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"Закляті друзі" можуть пришвидшувати темпи старіння – дослідження

Київ • УНН

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Дослідження виявило, що люди, які створюють проблеми, можуть прискорювати біологічне старіння, додаючи 2,5 місяці до біологічного віку. Це пов'язано з впливом негативних соціальних зв'язків на епігенетичні маркери та хронічну запальну стресову реакцію.

"Закляті друзі" можуть пришвидшувати темпи старіння – дослідження

Наявність у житті людини, яка вас турбує або створює проблеми, може додати 2,5 місяці до вашого біологічного віку. Про це УНН повідомляє з посиланням на News Cientist.

У статті зазначається, що у житті багатьох із нас є люди, які приносять більше тривоги, ніж радості. Але ці люди не просто тягнуть вниз, а ще також, можуть пришвидшувати темпи нашого старіння.

Психологам давно відомо, що міцні соціальні зв'язки визначають тривалість нашого життя. В одному з досліджень передбачається, що соціальна ізоляція може мати такий самий сильний вплив на смертність, як ожиріння або нестача фізичних вправ 

- пише News Cientist.

Як пише видання, очевидно, що якість відносин може мати таке ж  значення, як і їх кількість. У 2012 році дослідники з Університету Юти виявили, що "закляті друзі" – амбівалентні стосунки, які то гарячі, то холодні – мабуть, прискорюють вкорочування наших теломерів, захисних ковпачків на кінцях хромосом. Це відбувається природно з віком і пов'язано з такими захворюваннями, як серцево-судинні захворювання.

Тепер Бюнгкю Лі з Нью-Йоркського університету та його колеги звернулися до точнішого вимірювання старіння, аналізуючи вплив негативних соціальних зв'язків на крихітні хімічні зміни в ДНК, які називаються мітками метилювання. Це приклад епігенетики, тобто того, як ваша поведінка та середовище можуть спричиняти зміни, що впливають на роботу ваших генів.

"З віком характер цих міток змінюється передбачуваним чином", — каже Лі.

Команда попросила 2232 осіб надати зразки слини для епігенетичного тестування та описати свої стосунки з ключовими членами своєї соціальної мережі, відповідаючи на такі запитання, як: "Як часто X докучав вам, створював проблеми чи ускладнював життя?" У відповідь вони відповідали "ніколи", "рідко", "зрідка" або "часто".

Будь-кого, хто спричиняв такі проблеми час від часу або часто, називали "проблемним" – і це було напрочуд поширеним явищем.

"Понад половина дорослих повідомляють, що серед їхніх найближчих контактів є принаймні одна проблемна людина", – розповів Лі.

Також очевидно, що якість відносин може мати значення, оскільки ці люди, мабуть, мали значний вплив на епігенетичні маркери людей, причому кожен порушник був пов'язаний з прискореним біологічним старінням приблизно на 0,5 відсотка, роблячи їхній біологічний вік у середньому на 2,5 місяці старшим, ніж можна було б очікувати для їх хронології.

Негативні соціальні зв'язки можуть спровокувати хронічну запальну стресову реакцію, і команда Лі спостерігає вищі рівні цих маркерів у людей з такими стосунками, що може погіршити імунну систему.

"Біологічний вплив високої частки "порушників" у соціальній мережі людини за своєю величиною можна порівняти з різницею між людьми, які ніколи не курили і постійно курили", — говорить Лі.

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Ефект найбільш виражений серед тих, хто при цьому пропонував людині хоч якусь соціальну підтримку.

 "Та ж людина, яка втішає вас сьогодні, завтра може почати критикувати, завдаючи більше фізіологічної шкоди, ніж стосунки, які ви могли б просто класифікувати як погані та потенційно уникаючі", — каже Лі.

Алекс Хаслам з Університету Квінсленда в Австралії каже, що стаття "безумовно узгоджується з іншими роботами, які досліджували ці питання, і вказує на важливість соціальних відносин для здоров'я".

Він також стверджує, що загальне відчуття приналежності до групи може мати більший вплив на старіння, ніж вплив кількох окремих осіб. "Наприклад, якщо я є членом книжкового клубу чи хору, на моє здоров’я впливатиме моя ідентифікація з групою в цілому, а не те, наскільки добре я ладнаю з її окремими членами", – каже він.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоЗдоров'я
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