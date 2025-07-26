"Заклятые друзья" могут ускорять темпы старения – исследование
Киев • УНН
Исследование показало, что люди, которые создают проблемы, могут ускорять биологическое старение, добавляя 2,5 месяца к биологическому возрасту. Это связано с влиянием негативных социальных связей на эпигенетические маркеры и хроническую воспалительную стрессовую реакцию.
Присутствие в жизни человека, который вас беспокоит или создает проблемы, может добавить 2,5 месяца к вашему биологическому возрасту. Об этом УНН сообщает со ссылкой на News Scientist.
В статье отмечается, что в жизни многих из нас есть люди, которые приносят больше тревоги, чем радости. Но эти люди не просто тянут вниз, а еще также могут ускорять темпы нашего старения.
Психологам давно известно, что крепкие социальные связи определяют продолжительность нашей жизни. В одном из исследований предполагается, что социальная изоляция может иметь такое же сильное влияние на смертность, как ожирение или недостаток физических упражнений
Как пишет издание, очевидно, что качество отношений может иметь такое же значение, как и их количество. В 2012 году исследователи из Университета Юты обнаружили, что "заклятые друзья" – амбивалентные отношения, которые то горячие, то холодные – видимо, ускоряют укорачивание наших теломер, защитных колпачков на концах хромосом. Это происходит естественно с возрастом и связано с такими заболеваниями, как сердечно-сосудистые заболевания.
Теперь Бюнгкю Ли из Нью-Йоркского университета и его коллеги обратились к более точному измерению старения, анализируя влияние негативных социальных связей на крошечные химические изменения в ДНК, которые называются метками метилирования. Это пример эпигенетики, то есть того, как ваше поведение и среда могут вызывать изменения, влияющие на работу ваших генов.
"С возрастом характер этих меток меняется предсказуемым образом", — говорит Ли.
Команда попросила 2232 человека предоставить образцы слюны для эпигенетического тестирования и описать свои отношения с ключевыми членами своей социальной сети, отвечая на такие вопросы, как: "Как часто X досаждал вам, создавал проблемы или усложнял жизнь?" В ответ они отвечали "никогда", "редко", "изредка" или "часто".
Любого, кто вызывал такие проблемы время от времени или часто, называли "проблемным" – и это было на удивление распространенным явлением.
"Более половины взрослых сообщают, что среди их ближайших контактов есть по крайней мере один проблемный человек", – рассказал Ли.
Также очевидно, что качество отношений может иметь значение, поскольку эти люди, видимо, имели значительное влияние на эпигенетические маркеры людей, причем каждый нарушитель был связан с ускоренным биологическим старением примерно на 0,5 процента, делая их биологический возраст в среднем на 2,5 месяца старше, чем можно было бы ожидать для их хронологии.
Негативные социальные связи могут спровоцировать хроническую воспалительную стрессовую реакцию, и команда Ли наблюдает более высокие уровни этих маркеров у людей с такими отношениями, что может ухудшить иммунную систему.
"Биологическое влияние высокой доли "нарушителей" в социальной сети человека по своей величине сравнимо с разницей между людьми, которые никогда не курили и постоянно курили", — говорит Ли.
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Эффект наиболее выражен среди тех, кто при этом предлагал человеку хоть какую-то социальную поддержку.
"Тот же человек, который утешает вас сегодня, завтра может начать критиковать, нанося больше физиологического вреда, чем отношения, которые вы могли бы просто классифицировать как плохие и потенциально избегающие", — говорит Ли.
Алекс Хаслам из Университета Квинсленда в Австралии говорит, что статья "безусловно согласуется с другими работами, которые исследовали эти вопросы, и указывает на важность социальных отношений для здоровья".
Он также утверждает, что общее ощущение принадлежности к группе может иметь большее влияние на старение, чем влияние нескольких отдельных лиц. "Например, если я являюсь членом книжного клуба или хора, на мое здоровье будет влиять моя идентификация с группой в целом, а не то, насколько хорошо я лажу с ее отдельными членами", – говорит он.
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