Зеленский поручил Минобороны усилить защиту от дронов в приграничных районах

Министерство обороны Украины вместе с военными должны усилить также защиту от российских дронов в приграничных районах, где становится все больше атак против гражданских машин, против спасателей, против наших ремонтных бригад. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Противовоздушная оборона, Министерство обороны, правительственные структуры тоже получили необходимые задачи. Рассчитываю, что на всех уровнях работа будет совместной и действительно оперативной. Министерство обороны Украины вместе с нашими военными должны усилить также защиту от российских дронов в приграничных районах, где становится все больше атак против гражданских машин, против спасателей, против наших ремонтных бригад - заявил Зеленский.

По его словам, опыт прифронтовых регионов должен быть полностью эффективно распространен и в Сумской области, а также на Черниговщине.

Кроме того, по словам Президента, сегодня на селекторе уже не впервые проговорили с представителями областей новую российскую тактику массированных ударов. Когда мишенями все чаще становятся объекты логистики, прежде всего это железная дорога, также объекты, работающие на водоснабжение. И очень важно, чтобы на местах такую угрозу все осознавали и соответственно работали по защите.

