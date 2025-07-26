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"Заклятые друзья" могут ускорять темпы старения – исследование

Киев • УНН

 • 1328 просмотра

Исследование показало, что люди, которые создают проблемы, могут ускорять биологическое старение, добавляя 2,5 месяца к биологическому возрасту. Это связано с влиянием негативных социальных связей на эпигенетические маркеры и хроническую воспалительную стрессовую реакцию.

"Заклятые друзья" могут ускорять темпы старения – исследование

Присутствие в жизни человека, который вас беспокоит или создает проблемы, может добавить 2,5 месяца к вашему биологическому возрасту. Об этом УНН сообщает со ссылкой на News Scientist.

В статье отмечается, что в жизни многих из нас есть люди, которые приносят больше тревоги, чем радости. Но эти люди не просто тянут вниз, а еще также могут ускорять темпы нашего старения.

Психологам давно известно, что крепкие социальные связи определяют продолжительность нашей жизни. В одном из исследований предполагается, что социальная изоляция может иметь такое же сильное влияние на смертность, как ожирение или недостаток физических упражнений 

- пишет News Scientist.

Как пишет издание, очевидно, что качество отношений может иметь такое же значение, как и их количество. В 2012 году исследователи из Университета Юты обнаружили, что "заклятые друзья" – амбивалентные отношения, которые то горячие, то холодные – видимо, ускоряют укорачивание наших теломер, защитных колпачков на концах хромосом. Это происходит естественно с возрастом и связано с такими заболеваниями, как сердечно-сосудистые заболевания.

Теперь Бюнгкю Ли из Нью-Йоркского университета и его коллеги обратились к более точному измерению старения, анализируя влияние негативных социальных связей на крошечные химические изменения в ДНК, которые называются метками метилирования. Это пример эпигенетики, то есть того, как ваше поведение и среда могут вызывать изменения, влияющие на работу ваших генов.

"С возрастом характер этих меток меняется предсказуемым образом", — говорит Ли.

Команда попросила 2232 человека предоставить образцы слюны для эпигенетического тестирования и описать свои отношения с ключевыми членами своей социальной сети, отвечая на такие вопросы, как: "Как часто X досаждал вам, создавал проблемы или усложнял жизнь?" В ответ они отвечали "никогда", "редко", "изредка" или "часто".

Любого, кто вызывал такие проблемы время от времени или часто, называли "проблемным" – и это было на удивление распространенным явлением.

"Более половины взрослых сообщают, что среди их ближайших контактов есть по крайней мере один проблемный человек", – рассказал Ли.

Также очевидно, что качество отношений может иметь значение, поскольку эти люди, видимо, имели значительное влияние на эпигенетические маркеры людей, причем каждый нарушитель был связан с ускоренным биологическим старением примерно на 0,5 процента, делая их биологический возраст в среднем на 2,5 месяца старше, чем можно было бы ожидать для их хронологии.

Негативные социальные связи могут спровоцировать хроническую воспалительную стрессовую реакцию, и команда Ли наблюдает более высокие уровни этих маркеров у людей с такими отношениями, что может ухудшить иммунную систему.

"Биологическое влияние высокой доли "нарушителей" в социальной сети человека по своей величине сравнимо с разницей между людьми, которые никогда не курили и постоянно курили", — говорит Ли.

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Эффект наиболее выражен среди тех, кто при этом предлагал человеку хоть какую-то социальную поддержку.

"Тот же человек, который утешает вас сегодня, завтра может начать критиковать, нанося больше физиологического вреда, чем отношения, которые вы могли бы просто классифицировать как плохие и потенциально избегающие", — говорит Ли.

Алекс Хаслам из Университета Квинсленда в Австралии говорит, что статья "безусловно согласуется с другими работами, которые исследовали эти вопросы, и указывает на важность социальных отношений для здоровья".

Он также утверждает, что общее ощущение принадлежности к группе может иметь большее влияние на старение, чем влияние нескольких отдельных лиц. "Например, если я являюсь членом книжного клуба или хора, на мое здоровье будет влиять моя идентификация с группой в целом, а не то, насколько хорошо я лажу с ее отдельными членами", – говорит он.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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