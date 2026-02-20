Российский беспилотник атаковал автомобиль "Белых Ангелов" на Харьковщине, погибли двое полицейских

Вражеский беспилотник атаковал эвакуационное подразделение "Белые Ангелы" в Харьковской области, погибли двое полицейских, еще один получил ранения, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

Как сообщили в полиции, спецназовцы подразделения "Белые Ангелы" сегодня отправились для проведения эвакуации мирного населения. Вблизи села Средний Бурлук бронированный автомобиль правоохранителей был атакован вражеским БпЛА типа "Ланцет". В результате удара двое полицейских получили смертельные ранения и погибли на месте.

Юлия Келеберда и Евгений Калган присоединились к подразделению "Белые Ангелы" с момента его создания. За их плечами - многочисленные выезды в самые опасные населенные пункты, десятки спасенных семей, эвакуированных детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью. Они неоднократно рисковали собственной жизнью ради спасения других. К сожалению, эта эвакуация стала для них последней. Юлии было всего 23 года. У нее остались родители. Евгению было 39 лет. Без мужа и отца остались жена, мать, 16-летний сын и 7-летняя дочь