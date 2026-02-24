$43.300.02
51.010.09
ukenru
Ексклюзив
09:05 • 84 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 310 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32 • 1558 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
07:45 • 3918 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
06:54 • 7052 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 18267 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 37510 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 29847 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 29483 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 23168 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.2м/с
84%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський привітав нового прем'єр-міністра Нідерландів: що сказав Президент наймолодшому главі уряду в історії країни23 лютого, 23:22 • 17089 перегляди
Атака дронів на Запоріжжя: кількість постраждалих зрослаPhoto24 лютого, 00:34 • 11489 перегляди
На Волині митник оформив вантажні електромобілі як легкові, бюджет втратив 700 тисяч гривень24 лютого, 01:09 • 7466 перегляди
російська нафта продається з найбільшою знижкою за три роки через санкції - Bloomberg24 лютого, 01:47 • 13614 перегляди
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto07:05 • 11178 перегляди
Публікації
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
09:05 • 72 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 33488 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 53940 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 57446 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 150238 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Миколаїв
Дніпро (місто)
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 18068 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 15973 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 16906 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 35613 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 69805 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Опалення
Financial Times

Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Кандидат медичних наук Отто Стойка розповів про вплив погодних умов на настрій та самопочуття людини. Він зазначив, що чіткої закономірності немає, а вплив погоди є фоновим фактором.

Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря

Різкі перепади температури, зміна атмосферного тиску, коротший світловий день, але чи справді погодні умови можуть відбиватися на здоров’ї? Детальніше про погодні перепади та їхній вплив на настрій і самопочуття людини розповів журналістці УНН кандидат медичних наук, лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України та експерт громадського здоров'я Отто Стойка.

Деталі

З настанням холодів або під час різкої відлиги багато людей скаржаться на головний біль, ломоту в суглобах і стрибки тиску. Часто це пояснюють магнітними бурями або зміною атмосферного тиску. Проте медицина підходить до питання значно стриманіше.

Чіткої закономірності немає. Не можна сказати, що якщо тиск знижується, то буде один симптом, а якщо підвищується, то інший. Деякі люди більш чутливі до зміни атмосферного тиску, а деякі менш. Найчастіше реагує голова, можуть боліти суглоби. Але це м’якший вплив, ніж, наприклад, перепади тиску в літаку, і він не такий очевидний

- пояснює він.

За словами лікаря, вплив погоди на самопочуття людини радше фоновий фактор, ніж першопричина проблем і якщо людина здорова, вона зазвичай не має відчувати суттєвих змін.

Організм пристосований бути в рівновазі. Артеріальний тиск підвищується часто як компенсаторний механізм, щоб доставити кров до мозку. Якщо судини уражені атеросклерозом або серце працює слабше, тоді сигнали в організмі посилюються щоб підняти тиск. Але це вже питання серцево-судинної системи, а не погоди

- наголошує лікар.

Однак, вплив погоди на організм людини не можна розглядати окремо від загального стану здоров’я, наголошує Отто Стойка. Наприклад, вік, спосіб життя, наявність хронічних захворювань мають значно більшу вагу.

Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися09.02.26, 17:20 • 21415 переглядiв

З віком частіше виникають проблеми із серцем і судинами. Судини стають менш еластичними, може розвиватися гіпертрофія серцевого м’яза. У когось більше, у когось менше, і це залежить від способу життя. Тому одна й та сама зміна погоди для різних людей матиме різний ефект

- каже лікар.

Окремо, експерт з громадського здоров’я звертає увагу на поведінкові фактори ризику. Саме вони визначають, наскільки людина буде чутливою до зовнішніх змін.

Основні фактори ризику - це куріння, зловживання алкоголем, нездорове харчування і малорухливий спосіб життя. Від них розвиваються артеріальна гіпертензія та діабет, а це хронічні захворювання номер один у світі. А вже вони призводять до інсультів та інфарктів. І от на цьому фоні люди можуть сильніше відчувати зміну погоди

 - пояснює лікар.

Часто люди також говорять про вплив погоди на настрій. Зокрема, зменшення сонячного світла, короткі дні та холод справді можуть позначатися на емоційному стані. Але і тут важливу роль відіграє індивідуальна чутливість.

Сонце впливає, зокрема, через вироблення вітаміну D. З віком шкіра гірше синтезує його, і це може позначатися на загальному стані. Але знову ж таки, це один із факторів. Набагато важливіше - повноцінний сон, фізична активність і загальний баланс організму

- додає лікар.

А чи можуть через зміну сезонів загострюватися хронічні хвороби? Лікар каже, що це можливо, але не напряму. Швидше йдеться про поєднання кількох чинників.

Може загострюватися гіпертонічна хвороба, можуть реагувати суглоби або місця старих травм. Але це не означає, що потрібно лікуватися від погоди. Лікарі не дають рекомендацій на кшталт: сьогодні мінус 20 - приймайте такі таблетки. Ми лікуємо конкретні стани, а не атмосферний тиск

 - зазначає фахівець.

Тож що робити, аби легше переносити сезонні зміни? Рецепт, за словами лікаря, залишається класичним. І він значно простіший, ніж пошук універсальної таблетки.

Потрібно знати свій артеріальний тиск і контролювати його. Регулярні фізичні навантаження зміцнюють серцево-судинну систему, бо судини стають еластичнішими, серце витривалішим. Важливий повноцінний сон, відмова від куріння, помірність в алкоголі та раціональне харчування. Усе це в комплексі зменшує чутливість до зовнішніх факторів, а також, робить життя якіснішим

 - підсумовує лікар.

У результаті виходить проста формула: чим здоровіший організм, тим менше він реагує на коливання температури чи тиску. Погода ж, дійсно має вплив, але переважно на тих, чий організм уже ослаблений. А отже, найкращою профілактикою сезонних "гойдалок" залишаєтья системна турбота про себе в будь-якому віці.

Як швидко позбутися сонливості та підвищити рівень енергії04.07.24, 15:46 • 39443 перегляди

Алла Кіосак

СуспільствоЗдоров'яПублікації
Морози в Україні