать в условиях изменения ситуации", - отметил чиновник.
"Ситуацию с безопасностью в приграничных общинах оценивают военные. Соответствующие рекомендации по эвакуации через органы местного самоуправления доводятся до жителей. Их важно учитывать при принятии решения о выезде", - подчеркнул Григоров.
