6844 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
11857 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 16579 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 32419 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 42648 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 36776 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 59572 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 60880 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 40950 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 38050 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
Ворожий безпілотник атакував "швидку" під час евакуації поранених: загинув поліцейський та його дружина-фельдшерка

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Подружжя Сергій та Христина Славські надавали допомогу 17-річному та 25-річному хлопцям, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Ворожий безпілотник атакував "швидку" під час евакуації поранених: загинув поліцейський та його дружина-фельдшерка

У Сумській області ворожий дрон атакував "швидку" під час евакуації - згинув поліцейський, його дружина-фельдшерка та двоє поранених, передає УНН із посиланням на МВС.

Деталі

Подружжя Сергій та Христина Славські надавали допомогу 17-річному та 25-річному хлопцям, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Забравши поранених, вони вирушили каретою швидкої допомоги до районного центру. Дорогою автомобіль атакував ворожий безпілотник. Унаслідок удару Сергій, Христина та двоє постраждалих загинули на місці. Водія швидкої госпіталізовано у тяжкому стані 

- йдеться у повідомленні.

У МВС наголосили, що бити по машині швидкої допомоги - це межа абсолютної ницості ворога.

Сергій та Христина назавжди залишаться прикладом справжньої людяності та вірності своєму покликанню 

- додали у відомстві.

Російський безпілотник атакував авто "Білих Янголів" на Харківщині, загинули двоє поліцейських20.02.26, 15:58 • 3150 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Сумська область