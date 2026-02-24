Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача

Резкие перепады температуры, изменение атмосферного давления, более короткий световой день, но действительно ли погодные условия могут отражаться на здоровье? Подробнее о погодных перепадах и их влиянии на настроение и самочувствие человека рассказал журналистке УНН кандидат медицинских наук, врач Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины и эксперт общественного здоровья Отто Стойка.

Детали

С наступлением холодов или во время резкой оттепели многие люди жалуются на головную боль, ломоту в суставах и скачки давления. Часто это объясняют магнитными бурями или изменением атмосферного давления. Однако медицина подходит к вопросу значительно сдержаннее.

Четкой закономерности нет. Нельзя сказать, что если давление снижается, то будет один симптом, а если повышается, то другой. Некоторые люди более чувствительны к изменению атмосферного давления, а некоторые менее. Чаще всего реагирует голова, могут болеть суставы. Но это более мягкое влияние, чем, например, перепады давления в самолете, и оно не так очевидно - объясняет он.

По словам врача, влияние погоды на самочувствие человека скорее фоновый фактор, чем первопричина проблем, и если человек здоров, он обычно не должен ощущать существенных изменений.

Организм приспособлен быть в равновесии. Артериальное давление повышается часто как компенсаторный механизм, чтобы доставить кровь к мозгу. Если сосуды поражены атеросклерозом или сердце работает слабее, тогда сигналы в организме усиливаются, чтобы поднять давление. Но это уже вопрос сердечно-сосудистой системы, а не погоды - подчеркивает врач.

Однако, влияние погоды на организм человека нельзя рассматривать отдельно от общего состояния здоровья, подчеркивает Отто Стойка. Например, возраст, образ жизни, наличие хронических заболеваний имеют значительно больший вес.

С возрастом чаще возникают проблемы с сердцем и сосудами. Сосуды становятся менее эластичными, может развиваться гипертрофия сердечной мышцы. У кого-то больше, у кого-то меньше, и это зависит от образа жизни. Поэтому одно и то же изменение погоды для разных людей будет иметь разный эффект - говорит врач.

Отдельно, эксперт по общественному здоровью обращает внимание на поведенческие факторы риска. Именно они определяют, насколько человек будет чувствителен к внешним изменениям.

Основные факторы риска - это курение, злоупотребление алкоголем, нездоровое питание и малоподвижный образ жизни. От них развиваются артериальная гипертензия и диабет, а это хронические заболевания номер один в мире. А уже они приводят к инсультам и инфарктам. И вот на этом фоне люди могут сильнее ощущать изменение погоды - объясняет врач.

Часто люди также говорят о влиянии погоды на настроение. В частности, уменьшение солнечного света, короткие дни и холод действительно могут сказываться на эмоциональном состоянии. Но и здесь важную роль играет индивидуальная чувствительность.

Солнце влияет, в частности, через выработку витамина D. С возрастом кожа хуже синтезирует его, и это может сказываться на общем состоянии. Но опять же, это один из факторов. Гораздо важнее - полноценный сон, физическая активность и общий баланс организма - добавляет врач.

А могут ли из-за смены сезонов обостряться хронические болезни? Врач говорит, что это возможно, но не напрямую. Скорее речь идет о сочетании нескольких факторов.

Может обостряться гипертоническая болезнь, могут реагировать суставы или места старых травм. Но это не значит, что нужно лечиться от погоды. Врачи не дают рекомендаций вроде: сегодня минус 20 - принимайте такие таблетки. Мы лечим конкретные состояния, а не атмосферное давление - отмечает специалист.

Так что делать, чтобы легче переносить сезонные изменения? Рецепт, по словам врача, остается классическим. И он значительно проще, чем поиск универсальной таблетки.

Нужно знать свое артериальное давление и контролировать его. Регулярные физические нагрузки укрепляют сердечно-сосудистую систему, потому что сосуды становятся эластичнее, сердце выносливее. Важен полноценный сон, отказ от курения, умеренность в алкоголе и рациональное питание. Все это в комплексе уменьшает чувствительность к внешним факторам, а также, делает жизнь качественнее - подытоживает врач.

В результате получается простая формула: чем здоровее организм, тем меньше он реагирует на колебания температуры или давления. Погода же, действительно оказывает влияние, но преимущественно на тех, чей организм уже ослаблен. А значит, лучшей профилактикой сезонных "качелей" остается системная забота о себе в любом возрасте.

