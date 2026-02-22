Вражеский беспилотник атаковал "скорую" во время эвакуации раненых: погиб полицейский и его жена-фельдшер

В Сумской области вражеский дрон атаковал "скорую" во время эвакуации - погиб полицейский, его жена-фельдшер и двое раненых, передает УНН со ссылкой на МВД.

Супруги Сергей и Кристина Славские оказывали помощь 17-летнему и 25-летнему парням, подорвавшимся на неизвестном взрывном устройстве.

Забрав раненых, они отправились на карете скорой помощи в районный центр. По дороге автомобиль атаковал вражеский беспилотник. В результате удара Сергей, Кристина и двое пострадавших погибли на месте. Водитель скорой госпитализирован в тяжелом состоянии