Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Кандидат медицинских наук Отто Стойка рассказал о влиянии погодных условий на настроение и самочувствие человека. Он отметил, что четкой закономерности нет, а влияние погоды является фоновым фактором.

Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача

Резкие перепады температуры, изменение атмосферного давления, более короткий световой день, но действительно ли погодные условия могут отражаться на здоровье? Подробнее о погодных перепадах и их влиянии на настроение и самочувствие человека рассказал журналистке УНН кандидат медицинских наук, врач Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины и эксперт общественного здоровья Отто Стойка.

Детали

С наступлением холодов или во время резкой оттепели многие люди жалуются на головную боль, ломоту в суставах и скачки давления. Часто это объясняют магнитными бурями или изменением атмосферного давления. Однако медицина подходит к вопросу значительно сдержаннее.

Четкой закономерности нет. Нельзя сказать, что если давление снижается, то будет один симптом, а если повышается, то другой. Некоторые люди более чувствительны к изменению атмосферного давления, а некоторые менее. Чаще всего реагирует голова, могут болеть суставы. Но это более мягкое влияние, чем, например, перепады давления в самолете, и оно не так очевидно

- объясняет он.

По словам врача, влияние погоды на самочувствие человека скорее фоновый фактор, чем первопричина проблем, и если человек здоров, он обычно не должен ощущать существенных изменений.

Организм приспособлен быть в равновесии. Артериальное давление повышается часто как компенсаторный механизм, чтобы доставить кровь к мозгу. Если сосуды поражены атеросклерозом или сердце работает слабее, тогда сигналы в организме усиливаются, чтобы поднять давление. Но это уже вопрос сердечно-сосудистой системы, а не погоды

- подчеркивает врач.

Однако, влияние погоды на организм человека нельзя рассматривать отдельно от общего состояния здоровья, подчеркивает Отто Стойка. Например, возраст, образ жизни, наличие хронических заболеваний имеют значительно больший вес.

Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться09.02.26, 17:20 • 21415 просмотров

С возрастом чаще возникают проблемы с сердцем и сосудами. Сосуды становятся менее эластичными, может развиваться гипертрофия сердечной мышцы. У кого-то больше, у кого-то меньше, и это зависит от образа жизни. Поэтому одно и то же изменение погоды для разных людей будет иметь разный эффект

- говорит врач.

Отдельно, эксперт по общественному здоровью обращает внимание на поведенческие факторы риска. Именно они определяют, насколько человек будет чувствителен к внешним изменениям.

Основные факторы риска - это курение, злоупотребление алкоголем, нездоровое питание и малоподвижный образ жизни. От них развиваются артериальная гипертензия и диабет, а это хронические заболевания номер один в мире. А уже они приводят к инсультам и инфарктам. И вот на этом фоне люди могут сильнее ощущать изменение погоды

 - объясняет врач.

Часто люди также говорят о влиянии погоды на настроение. В частности, уменьшение солнечного света, короткие дни и холод действительно могут сказываться на эмоциональном состоянии. Но и здесь важную роль играет индивидуальная чувствительность.

Солнце влияет, в частности, через выработку витамина D. С возрастом кожа хуже синтезирует его, и это может сказываться на общем состоянии. Но опять же, это один из факторов. Гораздо важнее - полноценный сон, физическая активность и общий баланс организма

- добавляет врач.

А могут ли из-за смены сезонов обостряться хронические болезни? Врач говорит, что это возможно, но не напрямую. Скорее речь идет о сочетании нескольких факторов.

Может обостряться гипертоническая болезнь, могут реагировать суставы или места старых травм. Но это не значит, что нужно лечиться от погоды. Врачи не дают рекомендаций вроде: сегодня минус 20 - принимайте такие таблетки. Мы лечим конкретные состояния, а не атмосферное давление

 - отмечает специалист.

Так что делать, чтобы легче переносить сезонные изменения? Рецепт, по словам врача, остается классическим. И он значительно проще, чем поиск универсальной таблетки.

Нужно знать свое артериальное давление и контролировать его. Регулярные физические нагрузки укрепляют сердечно-сосудистую систему, потому что сосуды становятся эластичнее, сердце выносливее. Важен полноценный сон, отказ от курения, умеренность в алкоголе и рациональное питание. Все это в комплексе уменьшает чувствительность к внешним факторам, а также, делает жизнь качественнее

 - подытоживает врач.

В результате получается простая формула: чем здоровее организм, тем меньше он реагирует на колебания температуры или давления. Погода же, действительно оказывает влияние, но преимущественно на тех, чей организм уже ослаблен. А значит, лучшей профилактикой сезонных "качелей" остается системная забота о себе в любом возрасте.

Как быстро избавится от сонливости и повысить уровень энергии04.07.24, 15:46 • 39443 просмотра

Алла Киосак

