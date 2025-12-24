$42.100.05
49.640.15
23 декабря, 15:52 • 18226 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 35475 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 45194 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 53708 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 36429 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 42211 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 21159 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18793 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 24299 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 39723 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 15:15 • 45194 просмотра
Возможность выезда из приграничья Сумщины может усложняться, но до 4 тыс. жителей отказываются от эвакуации - ОВА

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Глава ОВА Григоров сообщил, что 4 тысячи жителей Сумщины отказываются эвакуироваться из приграничной зоны. Эвакуация продолжается с 2023 года как превентивная мера для сохранения жизни гражданского населения.

Возможность выезда из приграничья Сумщины может усложняться, но до 4 тыс. жителей отказываются от эвакуации - ОВА

Возможность безопасного выезда из приграничья Сумской области может осложняться на фоне динамичной ситуации, но около 4 тысяч жителей отказываются от эвакуации, сообщил в среду глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

На территориях вблизи границы ситуация с безопасностью динамична – возможность безопасного выезда может осложняться. Поэтому решение об эвакуации из приграничья жизненно важно принимать вовремя

- написал Григоров.

Он указал, что эвакуация из приграничных общин Сумщины продолжается с 2023 года "как системная и превентивная мера для сохранения жизни гражданского населения".

Из 5-километровой приграничной зоны Сумщины эвакуации подлежало более 16 тысяч жителей. Большинство из них приняли решение уехать. В то же время на этих территориях еще остаются около 4 тысяч человек, отказываясь эвакуироваться. Наибольшая доля жителей, которые до сих пор не решились на эвакуацию из ближайших к границе территорий, – в общинах Шосткинского района

- сообщил Григоров.

По его словам, с главами приграничных общин Сумского и Шосткинского районов обсудили порядок действий в общинах, где люди откладывают решение об эвакуации, несмотря на сохранение угроз безопасности. "Основной акцент – на четких алгоритмах действий и готовности служб работать в условиях изменения ситуации", - отметил чиновник.

"Ситуацию с безопасностью в приграничных общинах оценивают военные. Соответствующие рекомендации по эвакуации через органы местного самоуправления доводятся до жителей. Их важно учитывать при принятии решения о выезде", - подчеркнул Григоров.

Около ста россиян вошли в село, продолжаются бои: Трегубов о ситуации в Грабовском на Сумщине23.12.25, 14:44 • 2452 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Сумская область