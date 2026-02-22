Ворожий безпілотник атакував "швидку" під час евакуації поранених: загинув поліцейський та його дружина-фельдшерка
Київ • УНН
Подружжя Сергій та Христина Славські надавали допомогу 17-річному та 25-річному хлопцям, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.
У Сумській області ворожий дрон атакував "швидку" під час евакуації - згинув поліцейський, його дружина-фельдшерка та двоє поранених, передає УНН із посиланням на МВС.
Деталі

Забравши поранених, вони вирушили каретою швидкої допомоги до районного центру. Дорогою автомобіль атакував ворожий безпілотник. Унаслідок удару Сергій, Христина та двоє постраждалих загинули на місці. Водія швидкої госпіталізовано у тяжкому стані
У МВС наголосили, що бити по машині швидкої допомоги - це межа абсолютної ницості ворога.
Сергій та Христина назавжди залишаться прикладом справжньої людяності та вірності своєму покликанню
