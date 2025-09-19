Експерти стверджують, що кетамін може бути використаний для лікування депресії

Британський Королівський коледж психіатрів (RCPsych) схвалив препарати на основі кетаміну для лікування депресії у клінічних умовах, одночасно закликаючи до більш активних досліджень інших психоделічних препаратів, пише УНН з посиланням на The Independent.

Деталі

Експерти вважають розробку нових методів лікування психічного здоров'я "життєво важливою", але застерегли від заяв про психоделіки, які "випереджають факти", наголосивши, що "хайп" не повинен бути "пріоритетнішим за належну клінічну практику".

У новій заяві RCPsych виклав свою позицію щодо психоделиків та споріднених їм речовин для медичного застосування, включаючи фармакологічні версії галюциногенів, кетаміну та метилендіоксиметамфетаміну (МДМА).

Коледж наголосив, що кетамін є "найбільш вивченим засобом для швидкого полегшення симптомів депресії, ефективність якого доведена, у тому числі під час великих рандомізованих контрольованих досліджень".

Тисячі пацієнтів взяли участь у дослідженнях, присвячених впливу кетаміну на депресію.

Окрім того, у поточних та завершених дослідженнях вивчається його вплив на людей з обсесивно-компульсивним розладом, посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) та зловживанням алкоголем чи кокаїном.

Препарат, отриманий з кетаміну, - назальний спрей, відомий як ескетамін, - ліцензований у Великій Британії для лікування терапевтично резистентної депресії.

RCPsych заявила, що "рекомендує використовувати кетамін у спеціалізованих установах під належним контролем та довгостроковим наглядом".

Однак, у заяві додано, що, хоча ранні клінічні дослідження інших психоделиків були "обнадійливими", існує "побоювання щодо труднощів проведення адекватно сліпих досліджень, а також щодо побічних ефектів та збереження терапевтичного ефекту, що спостерігається, з часом".

"Ці фактори у поєднанні з питаннями валідності серед клінічних груп означають, що поточна доказова база обмежена, і не рекомендується використовувати їх у повсякденній клінічній практиці за межами ліцензованих установ", - заявили в коледжі.

Професор Олівер Гаус, голова комітету з психофармакології британського Королівського коледжу психіатрії (RCPsych), сказав: "Нові методи лікування психічних захворювань та розладів розробляються дуже рідко… життєво важливо, щоб ця тенденція змінилася".

"За останні 10 років ми виконали певну роботу: в середньому для наших пацієнтів ліцензується і стає доступним лише один новий метод лікування психічних розладів, тоді як у неврології таких методів у чотири рази більше, а в онкології - більш ніж удесятеро. Таким чином, тут існує реальна прогалина", - вказав він.

Психолог пояснив різницю між панічною атакою та гострою реакцією на стрес