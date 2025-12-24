$42.100.05
Минразвития объявило об обязательной эвакуации детей из 19 населенных пунктов Донецкой области

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Минразвития приняло решение об обязательной эвакуации детей из 19 населенных пунктов Донецкой области. Также эвакуируют около 200 маломобильных лиц из Запорожской области.

Минразвития объявило об обязательной эвакуации детей из 19 населенных пунктов Донецкой области

Под председательством вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы состоялось расширенное заседание Координационного штаба по проведению эвакуационных мероприятий и эффективному реагированию на массовое перемещение населения. Об этом сообщает пресс-служба Минразвития, пишет УНН.

В связи с ситуацией безопасности принято решение об обязательной эвакуации детей вместе с родителями или законными представителями из 19 населенных пунктов Донецкой области

- говорится в сообщении.

Также принято решение об эвакуации около 200 маломобильных лиц из интернатных учреждений Запорожской области в Черновицкую область. Министерству социальной политики, семьи и единства совместно с Министерством финансов поручено проработать выделение финансирования для надлежащего обустройства и обеспечения комфортных и безопасных условий пребывания эвакуированных у принимающей стороны.

После проведения эвакуации люди прибывают в специально созданные транзитные центры. Там они получают комплексную помощь. Им помогают восстановить документы, оформить выплаты и социальные услуги, а также получить финансовую поддержку от государства и гуманитарных организаций.

Сейчас в Украине функционируют 17 транзитных центров для приема эвакуированных граждан. Больше всего людей принимают Центры, находящиеся в Павлограде и Волосском Днепропетровской области, а также в городе Лозовая Харьковской области и Харькове.

Сейчас в Украине функционируют 17 транзитных центров для приема эвакуированных граждан. Больше всего людей принимают Центры, находящиеся в Павлограде и Волосском Днепропетровской области, а также в городе Лозовая Харьковской области и Харькове

- добавили в Минразвития.

Всего с 1 июня из прифронтовых территорий в более безопасные области эвакуировано более 147 тысяч человек, среди них более 17 тысяч детей и более 5 тысяч человек с ограниченной мобильностью. Из Донецкой области эвакуировано около 93 тыс. человек, Днепропетровской – почти 35 тыс. человек, из Сумской – более 4,4 тыс. человек, из Херсонской области эвакуировано более 3,7 тыс. человек, из Харьковской - более 8,5 тыс. человек, Запорожской – более 2,7 тысячи человек.

В местах временного проживания внутренне перемещенных лиц общее количество койко-мест для временного размещения достигает более 80,5 тысяч, из которых более 7,3 тысяч – остаются свободными для поселения. Областные военные администрации разворачивают дополнительные койко-места для эвакуированного населения. По состоянию на 22 декабря дополнительно развернуто более 15,3 тысяч новых койко-мест, включая около 396 для маломобильных лиц.

Горячая линия по кризисным вопросам 15–48 продолжает работать в круглосуточном режиме. Она предоставляет информацию о порядке эвакуации, перечне территорий, где ведутся или велись боевые действия, условиях временного проживания, получении статуса и помощи для внутренне перемещенных лиц, а также фиксирует обращения в случае нарушения прав граждан.

Ольга Розгон

