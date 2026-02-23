Запоріжжя зазнало дронової атаки рф, є загиблий і пошкодження промислової інфраструктури

Російський удар по Запоріжжю забрав життя людини, ще одну людину поранено, пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Одна людина загинула, одна дістала поранень. Ворог завдав удару по Запоріжжю", - написав Федоров.

З його слів, росіяни атакували місто БпЛА.

"Пошкоджений обʼєкт промислової інфраструктури. Загинув 33-річний чоловік, поранений чоловік 45 років", - зазначив голова ОВА.

Атака дронів на Одесу призвела до загибелі двох людей та значних руйнувань інфраструктури міста – ОВА