Британский музыкант Норман Кук, выступающий под псевдонимом Fatboy Slim, признался, что потерял страсть к созданию музыки, пишет УНН со ссылкой на NME.

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Мои последние два сингла [«Bus Stop Please» и «Role Model»] только что вышли с концерта - отметил Норман Кук во время интервью на фестивале All Back To Minehead Butlin.

Они были созданы мной просто для того, чтобы играть на стороне. Дело в том, что вы не можете создавать музыку, если вы не увлечены ею, и она не будет двигать вами с того момента, как вы проснетесь утром. также добавил британский музыкант.

Fatboy Slim поделился, что он не чувствует себя так, как раньше. И даже несмотря на то, что он относит себя к ди-джеям, но сейчас он потерял страсть к созданию музыки.

Последним полноформатным альбомом Fatboy Slim был «Palookaville» 2004 года. В 2010 году он также выпустил саундтрек, который он написал вместе с Дэвидом Бирном для мюзикла Here Lies Love.

В течение пяти лет я пытался смириться с этим и говорил себе: «Ты должен это сделать». Но потом я подумал, - ну, всем нравится как я ди-джею, и мне это больше нравится, поэтому я буду этим заниматься - признался он.

«Я надеюсь, что однажды страсть вернется». Уже запланировано, что Fatboy Slim станет хедлайнером Kendal Calling и Latitude Festival в 2025 году.

Напомним,

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