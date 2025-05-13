Музыка влияет на ритмы мозга человека - исследование

Музыка улучшает когнитивные функции мозга человека. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в издании Nature Reviews Neuroscience, сообщает УНН со ссылкой на Science Alert.

Отмечается, что наше тело физически резонирует с музыкой, поскольку естественные колебания нашего мозга синхронизируются с такими структурами, как ритм и высота звука.

Музыку часто считают "универсальным языком" – люди в разных культурах придумывают одинаковые движения, а маленькие дети инстинктивно подпрыгивают в такт

Согласно теории нейронного резонанса (NRT), музыка радует нас, потому что она синхронизируется с резонансными моделями мозга.

Эта теория предполагает, что музыка является мощной не только потому, что мы ее слышим, а потому, что ею становятся наши мозг и тело