Експерти стверджують, що кетамін може бути використаний для лікування депресії

$41.190.02
48.770.12
ukenru
18 вересня, 19:49 • 20870 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 42647 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 30843 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 41293 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 55127 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 27034 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 22625 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 38886 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 16874 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 57159 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1.9м/с
78%
754мм
Популярнi новини
Китай міг би прискорити завершення війни в Україні, якби Європа діяла - Трамп18 вересня, 20:07 • 3822 перегляди
Лінія безпеки Польщі проходить по лінії фронту між Україною та рф - міністр оборони Косіняк-Камиш18 вересня, 20:47 • 2710 перегляди
Київ під атакою ворожих дронів: у столиці гучні вибухи18 вересня, 22:29 • 6094 перегляди
Уламки ворожого БпЛА впали у кількох районах Києва, пошкоджено тролейбусну мережу18 вересня, 23:21 • 25721 перегляди
"Лицемірна істота": Яніна Соколова відреагувала на заяву Харчишина про розрив стосунків00:25 • 16185 перегляди
Публікації
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 32597 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 55127 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 38567 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 38886 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 57159 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Кароль Навроцький
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 11066 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 30868 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 29897 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 29823 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 28091 перегляди
Актуальне
FGM-148 Javelin
Fox News
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Експерти стверджують, що кетамін може бути використаний для лікування депресії

Київ • УНН

 • 258 перегляди

Британський Королівський коледж психіатрів схвалив кетамін для лікування депресії в клінічних умовах, наголошуючи на його доведеній ефективності та закликаючи до подальших досліджень інших психоделічних препаратів. Коледж рекомендує використовувати кетамін у спеціалізованих установах під належним контролем.

Експерти стверджують, що кетамін може бути використаний для лікування депресії

Британський Королівський коледж психіатрів (RCPsych) схвалив препарати на основі кетаміну для лікування депресії у клінічних умовах, одночасно закликаючи до більш активних досліджень інших психоделічних препаратів, пише УНН з посиланням на The Independent.

Деталі

Експерти вважають розробку нових методів лікування психічного здоров'я "життєво важливою", але застерегли від заяв про психоделіки, які "випереджають факти", наголосивши, що "хайп" не повинен бути "пріоритетнішим за належну клінічну практику".

У новій заяві RCPsych виклав свою позицію щодо психоделиків та споріднених їм речовин для медичного застосування, включаючи фармакологічні версії галюциногенів, кетаміну та метилендіоксиметамфетаміну (МДМА).

Коледж наголосив, що кетамін є "найбільш вивченим засобом для швидкого полегшення симптомів депресії, ефективність якого доведена, у тому числі під час великих рандомізованих контрольованих досліджень".

Тисячі пацієнтів взяли участь у дослідженнях, присвячених впливу кетаміну на депресію.

Окрім того, у поточних та завершених дослідженнях вивчається його вплив на людей з обсесивно-компульсивним розладом, посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) та зловживанням алкоголем чи кокаїном.

Препарат, отриманий з кетаміну, - назальний спрей, відомий як ескетамін, - ліцензований у Великій Британії для лікування терапевтично резистентної депресії.

RCPsych заявила, що "рекомендує використовувати кетамін у спеціалізованих установах під належним контролем та довгостроковим наглядом".

Однак, у заяві додано, що, хоча ранні клінічні дослідження інших психоделиків були "обнадійливими", існує "побоювання щодо труднощів проведення адекватно сліпих досліджень, а також щодо побічних ефектів та збереження терапевтичного ефекту, що спостерігається, з часом".

"Ці фактори у поєднанні з питаннями валідності серед клінічних груп означають, що поточна доказова база обмежена, і не рекомендується використовувати їх у повсякденній клінічній практиці за межами ліцензованих установ", - заявили в коледжі.

Професор Олівер Гаус, голова комітету з психофармакології британського Королівського коледжу психіатрії (RCPsych), сказав: "Нові методи лікування психічних захворювань та розладів розробляються дуже рідко… життєво важливо, щоб ця тенденція змінилася".

"За останні 10 років ми виконали певну роботу: в середньому для наших пацієнтів ліцензується і стає доступним лише один новий метод лікування психічних розладів, тоді як у неврології таких методів у чотири рази більше, а в онкології - більш ніж удесятеро. Таким чином, тут існує реальна прогалина", - вказав він.

Психолог пояснив різницю між панічною атакою та гострою реакцією на стрес06.09.25, 14:23 • 5182 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоЗдоров'я
Велика Британія