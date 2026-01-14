$43.180.08
Бои в Запорожской области: власти объявили обязательную эвакуацию детей из пяти населенных пунктов

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Власти объявили обязательную эвакуацию детей из пяти населенных пунктов Запорожской области. Решение касается 40 детей из 26 семей, которых разместят в Черкасской области.

Бои в Запорожской области: власти объявили обязательную эвакуацию детей из пяти населенных пунктов

Власти объявили об обязательной эвакуации детей вместе с родителями или законными представителями из пяти населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.

Подробности

Решение было принято во время очередного заседания Координационного штаба по вопросам эвакуации. Речь идет о 40 детях из 26 семей в двух общинах. Для их приема и размещения определена Черкасская область.

Обязательная эвакуация - всегда трудный шаг. Но в условиях постоянных обстрелов - это единственный ответственный способ сохранить жизнь, прежде всего - детей

- заявил Кулеба.

Он добавил: вместе с Министерством социальной политики, Министерством внутренних дел, местными властями и всеми задействованными службами обеспечиваются четкая координация действий, безопасный маршрут эвакуации и необходимая поддержка для каждой семьи на всех этапах.

Напомним

Сотрудники ГСЧС вывезли 11 человек, среди которых две семьи с четырьмя маленькими детьми, из-под обстрелов Преображенской общины Запорожской области.

Также спасатели ГСЧС эвакуировали последнюю жительницу села Новокриворожье Криворожской общины в Донецкой области. Женщину 1956 года рождения вывезли вместе с ее домашними любимцами.

