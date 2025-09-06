Психолог пояснив різницю між панічною атакою та гострою реакцією на стрес

Гостра реакція на стрес виникає у відповідь на зовнішні подразники й триває доти, доки існує джерело, тоді як панічна атака є "реакцією на реакцію" - страхом власного стану. Панічні напади зазвичай мають психологічну основу й можуть повторюватися навіть без очевидного подразника, тоді як стресова реакція завершується після зникнення причини. Про це розповів психолог Олексій Удовенко, у подкасті із Юлією Зорій, передає УНН.

Деталі

Гостра реакція на стрес виникає лише за наявності стресового подразника, каже психолог. Це природна відповідь організму на неспецифічні обставини в житті - наприклад, відчуття голоду може змусити людину піти шукати їжу, пояснює він.

Далі все залежить від того, як організм реагує на ситуацію, що виникла. Під час стресу, наприклад, вибуху, тіло мобілізується: виділяється адреналін, активується гіпофізарна вісь, запускається каскад процесів у мозку, що готують організм до дії. Гостру реакцію викликає складність ситуації - коли людина не знає, як з нею впоратися. У таких випадках можуть проявитися шок, паніка, ступор або істерика - чотири основні реакції на гострий стрес.

На відміну від цього, панічна атака є "реакцією на реакцію" - страхом власного стану, який виникає вже всередині людини, а не безпосередньо через зовнішні обставини.

Тобто, якщо ми заходимо в це коло, коли починаємо дратувати свій організм, думати про те, що я зараз повністю позбавлюсь від цього стану. І оце є панічним нападом. Це страх смерті від стану свого організму. Реакція на реакцію - пояснив психолог.

Для людини, яка переживає панічну атаку, відчуття нападу часто здається тривалим і безперервним, хоча насправді все дуже індивідуально. У середньому реакція на стрес триває стільки, скільки присутній дратівник, джерело стресу.

Гостра стресова реакція зазвичай проходить через короткий час після закінчення стресової ситуації - наприклад, людина може перебувати в стані шоку близько 20 хвилин після події. Тривалість реакції може збільшуватися у разі наявності коморбідних станів - одночасного поєднання кількох психічних чи психологічних розладів, пояснює Удовенко.

Коморбідність - це поєднання кількох психіатричних чи психологічних станів одночасно. Наприклад, якщо коморбідно до цього у людини і без того був тривожний розлад, ця реакція може бути довшою. Кілька годин, наприклад, таке я теж чув. Це одна історія. А от панічні напади, вони не обов'язково залежать від специфічного подразника в моменті. Вони частіше мають психологічну основу - розповідає психолог.

Панічні напади переважно виникають через думки, які людина сама крутить у себе в голові, і рідше - залежать від зовнішніх факторів, каже фахівець. До цього явища можна додати так званий тривожний настрій - стан, який у Європі часто називають panic with etting. Він близький за природою до реакції на стрес і проявляється у внутрішньому відчутті напруги, очікування небезпеки та психологічного дискомфорту.

Це коли ми починаємо будувати сценарії катастрофи в себе в голові. І в такий спосіб, знову ж таки, ми заходимо в петлю: все буде погано, в нас підвищується тиск, вся ця реакція знову, і ми знову заходимо в коло, але тривожний напад не супроводжується страхом смерті - продовжує фахівець.

Під час панічного нападу люди зосереджені на власних відчуттях і реакціях, тоді як реакція на стрес виникає через зовнішні подразники і часто супроводжується перебільшеним, катастрофізованим сприйняттям наслідків.

Важливо відмітити, що реакція на стрес сама по собі не є чимось поганим. В принципі, надмірне збудження може її викликати в будь-якої людини. В той час, як панічні напади - це щось, що частіше формується в продовж довгого часу, на базі тривожності сильної, постійного неможливості вплинути на ситуацію, неможливості впоратись зі своїми почуттями та емоціями. Тобто панічний напад - це більше про накопичене щось раніше, що потім в результаті може вже дати наслідки - підсумував психолог.

Панічний напад зазвичай триває кілька хвилин, якщо він має психологічну основу і немає додаткових ускладнень, каже фахівець. У деяких випадках більш інтенсивні напади можуть тривати до 10 хвилин.

Про панічний розлад ми говоримо, коли така реакція відбувається щоденно, постійно, впродовж кількох місяців. Тоді це вже розлад, це окрема історія. Панічні напади можуть трапитися з усіма - наголосив Удовенко.

