Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

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Live Nation Productions приступила к съемкам комедии «New Years Rev» о трех друзьях, которые отправляются в Лос-Анджелес ради выступления с Green Day. В фильме снимаются Мейсон Темз, Кайлар Коффман и звезды сериала «Офис».

Вдохновленный панк-рок группой Green Day комедийный фильм в разработке у кинокомпании Live Nation Productions, сообщает Variety, пишет УНН.

Детали

Фильм под названием "New Years Rev" - это история взросления трех друзей, которых играют Мейсон Темз, Кайлар Коффман и Райан Фауст, которые отправляются в Лос-Анджелес, ошибочно полагая, что их группа будет выступать на разогреве у Green Day в канун Нового года.

Согласно логлайну, "их поездка - это шумная и озорная поездка по стране, полная приключений, основанная на подвигах Green Day и годах жизни в гастрольном фургоне".

В фильме, написанном и срежиссированном Ли Кирком, также снимаются любимицы из "Офиса" (The Office) Дженна Фишер и Анджела Кинси, а также Игнасио Диас-Сильверио и Кин Руффало. Производство идет в Оклахоме.

"Вы будете ехать всю ночь без сна, а затем выступите перед 10 детьми в подвале дома друга в 50 милях к востоку от любого места, о котором вы когда-либо слышали, - сказал фронтмен Green Day Билли Джо Армстронг в своем заявлении. - Но вы сделаете это снова на следующий день и через день. Потому что вы делаете это со своими товарищами по группе, которые стали вашей семьей, и это не похоже ни на что, что вы когда-либо знали. Это электрично".

Дополнение

Green Day, рок-трио, стоящее за альтернативной классикой, такой как "Basket Case", "American Idiot" и "Good Riddance (Time of Your Life)", выпустило свой последний альбом "Saviors" в 2024 году. Калифорнийские рокеры намерены стать хедлайнерами фестиваля Coachella в апреле.

Live Nation Productions - это кино- и телеподразделение Live Nation Entertainment. В его музыкальные проекты входят удостоенный премии "Оскар" "A Star Is Born", "Moonage Daydream," "Love, Lizzo".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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