Оккупанты прицельно атаковали гражданский эвакуационный автомобиль в Сумской области: есть травмированные
Киев • УНН
В Сумской области российский дрон атаковал гражданский эвакуационный автомобиль полиции "Белый ангел", который эвакуировал людей с приграничной территории Шосткинского района. Полицейские получили незначительные травмы, а эвакуированные люди не пострадали благодаря бронированию транспорта.
В Сумской области россияне совершили прицельную атаку по гражданскому эвакуационному автомобилю, полицейские получили незначительные травмы. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Во время эвакуации людей с приграничной территории Шосткинского района вражеский дрон атаковал автомобиль специального подразделения полиции "Белый ангел". Транспорт гражданский и хорошо известен жителям приграничного региона. "Белые ангелы" ежедневно эвакуируют людей из опасных территорий. За каждым таким выездом – конкретные человеческие истории и спасенные жизни
По его словам, автомобиль получил значительные повреждения. Именно из-за бронирования транспорта люди, которых эвакуировали, не пострадали, хотя пережили сильный стресс. Полицейские с незначительными травмами сейчас проходят обследование.
Благодаря профессиональным действиям и координации "Белых ангелов" эвакуацию удалось завершить, а людей – доставить в более безопасное место. Спасибо полицейским за выдержку, профессионализм и ежедневный риск ради спасения людей
Глава Сумской ОВА также подчеркнул, что чем раньше люди принимают решение об эвакуации с приграничных территорий, тем безопаснее это и для них самих, и для тех, кто ежедневно едет туда, где опасность не исчезает.
Бои в Запорожской области: власти объявили обязательную эвакуацию детей из пяти населенных пунктов14.01.26, 11:48 • 2734 просмотра