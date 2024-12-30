Fatboy Slim зізнався, що втратив пристрасть до створення музики
Київ • УНН
Британський музикант Норман Кук (Fatboy Slim) зізнався, що втратив натхнення до створення нової музики. Артист планує зосередитися на діджеїнгу та сподівається, що пристрасть до написання треків колись повернеться.
Британський музикант Норман Кук, який виступає під псевдонімом Fatboy Slim, зізнався, що втратив пристрасть до створення музики, пише УНН з посиланням на NME.
Деталі
Мої останні два сингли ["Bus Stop Please" і "Role Model"] щойно вийшли з концерту
Вони були створені мною просто для того, щоб грати на стороні. Справа в тому, що ви не можете створювати музику, якщо ви не захоплені нею, і вона не буде рухати вами з того моменту, як ви прокинетеся вранці.
Fatboy Slim поділився, що він не відчуває себе так, як раніше. І навіть попри те, що він відносить себе до ді-джеїв, та наразі він втратив пристрасть до створення музики.
Останнім повноформатним альбомом Fatboy Slim був "Palookaville" 2004 року. У 2010 році він також випустив саундтрек, який він написав разом з Девідом Бірном для мюзиклу Here Lies Love.
Протягом п'яти років я намагався змиритися з цим і казав собі: "Ти повинен це зробити". Але потім я подумав, - ну, усім подобається як я ді-джеюю, і мені це більше подобається, тому я буду цим займатися
"Я сподіваюся, що одного разу пристрасть повернеться". Уже заплановано, що Fatboy Slim стане хедлайнером Kendal Calling і Latitude Festival у 2025 році.
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