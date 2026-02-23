$43.270.00
50.920.00
ukenru
22 лютого, 19:57 • 15832 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 33475 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 34735 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 41591 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 39971 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 48445 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 53970 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 42823 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 69080 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 75233 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Запоріжжя зазнало дронової атаки рф, є загиблий і пошкодження промислової інфраструктури

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Росіяни атакували Запоріжжя БпЛА, пошкодивши об'єкт промислової інфраструктури. Внаслідок удару загинув 33-річний чоловік, 45-річний чоловік отримав поранення.

Запоріжжя зазнало дронової атаки рф, є загиблий і пошкодження промислової інфраструктури

Російський удар по Запоріжжю забрав життя людини, ще одну людину поранено, пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Одна людина загинула, одна дістала поранень. Ворог завдав удару по Запоріжжю", - написав Федоров.

З його слів, росіяни атакували місто БпЛА.

"Пошкоджений обʼєкт промислової інфраструктури. Загинув 33-річний чоловік, поранений чоловік 45 років", - зазначив голова ОВА.

Атака дронів на Одесу призвела до загибелі двох людей та значних руйнувань інфраструктури міста – ОВА23.02.26, 07:50 • 1444 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКримінал
Війна в Україні
Запоріжжя