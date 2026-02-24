Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря

Різкі перепади температури, зміна атмосферного тиску, коротший світловий день, але чи справді погодні умови можуть відбиватися на здоров’ї? Детальніше про погодні перепади та їхній вплив на настрій і самопочуття людини розповів журналістці УНН кандидат медичних наук, лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України та експерт громадського здоров'я Отто Стойка.

З настанням холодів або під час різкої відлиги багато людей скаржаться на головний біль, ломоту в суглобах і стрибки тиску. Часто це пояснюють магнітними бурями або зміною атмосферного тиску. Проте медицина підходить до питання значно стриманіше.

Чіткої закономірності немає. Не можна сказати, що якщо тиск знижується, то буде один симптом, а якщо підвищується, то інший. Деякі люди більш чутливі до зміни атмосферного тиску, а деякі менш. Найчастіше реагує голова, можуть боліти суглоби. Але це м’якший вплив, ніж, наприклад, перепади тиску в літаку, і він не такий очевидний - пояснює він.

За словами лікаря, вплив погоди на самопочуття людини радше фоновий фактор, ніж першопричина проблем і якщо людина здорова, вона зазвичай не має відчувати суттєвих змін.

Організм пристосований бути в рівновазі. Артеріальний тиск підвищується часто як компенсаторний механізм, щоб доставити кров до мозку. Якщо судини уражені атеросклерозом або серце працює слабше, тоді сигнали в організмі посилюються щоб підняти тиск. Але це вже питання серцево-судинної системи, а не погоди - наголошує лікар.

Однак, вплив погоди на організм людини не можна розглядати окремо від загального стану здоров’я, наголошує Отто Стойка. Наприклад, вік, спосіб життя, наявність хронічних захворювань мають значно більшу вагу.

З віком частіше виникають проблеми із серцем і судинами. Судини стають менш еластичними, може розвиватися гіпертрофія серцевого м’яза. У когось більше, у когось менше, і це залежить від способу життя. Тому одна й та сама зміна погоди для різних людей матиме різний ефект - каже лікар.

Окремо, експерт з громадського здоров’я звертає увагу на поведінкові фактори ризику. Саме вони визначають, наскільки людина буде чутливою до зовнішніх змін.

Основні фактори ризику - це куріння, зловживання алкоголем, нездорове харчування і малорухливий спосіб життя. Від них розвиваються артеріальна гіпертензія та діабет, а це хронічні захворювання номер один у світі. А вже вони призводять до інсультів та інфарктів. І от на цьому фоні люди можуть сильніше відчувати зміну погоди - пояснює лікар.

Часто люди також говорять про вплив погоди на настрій. Зокрема, зменшення сонячного світла, короткі дні та холод справді можуть позначатися на емоційному стані. Але і тут важливу роль відіграє індивідуальна чутливість.

Сонце впливає, зокрема, через вироблення вітаміну D. З віком шкіра гірше синтезує його, і це може позначатися на загальному стані. Але знову ж таки, це один із факторів. Набагато важливіше - повноцінний сон, фізична активність і загальний баланс організму - додає лікар.

А чи можуть через зміну сезонів загострюватися хронічні хвороби? Лікар каже, що це можливо, але не напряму. Швидше йдеться про поєднання кількох чинників.

Може загострюватися гіпертонічна хвороба, можуть реагувати суглоби або місця старих травм. Але це не означає, що потрібно лікуватися від погоди. Лікарі не дають рекомендацій на кшталт: сьогодні мінус 20 - приймайте такі таблетки. Ми лікуємо конкретні стани, а не атмосферний тиск - зазначає фахівець.

Тож що робити, аби легше переносити сезонні зміни? Рецепт, за словами лікаря, залишається класичним. І він значно простіший, ніж пошук універсальної таблетки.

Потрібно знати свій артеріальний тиск і контролювати його. Регулярні фізичні навантаження зміцнюють серцево-судинну систему, бо судини стають еластичнішими, серце витривалішим. Важливий повноцінний сон, відмова від куріння, помірність в алкоголі та раціональне харчування. Усе це в комплексі зменшує чутливість до зовнішніх факторів, а також, робить життя якіснішим - підсумовує лікар.

У результаті виходить проста формула: чим здоровіший організм, тим менше він реагує на коливання температури чи тиску. Погода ж, дійсно має вплив, але переважно на тих, чий організм уже ослаблений. А отже, найкращою профілактикою сезонних "гойдалок" залишаєтья системна турбота про себе в будь-якому віці.

