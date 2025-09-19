Эксперты утверждают, что кетамин может быть использован для лечения депрессии

Британский Королевский колледж психиатров (RCPsych) одобрил препараты на основе кетамина для лечения депрессии в клинических условиях, одновременно призывая к более активным исследованиям других психоделических препаратов, пишет УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

Эксперты считают разработку новых методов лечения психического здоровья "жизненно важной", но предостерегли от заявлений о психоделиках, которые "опережают факты", подчеркнув, что "хайп" не должен быть "приоритетнее надлежащей клинической практики".

В новом заявлении RCPsych изложил свою позицию относительно психоделиков и родственных им веществ для медицинского применения, включая фармакологические версии галлюциногенов, кетамина и метилендиоксиметамфетамина (МДМА).

Колледж подчеркнул, что кетамин является "наиболее изученным средством для быстрого облегчения симптомов депрессии, эффективность которого доказана, в том числе во время крупных рандомизированных контролируемых исследований".

Тысячи пациентов приняли участие в исследованиях, посвященных влиянию кетамина на депрессию.

Кроме того, в текущих и завершенных исследованиях изучается его влияние на людей с обсессивно-компульсивным расстройством, посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и злоупотреблением алкоголем или кокаином.

Препарат, полученный из кетамина, - назальный спрей, известный как эскетамин, - лицензирован в Великобритании для лечения терапевтически резистентной депрессии.

RCPsych заявила, что "рекомендует использовать кетамин в специализированных учреждениях под надлежащим контролем и долгосрочным наблюдением".

Однако, в заявлении добавлено, что, хотя ранние клинические исследования других психоделиков были "обнадеживающими", существует "опасение относительно трудностей проведения адекватно слепых исследований, а также относительно побочных эффектов и сохранения наблюдаемого терапевтического эффекта со временем".

"Эти факторы в сочетании с вопросами валидности среди клинических групп означают, что текущая доказательная база ограничена, и не рекомендуется использовать их в повседневной клинической практике за пределами лицензированных учреждений", - заявили в колледже.

Профессор Оливер Хаус, председатель комитета по психофармакологии британского Королевского колледжа психиатрии (RCPsych), сказал: "Новые методы лечения психических заболеваний и расстройств разрабатываются очень редко… жизненно важно, чтобы эта тенденция изменилась".

"За последние 10 лет мы проделали определенную работу: в среднем для наших пациентов лицензируется и становится доступным лишь один новый метод лечения психических расстройств, тогда как в неврологии таких методов в четыре раза больше, а в онкологии - более чем в десять раз. Таким образом, здесь существует реальный пробел", - указал он.

Психолог объяснил разницу между панической атакой и острой реакцией на стресс