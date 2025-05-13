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Музика впливає на ритми мозку людини - дослідження

Київ • УНН

 • 926 перегляди

Дослідження показало, що мозок людини резонує з музикою, покращуючи когнітивні функції. Природні коливання мозку синхронізуються з ритмом та висотою звуку.

Музика впливає на ритми мозку людини - дослідження

Музика покращує когнітивні функції мозку людини. Такого висновку дійшли автори дослідження, опублікованого у виданні Nature Reviews Neuroscience, повідомляє УНН із посиланням на Science Alert.

Деталі

Зазначається, що наше тіло фізично резонує з музикою, оскільки природні коливання нашого мозку синхронізуються з такими структурами, як ритм і висота звуку.

Музику часто вважають "універсальною мовою" – люди в різних культурах вигадують однакові рухи, а маленькі діти інстинктивно підстрибують у такт

- ідеться у статті.

Відповідно до теорії нейронного резонансу (NRT), музика тішить нас, тому що вона синхронізується з резонансними моделями мозку.

Ця теорія припускає, що музика є потужною не лише тому, що ми її чуємо, а тому, що нею стають наші мозок і тіло

- каже Керолайн Палмер, нейробіолог з Університету Макгілла в Канаді.

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Видання вказує, що нейрони в корі головного мозку коливаються на частотах, які резонують з ритмом музики.

Інші аспекти, охоплені NRT, включають "грув", який, по суті, є бажанням рухати своїм тілом під музику. Коли ритм не слідує за передбачуваним пульсом, ... мозок має заповнити прогалини, що команда називає нелінійним резонансом

- йдеться у статті.

Автори дослідження переконані, що NRT може "пролити світло на взаємозв’язок мозку й тіла, здатність музики передавати афекти та емоції, роль музики в міжособистісних стосунках і застосування музики для здоров’я мозку".

Нагадаємо

Наукові дослідження підтверджують позитивний вплив медитації на фізичне та ментальне здоров'я. Серед переваг медитації - сприяння зниженню рівня стресу, покращення якості сну.

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