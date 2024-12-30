Британський музикант Норман Кук, який виступає під псевдонімом Fatboy Slim, зізнався, що втратив пристрасть до створення музики, пише УНН з посиланням на NME.

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Мої останні два сингли ["Bus Stop Please" і "Role Model"] щойно вийшли з концерту ​​– зазначив Норман Кук під час інтервʼю на фестивалі All Back To Minehead Butlin.

Вони були створені мною просто для того, щоб грати на стороні. Справа в тому, що ви не можете створювати музику, якщо ви не захоплені нею, і вона не буде рухати вами з того моменту, як ви прокинетеся вранці. також додав британський музикант.

Fatboy Slim поділився, що він не відчуває себе так, як раніше. І навіть попри те, що він відносить себе до ді-джеїв, та наразі він втратив пристрасть до створення музики.

Останнім повноформатним альбомом Fatboy Slim був "Palookaville" 2004 року. У 2010 році він також випустив саундтрек, який він написав разом з Девідом Бірном для мюзиклу Here Lies Love.

Протягом п'яти років я намагався змиритися з цим і казав собі: "Ти повинен це зробити". Але потім я подумав, - ну, усім подобається як я ді-джеюю, і мені це більше подобається, тому я буду цим займатися - зізнався він.

"Я сподіваюся, що одного разу пристрасть повернеться". Уже заплановано, що Fatboy Slim стане хедлайнером Kendal Calling і Latitude Festival у 2025 році.

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