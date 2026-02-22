$43.270.00
Вражеский беспилотник атаковал "скорую" во время эвакуации раненых: погиб полицейский и его жена-фельдшер

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Супруги Сергей и Кристина Славские оказывали помощь 17-летнему и 25-летнему парням, подорвавшимся на неизвестном взрывном устройстве.

Вражеский беспилотник атаковал "скорую" во время эвакуации раненых: погиб полицейский и его жена-фельдшер

В Сумской области вражеский дрон атаковал "скорую" во время эвакуации - погиб полицейский, его жена-фельдшер и двое раненых, передает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

Супруги Сергей и Кристина Славские оказывали помощь 17-летнему и 25-летнему парням, подорвавшимся на неизвестном взрывном устройстве.

Забрав раненых, они отправились на карете скорой помощи в районный центр. По дороге автомобиль атаковал вражеский беспилотник. В результате удара Сергей, Кристина и двое пострадавших погибли на месте. Водитель скорой госпитализирован в тяжелом состоянии 

- говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что бить по машине скорой помощи - это предел абсолютной низости врага.

Сергей и Кристина навсегда останутся примером настоящей человечности и верности своему призванию 

- добавили в ведомстве.

Российский беспилотник атаковал автомобиль "Белых Ангелов" на Харьковщине, погибли двое полицейских20.02.26, 15:58 • 3150 просмотров

Антонина Туманова

