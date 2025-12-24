Минразвития объявило об обязательной эвакуации детей из 19 населенных пунктов Донецкой области

Под председательством вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы состоялось расширенное заседание Координационного штаба по проведению эвакуационных мероприятий и эффективному реагированию на массовое перемещение населения. Об этом сообщает пресс-служба Минразвития, пишет УНН.

В связи с ситуацией безопасности принято решение об обязательной эвакуации детей вместе с родителями или законными представителями из 19 населенных пунктов Донецкой области - говорится в сообщении.

Также принято решение об эвакуации около 200 маломобильных лиц из интернатных учреждений Запорожской области в Черновицкую область. Министерству социальной политики, семьи и единства совместно с Министерством финансов поручено проработать выделение финансирования для надлежащего обустройства и обеспечения комфортных и безопасных условий пребывания эвакуированных у принимающей стороны.

После проведения эвакуации люди прибывают в специально созданные транзитные центры. Там они получают комплексную помощь. Им помогают восстановить документы, оформить выплаты и социальные услуги, а также получить финансовую поддержку от государства и гуманитарных организаций.

Сейчас в Украине функционируют 17 транзитных центров для приема эвакуированных граждан. Больше всего людей принимают Центры, находящиеся в Павлограде и Волосском Днепропетровской области, а также в городе Лозовая Харьковской области и Харькове.

Всего с 1 июня из прифронтовых территорий в более безопасные области эвакуировано более 147 тысяч человек, среди них более 17 тысяч детей и более 5 тысяч человек с ограниченной мобильностью. Из Донецкой области эвакуировано около 93 тыс. человек, Днепропетровской – почти 35 тыс. человек, из Сумской – более 4,4 тыс. человек, из Херсонской области эвакуировано более 3,7 тыс. человек, из Харьковской - более 8,5 тыс. человек, Запорожской – более 2,7 тысячи человек.

В местах временного проживания внутренне перемещенных лиц общее количество койко-мест для временного размещения достигает более 80,5 тысяч, из которых более 7,3 тысяч – остаются свободными для поселения. Областные военные администрации разворачивают дополнительные койко-места для эвакуированного населения. По состоянию на 22 декабря дополнительно развернуто более 15,3 тысяч новых койко-мест, включая около 396 для маломобильных лиц.

Горячая линия по кризисным вопросам 15–48 продолжает работать в круглосуточном режиме. Она предоставляет информацию о порядке эвакуации, перечне территорий, где ведутся или велись боевые действия, условиях временного проживания, получении статуса и помощи для внутренне перемещенных лиц, а также фиксирует обращения в случае нарушения прав граждан.

