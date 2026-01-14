Оккупанты прицельно атаковали гражданский эвакуационный автомобиль в Сумской области: есть травмированные

В Сумской области россияне совершили прицельную атаку по гражданскому эвакуационному автомобилю, полицейские получили незначительные травмы. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Во время эвакуации людей с приграничной территории Шосткинского района вражеский дрон атаковал автомобиль специального подразделения полиции "Белый ангел". Транспорт гражданский и хорошо известен жителям приграничного региона. "Белые ангелы" ежедневно эвакуируют людей из опасных территорий. За каждым таким выездом – конкретные человеческие истории и спасенные жизни

По его словам, автомобиль получил значительные повреждения. Именно из-за бронирования транспорта люди, которых эвакуировали, не пострадали, хотя пережили сильный стресс. Полицейские с незначительными травмами сейчас проходят обследование.

Благодаря профессиональным действиям и координации "Белых ангелов" эвакуацию удалось завершить, а людей – доставить в более безопасное место. Спасибо полицейским за выдержку, профессионализм и ежедневный риск ради спасения людей