19:57
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
19:22
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
публикации
Эксклюзивы
Зеленский поручил Минобороны усилить защиту от дронов в приграничных районах

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Президент Владимир Зеленский поручил Минобороны усилить защиту от российских дронов в приграничных районах. Это связано с ростом атак против гражданских, спасателей и ремонтных бригад.

Зеленский поручил Минобороны усилить защиту от дронов в приграничных районах

Министерство обороны Украины вместе с военными должны усилить также защиту от российских дронов в приграничных районах, где становится все больше атак против гражданских машин, против спасателей, против наших ремонтных бригад. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Противовоздушная оборона, Министерство обороны, правительственные структуры тоже получили необходимые задачи. Рассчитываю, что на всех уровнях работа будет совместной и действительно оперативной. Министерство обороны Украины вместе с нашими военными должны усилить также защиту от российских дронов в приграничных районах, где становится все больше атак против гражданских машин, против спасателей, против наших ремонтных бригад 

- заявил Зеленский.

По его словам, опыт прифронтовых регионов должен быть полностью эффективно распространен и в Сумской области, а также на Черниговщине.

Российский беспилотник атаковал автомобиль "Белых Ангелов" на Харьковщине, погибли двое полицейских20.02.26, 15:58 • 3173 просмотра

Добавим

Кроме того, по словам Президента, сегодня на селекторе уже не впервые проговорили с представителями областей новую российскую тактику массированных ударов. Когда мишенями все чаще становятся объекты логистики, прежде всего это железная дорога, также объекты, работающие на водоснабжение. И очень важно, чтобы на местах такую угрозу все осознавали и соответственно работали по защите.

Вражеский беспилотник атаковал "скорую" во время эвакуации раненых: погиб полицейский и его жена-фельдшер22.02.26, 17:59 • 3364 просмотра

Антонина Туманова

