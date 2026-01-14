$43.180.08
12:14 • 2900 просмотра
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
10:47 • 4356 просмотра
Федоров стал новым министром обороны: ВР приняла решение
Эксклюзив
10:05 • 7664 просмотра
Правоохранители расследуют 10 уголовных дел, в которых фигурирует скандальная клиника Odrex - Офис Генпрокурора
09:09 • 11119 просмотра
Дело Тимошенко: НАБУ и САП подтвердили сообщение о подозрении руководительнице фракции ВР и выложили записьVideo
08:52 • 11828 просмотра
Посланники Трампа Виткофф и Кушнер планируют поездку в Москву для встречи с Путиным в ближайшее время - Bloomberg
06:55 • 13789 просмотра
Сенаторы США предложили закон о запрете военным оккупировать территории НАТО
13 января, 19:36 • 41272 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
13 января, 17:19 • 37972 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 33969 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 34966 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Оккупанты прицельно атаковали гражданский эвакуационный автомобиль в Сумской области: есть травмированные

Киев • УНН

 • 880 просмотра

В Сумской области российский дрон атаковал гражданский эвакуационный автомобиль полиции "Белый ангел", который эвакуировал людей с приграничной территории Шосткинского района. Полицейские получили незначительные травмы, а эвакуированные люди не пострадали благодаря бронированию транспорта.

Оккупанты прицельно атаковали гражданский эвакуационный автомобиль в Сумской области: есть травмированные

В Сумской области россияне совершили прицельную атаку по гражданскому эвакуационному автомобилю, полицейские получили незначительные травмы. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Во время эвакуации людей с приграничной территории Шосткинского района вражеский дрон атаковал автомобиль специального подразделения полиции "Белый ангел". Транспорт гражданский и хорошо известен жителям приграничного региона. "Белые ангелы" ежедневно эвакуируют людей из опасных территорий. За каждым таким выездом – конкретные человеческие истории и спасенные жизни 

- сообщил Григоров.

По его словам, автомобиль получил значительные повреждения. Именно из-за бронирования транспорта люди, которых эвакуировали, не пострадали, хотя пережили сильный стресс. Полицейские с незначительными травмами сейчас проходят обследование.

Благодаря профессиональным действиям и координации "Белых ангелов" эвакуацию удалось завершить, а людей – доставить в более безопасное место. Спасибо полицейским за выдержку, профессионализм и ежедневный риск ради спасения людей 

- добавил Григоров.

Глава Сумской ОВА также подчеркнул, что чем раньше люди принимают решение об эвакуации с приграничных территорий, тем безопаснее это и для них самих, и для тех, кто ежедневно едет туда, где опасность не исчезает.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Государственная граница Украины
Национальная полиция Украины
Сумская область