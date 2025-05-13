Музика впливає на ритми мозку людини - дослідження
Київ • УНН
Дослідження показало, що мозок людини резонує з музикою, покращуючи когнітивні функції. Природні коливання мозку синхронізуються з ритмом та висотою звуку.
Музика покращує когнітивні функції мозку людини. Такого висновку дійшли автори дослідження, опублікованого у виданні Nature Reviews Neuroscience, повідомляє УНН із посиланням на Science Alert.
Деталі
Зазначається, що наше тіло фізично резонує з музикою, оскільки природні коливання нашого мозку синхронізуються з такими структурами, як ритм і висота звуку.
Музику часто вважають "універсальною мовою" – люди в різних культурах вигадують однакові рухи, а маленькі діти інстинктивно підстрибують у такт
Відповідно до теорії нейронного резонансу (NRT), музика тішить нас, тому що вона синхронізується з резонансними моделями мозку.
Ця теорія припускає, що музика є потужною не лише тому, що ми її чуємо, а тому, що нею стають наші мозок і тіло
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Видання вказує, що нейрони в корі головного мозку коливаються на частотах, які резонують з ритмом музики.
Інші аспекти, охоплені NRT, включають "грув", який, по суті, є бажанням рухати своїм тілом під музику. Коли ритм не слідує за передбачуваним пульсом, ... мозок має заповнити прогалини, що команда називає нелінійним резонансом
Автори дослідження переконані, що NRT може "пролити світло на взаємозв’язок мозку й тіла, здатність музики передавати афекти та емоції, роль музики в міжособистісних стосунках і застосування музики для здоров’я мозку".
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