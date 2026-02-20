Российский беспилотник атаковал автомобиль "Белых Ангелов" на Харьковщине, погибли двое полицейских

$43.270.03
50.920.34
ukenru
13:29 • 994 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 3068 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 6038 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
10:00 • 16700 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
09:43 • 7984 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 17125 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 48052 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 81239 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 50623 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 86169 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.5м/с
60%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО20 февраля, 06:27 • 26300 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 28500 просмотра
США и Канада перехватили 5 российских самолетов у Аляски 19 февраля - NORAD20 февраля, 07:52 • 14951 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo08:31 • 22845 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto11:49 • 9166 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость13:32 • 1286 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto11:49 • 9226 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
10:00 • 16705 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 51390 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 86172 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Сергей Лысак
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Одесса
Село
Реклама
УНН Lite
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны13:28 • 646 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo08:31 • 22880 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 28541 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО20 февраля, 06:27 • 26336 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 25404 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
9К720 Искандер
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Российский беспилотник атаковал автомобиль "Белых Ангелов" на Харьковщине, погибли двое полицейских

Киев • УНН

 • 18 просмотра

На Харьковщине вражеский БПЛА типа "Ланцет" атаковал эвакуационное подразделение "Белые Ангелы". Двое полицейских погибли, еще один получил ранения.

Российский беспилотник атаковал автомобиль "Белых Ангелов" на Харьковщине, погибли двое полицейских

Вражеский беспилотник атаковал эвакуационное подразделение "Белые Ангелы" в Харьковской области, погибли двое полицейских, еще один получил ранения, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

Детали

Как сообщили в полиции, спецназовцы подразделения "Белые Ангелы" сегодня отправились для проведения эвакуации мирного населения. Вблизи села Средний Бурлук бронированный автомобиль правоохранителей был атакован вражеским БпЛА типа "Ланцет". В результате удара двое полицейских получили смертельные ранения и погибли на месте.

Юлия Келеберда и Евгений Калган присоединились к подразделению "Белые Ангелы" с момента его создания. За их плечами - многочисленные выезды в самые опасные населенные пункты, десятки спасенных семей, эвакуированных детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью. Они неоднократно рисковали собственной жизнью ради спасения других. К сожалению, эта эвакуация стала для них последней. Юлии было всего 23 года. У нее остались родители. Евгению было 39 лет. Без мужа и отца остались жена, мать, 16-летний сын и 7-летняя дочь 

- сообщили правоохранители.

Руководство и личный состав полиции Харьковской области выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших. 

Оккупанты прицельно атаковали гражданский эвакуационный автомобиль в Сумской области: есть травмированные14.01.26, 14:21 • 3959 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Село
Техника
Военное положение
Война в Украине
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Национальная полиция Украины
Харьковская область