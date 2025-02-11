Green Day надихнув на новий комедійний фільм про пригоди молодих музикантів

Натхненний панк-рок гуртом Green Day комедійний фільм у розробці у кінокомпанії Live Nation Productions, повідомляє Variety, пише УНН.

Деталі

Фільм під назвою "New Years Rev" - це історія дорослішання трьох друзів, яких грають Мейсон Темз, Кайлар Коффман і Раян Фауст, які вирушають до Лос-Анджелеса, помилково вважаючи, що їхня група виступатиме на розігріві у Green Day напередодні Нового року.

Згідно з логлайном, "їхня поїздка - це галаслива та пустотлива поїздка по країні, повна пригод, заснована на подвигах Green Day та роках життя в гастрольному фургоні".

У фільмі, написаному та зрежисованому Лі Кірком, також знімаються улюблениці з "Офісу" (The Office) Дженна Фішер та Анджела Кінсі, а також Ігнасіо Діас-Сільверіо та Кін Руффало. Виробництво йде в Оклахомі.

"Ви їхатимете всю ніч без сну, а потім виступите перед 10 дітьми в підвалі будинку другу за 50 миль на схід від будь-якого місця, про яке ви коли-небудь чули, - сказав фронтмен Green Day Біллі Джо Армстронг у своїй заяві. - Але ви зробите це знову наступного дня і через день. Тому що ви робите це зі своїми товаришами по групі, які стали вашою родиною, і це не схоже ні на що, що ви коли-небудь знали. Це електрично".

Доповнення

Green Day, рок-тріо, що стоїть за альтернативною класикою, такою як "Basket Case", "American Idiot" та "Good Riddance (Time of Your Life)", випустило свій останній альбом "Saviors" у 2024 році. Каліфорнійські рокери мають намір стати хедлайнерами фестивалю Coachella у квітні.

Live Nation Productions – це кіно- та телепідрозділ Live Nation Entertainment. До його музичних проектів входять удостоєний премії "Оскар" "A Star Is Born", "Moonage Daydream," "Love, Lizzo".