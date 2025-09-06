$41.350.00
Психолог объяснил разницу между панической атакой и острой реакцией на стресс

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Психолог Алексей Удовенко рассказал о разнице между панической атакой и острой реакцией на стресс. Паническая атака является «реакцией на реакцию» – страхом собственного состояния, тогда как острая реакция на стресс возникает в ответ на внешние раздражители.

Психолог объяснил разницу между панической атакой и острой реакцией на стресс

Острая реакция на стресс возникает в ответ на внешние раздражители и длится до тех пор, пока существует источник, тогда как паническая атака является "реакцией на реакцию" - страхом собственного состояния. Панические приступы обычно имеют психологическую основу и могут повторяться даже без очевидного раздражителя, тогда как стрессовая реакция завершается после исчезновения причины. Об этом рассказал психолог Алексей Удовенко в подкасте с Юлией Зорий, передает УНН.

Детали

Острая реакция на стресс возникает только при наличии стрессового раздражителя, говорит психолог. Это естественный ответ организма на неспецифические обстоятельства в жизни - например, чувство голода может заставить человека пойти искать еду, объясняет он.

Дальше все зависит от того, как организм реагирует на возникшую ситуацию. Во время стресса, например, взрыва, тело мобилизуется: выделяется адреналин, активируется гипофизарная ось, запускается каскад процессов в мозге, готовящих организм к действию. Острую реакцию вызывает сложность ситуации - когда человек не знает, как с ней справиться. В таких случаях могут проявиться шок, паника, ступор или истерика - четыре основные реакции на острый стресс.

В отличие от этого, паническая атака является "реакцией на реакцию" - страхом собственного состояния, который возникает уже внутри человека, а не непосредственно из-за внешних обстоятельств.

То есть, если мы заходим в этот круг, когда начинаем раздражать свой организм, думать о том, что я сейчас полностью избавлюсь от этого состояния. И это есть панический приступ. Это страх смерти от состояния своего организма. Реакция на реакцию

- объяснил психолог.

Для человека, переживающего паническую атаку, ощущение приступа часто кажется длительным и непрерывным, хотя на самом деле все очень индивидуально. В среднем реакция на стресс длится столько, сколько присутствует раздражитель, источник стресса.

Острая стрессовая реакция обычно проходит через короткое время после окончания стрессовой ситуации - например, человек может находиться в состоянии шока около 20 минут после события. Продолжительность реакции может увеличиваться в случае наличия коморбидных состояний - одновременного сочетания нескольких психических или психологических расстройств, объясняет Удовенко.

Коморбидность - это сочетание нескольких психиатрических или психологических состояний одновременно. Например, если коморбидно к этому у человека и без того было тревожное расстройство, эта реакция может быть дольше. Несколько часов, например, такое я тоже слышал. Это одна история. А вот панические приступы, они не обязательно зависят от специфического раздражителя в моменте. Они чаще имеют психологическую основу

- рассказывает психолог.

Панические приступы преимущественно возникают из-за мыслей, которые человек сам крутит у себя в голове, и реже - зависят от внешних факторов, говорит специалист. К этому явлению можно добавить так называемое тревожное настроение - состояние, которое в Европе часто называют panic with etting. Оно близко по природе к реакции на стресс и проявляется во внутреннем ощущении напряжения, ожидания опасности и психологического дискомфорта.

Это когда мы начинаем строить сценарии катастрофы у себя в голове. И таким образом, опять же, мы заходим в петлю: все будет плохо, у нас повышается давление, вся эта реакция снова, и мы снова заходим в круг, но тревожный приступ не сопровождается страхом смерти

- продолжает специалист.

Во время панического приступа люди сосредоточены на собственных ощущениях и реакциях, тогда как реакция на стресс возникает из-за внешних раздражителей и часто сопровождается преувеличенным, катастрофизированным восприятием последствий.

Важно отметить, что реакция на стресс сама по себе не является чем-то плохим. В принципе, чрезмерное возбуждение может ее вызвать у любого человека. В то время, как панические приступы - это что-то, что чаще формируется в течение долгого времени, на базе сильной тревожности, постоянной невозможности повлиять на ситуацию, невозможности справиться со своими чувствами и эмоциями. То есть панический приступ - это больше о накопленном что-то раньше, что потом в результате может уже дать последствия

- подытожил психолог.

Панический приступ обычно длится несколько минут, если он имеет психологическую основу и нет дополнительных осложнений, говорит специалист. В некоторых случаях более интенсивные приступы могут длиться до 10 минут.

О паническом расстройстве мы говорим, когда такая реакция происходит ежедневно, постоянно, в течение нескольких месяцев. Тогда это уже расстройство, это отдельная история. Панические приступы могут случиться со всеми

- подчеркнул Удовенко.

Алена Уткина

ОбществоЗдоровьеЛайфхаки