Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться

Антидепрессанты в Украине до сих пор окружены страхами и предубеждениями, в то же время спрос на эти препараты за последний год стремительно вырос. Подробнее о том, что такое антидепрессанты, как они влияют на человека и какие убеждения об этих препаратах на самом деле являются мифами, рассказал журналистке УНН врач-психиатр Евгений Скрипник.

Антидепрессанты часто ассоциируют исключительно с депрессией, однако на самом деле сфера их применения значительно шире. Сегодня эти препараты входят в международные протоколы лечения тревожных расстройств, ПТСР, ОКР, нарушений сна и психосоматических состояний, говорит врач. Именно поэтому психиатры назначают их значительно чаще, чем раньше.

Антидепрессанты – это препараты не только для лечения депрессии. Они используются при тревожных расстройствах, обсессивно-компульсивном расстройстве, посттравматическом стрессовом расстройстве, нарушениях сна, а также при психосоматических состояниях: синдроме раздраженного кишечника, гиперактивном мочевом пузыре, ощущении "кома в горле". - объясняет врач-психиатр.

История антидепрессантов, как и многих лекарств, началась случайно. Первые препараты создавались вовсе не для психиатрии, а с другой медицинской целью. Впоследствии врачи заметили неожиданный эффект и начали развивать новое направление лечения.

Первые антидепрессанты появились еще в 60-х годах, когда препарат для лечения туберкулеза внезапно показал улучшение настроения у пациентов. Так начали разрабатывать антидепрессанты. Первым был имипрамин, а впоследствии амитриптилин, который до сих пор считается "золотым стандартом" из-за своего сильного действия - объясняет Евгений Скрипник.

Несмотря на эффективность, старые трициклические антидепрессанты имели серьезные побочные эффекты. Именно они и сформировали миф об "овощном состоянии" после приема таких препаратов. Современная психиатрия от этого подхода давно отошла.

Амитриптилин очень эффективен, но имеет много побочных действий, например, сонливость, головокружение, сердцебиение, запоры. Именно с него пошел миф, что антидепрессанты делают человека "овощем". Современные препараты, такие как сертралин, эсциталопрам, флуоксетин таких эффектов не имеют - подчеркивает врач.

Еще один распространенный страх – якобы антидепрессанты вызывают зависимость. По словам психиатра, это утверждение не имеет ничего общего с реальностью и не подтверждается никакими исследованиями.

Антидепрессанты не вызывают зависимости. Ни старые, ни современные. У них нет эйфории, нет тяги. Есть только синдром отмены, как у многих других лекарств. Если препарат отменять постепенно, то проблем не будет - объясняет Евгений Скрипник.

Зато настоящую зависимость могут вызвать популярные "сердечные капли", которые многие украинцы считают безопасными, говорит Евгений Скрипник. Именно они, а не антидепрессанты, представляют реальную угрозу.

Корвалол, Барбовал, Валокордин содержат фенобарбитал – барбитурат, который вызывает зависимость. Во многих странах эти препараты запрещены или строго контролируются, а у нас люди боятся антидепрессантов, однако спокойно пьют барбитураты - отмечает психиатр.

Также интересно и то, что антидепрессанты не "поднимают настроение" мгновенно и не работают как стимуляторы, ведь их действие на самом деле связано со сложными процессами в головном мозге, поэтому эффект требует времени.

Антидепрессанты не делают человека счастливым сразу. Они стабилизируют обмен нейромедиаторов, то есть серотонина, норадреналина, дофамина. Через каскад процессов уменьшается тревога и постепенно улучшается состояние. Первый эффект только через 2-6 недель - объясняет врач.

В начале лечения состояние может даже ухудшаться, и это нормально, объясняет Евгений Скрипник. Однако именно на этом этапе некоторые пациенты совершают ошибку и прекращают терапию.

Первые недели могут быть тошнота, бессонница, повышенная тревога, головная боль. Это нормальные побочные реакции, которые впоследствии проходят. Проблема в том, что иногда пациенты бросают препарат через день-два из-за этих побочных эффектов, а потом говорят, что антидепрессанты не работают - говорит психиатр.

Антидепрессанты назначаются по четким показаниям. При легкой депрессии возможно лечение только психотерапией, однако в более сложных случаях без медикаментов не обойтись, объясняет психиатр.

При средней и тяжелой депрессии антидепрессанты необходимы. Это не вопрос "хочу или не хочу", а вопрос лечения заболевания - подчеркивает Евгений Скрипник.

Кстати, спрос на антидепрессанты в Украине увеличился на 72% за период 2023-2025 годов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Liki24, передает Forbes. Такой рост продаж психиатр объясняет изменением подхода к лечению психических расстройств в Украине и мире.

Люди наконец-то начали лечить тревожные расстройства не валерианой и ноотропами, а препаратами, которые входят в международные протоколы. Антидепрессантов стали покупать больше, а ноотропов наоборот - меньше. Это хороший знак - объяснил психиатр.

Кроме того, среди самых распространенных мифов есть и убеждение, что антидепрессанты придется принимать всю жизнь, если начать лечение, однако на самом деле это не так, говорит врач. В то же время лечение действительно должно быть достаточно длительным.

После улучшения антидепрессанты нужно принимать еще около года. Если бросить раньше, то симптомы вернутся. Это не означает, что человек "подсел", это означает, что лечение прервали слишком рано - утверждает врач.

Еще один миф, что эти препараты нужны только "слабым" или тем, кто "не справился сам". Такой подход врачи считают особенно вредным.

Психические расстройства – это не о слабости. Это о биохимии мозга, генетике и внешних стрессах, а антидепрессанты такие же лекарства, как инсулин при диабете или препараты от гипертонии - подчеркивает Евгений Скрипник.

Итак, антидепрессанты не являются "волшебной пилюлей" и не заменяют работу над собой. Но во многих случаях они становятся необходимым этапом лечения, без которого психотерапия и изменения образа жизни просто не работают. Сегодня рост использования антидепрессантов - это не тревожный сигнал, а признак того, что общество постепенно отказывается от стигмы и самолечения. Люди все реже пытаются "перетерпеть" или глушить симптомы сомнительными успокоительными и все чаще обращаются к специалистам.

ВНИМАНИЕ! Материал носит исключительно ознакомительный характер. Если вас беспокоят проблемы со здоровьем – обратитесь к врачу.

