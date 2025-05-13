Музыка влияет на ритмы мозга человека - исследование
Киев • УНН
Исследование показало, что мозг человека резонирует с музыкой, улучшая когнитивные функции. Естественные колебания мозга синхронизируются с ритмом и высотой звука.
Музыка улучшает когнитивные функции мозга человека. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в издании Nature Reviews Neuroscience, сообщает УНН со ссылкой на Science Alert.
Детали
Отмечается, что наше тело физически резонирует с музыкой, поскольку естественные колебания нашего мозга синхронизируются с такими структурами, как ритм и высота звука.
Музыку часто считают "универсальным языком" – люди в разных культурах придумывают одинаковые движения, а маленькие дети инстинктивно подпрыгивают в такт
Согласно теории нейронного резонанса (NRT), музыка радует нас, потому что она синхронизируется с резонансными моделями мозга.
Эта теория предполагает, что музыка является мощной не только потому, что мы ее слышим, а потому, что ею становятся наши мозг и тело
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Издание указывает, что нейроны в коре головного мозга колеблются на частотах, которые резонируют с ритмом музыки.
Другие аспекты, охваченные NRT, включают "грув", который, по сути, является желанием двигать своим телом под музыку. Когда ритм не следует за предполагаемым пульсом, ... мозг должен заполнить пробелы, что команда называет нелинейным резонансом
Авторы исследования убеждены, что NRT может "пролить свет на взаимосвязь мозга и тела, способность музыки передавать аффекты и эмоции, роль музыки в межличностных отношениях и применение музыки для здоровья мозга".
Напомним
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